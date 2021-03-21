https://ria.ru/20210321/dzhurovich-1602129753.html

Ивана Джурович: Черногория хочет возобновить прямые рейсы с РФ до июня

Ивана Джурович: Черногория хочет возобновить прямые рейсы с РФ до июня

Туристическая отрасль в Черногории, как и во многих других странах, в связи с пандемией коронавируса практически была заморожена – она "упала" на 85%... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T12:00

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2021-03-21T12:00

россия

туризм

черногория

интервью - авторы

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Туристическая отрасль в Черногории, как и во многих других странах, в связи с пандемией коронавируса практически была заморожена – она "упала" на 85%. Государственный секретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович в интервью РИА Новости рассказала, как страна выходит из кризиса, какие действуют правила въезда для туристов из России, и принимают ли там сертификаты о вакцинации "Cпутником V". Джурович также сообщила, какие планы у Подгорицы по закупке российского препарата для увеличения числа вакцинированных от COVID-19 в стране. Беседовала Елена Протопопова.– Как пандемия коронавируса сказалась на туристической отрасли в Черногории, как повлияла на турпоток из России?– Прошлый год был очень сложным для черногорского туризма, очень тяжелым. Туризм упал на 85% по сравнению с 2019 годом. Плохое управление границами и решения бывшего правительства обошлись нашей экономике в сотни миллионов евро. До пандемии русские граждане составляли почти 30% из числа иностранных туристов в Черногории. Ситуация была довольно плохой.– Какие сейчас действуют правила въезда для туристов из России в Черногорию?– Границы Черногории открыты для туристов из России. Из документов для ваших граждан нужен отрицательный тест ПЦР, сделанный не позднее, чем за 48 часов до прибытия, или подтверждение вакцинации против коронавируса не менее чем за 7 дней до прибытия, выданное уполномоченным учреждением здравоохранения. Если человек был вакцинирован, то ПЦР-тест не требуется. Кроме того, если у человека есть положительный серологический тест, то есть антитела, выданный зарегистрированной лабораторией не более чем за 30 дней, он также может въехать в страну.– Имеет ли значение для въезда в Черногорию, какой вакциной привит человек?– На данный момент не имеет значения, какой из зарегистрированных вакцин человек привит.– Какие планы по восстановлению прямого авиасообщения между Россией и Черногорией?– К сожалению, с марта прошлого года прямых рейсов из РФ не было. Мы надеемся и сейчас активно работаем над улучшением эпидемиологической ситуации в нашей стране, чтобы сделать ее максимально безопасной для ваших граждан, что, надеюсь, создаст условия для возобновления прямого воздушного транспорта. В настоящее время граждане России, приезжая в Черногорию, едут через Стамбул или Белград.Разговоры о возобновлении прямых рейсов продолжаются. Черногория не является страной с большим населением. Мы приближаемся к почти 90 тысячам человек, официально заразившихся коронавирусом в одном моменте, и врачи считают, что на самом деле это цифра в два раза больше, то есть почти 30%.Мы надеемся, что в начале июня, благодаря продолжающемуся процессу вакцинации, 70-75% населения будут невосприимчивы к коронавирусу, что сделает Черногорию одной из самых безопасных стран с точки зрения ситуации с этой инфекцией.– То есть вы ожидаете восстановления прямого сообщения не ранее, чем к июню?– На данный момент сложно сказать, но мы работаем над тем, чтобы это произошло как можно скорее. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Но нужно работать над улучшением эпидемиологической ситуации. Статистика в нашу пользу.– Черногория – одна из стран, зарегистрировавших для экстренного использования вакцину "Спутник V". Как способствовала вакцина улучшению эпидемиологической ситуации в вашей стране?– Процесс вакцинации начался недавно, все идет по плану. Надеемся, что в ближайшее время мы подпишем договор о закупке большего количества российской вакцины "Спутник V". Мы, конечно, хотим, чтобы это произошло как можно скорее. Мы также ведем переговоры о закупке 200 тысяч доз китайской вакцины. Вакцины из ЕС поступят 31 марта. Самое главное – провести вакцинацию достаточного количества людей и подготовиться к туристическому сезону.– А будет ли Черногория развивать это направление – вакцинировать приезжающих в страну иностранных туристов?– Если все пойдет по плану, и у нас будет больше вакцин, чем нужно нашему населению, мы будем вакцинировать иностранных граждан разными вакцинами.– В Еврокомиссии представили проект сертификата вакцинации для граждан ЕС. Как вы относитесь к этой идее?– Весь мир оказался в одинаковой ситуации, и для выхода из этой ситуации необходимо тесное сотрудничество. Сертификат – это инструмент, не ограничивающий свободу, но облегчающий возможность путешествия. Конечно, согласно интерпретации Европейской комиссии, каждая страна имеет право решать для себя, какие свидетельства о вакцинации она признает, в том числе и вакцинации с использованием российских и китайских вакцин.– А Черногория будет принимать людей, вакцинированных любой вакциной?– Это в настоящее время так. Мы стараемся купить большое количество российской вакцины "Спутник V". Граждане Российской Федерации могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации этой вакциной.– Когда планируется открыть туристический сезон, в июне?– Надеемся, раньше. Наша цель – иметь 70-75% населения, имеющих иммунизацию к коронавирусу, до начала июня.– Какие изменения будут в организации отдыха для туристов, учитывая пандемию?– Пандемия многому нас научила. Ее последствия положительно скажутся на качестве услуг, но не на росте цен в туризме. Мы хотим быть одной из самых безопасных туристических стран. Национальная стратегия Черногории предполагает, что туристы будут чувствовать себя в безопасности в каждом отеле, на каждом месте. Туристические программы не будут сокращены, а передвижение туристов по стране не будет ограничено. Мы стремимся улучшить качество отдыха в нашей стране.– Как в Черногории относятся к идее введения "ковидных паспортов"?– Мы не рассматриваем концепцию "ковид-паспорт" как средство ограничения свободы передвижения или путешествия. Мы смотрим на них как на другой способ путешествия, как на новые возможности. Мы считаем их документом, который может содержать важную информацию. Но, как я сказала ранее, я думаю, что каждая страна, включая Черногорию, решит, что для нее лучше всего, какую концепцию она будет формировать, и в этом смысле взаимность очень важна.– Отразится ли падение в туризме на стоимости отдыха в Черногории в этом году?– Одним из приоритетов является улучшение качества услуг и повышение безопасности здоровья. Я ожидаю очень хороших цен. Мы должны адаптироваться к новой реальности. В этом смысле мы должны скорректировать цены на наши туристические услуги. Сама туристическая отрасль понимает, что это нужно делать. Если мы хотим возродить туризм, нам нужно подготовиться, скорректировать цены, улучшить качество. Повышения цен не будет, туристическая экономика отреагирует сама, без вмешательства государства. Конкуренция со стороны других туристических стран сильна.– Как поддерживают власти Черногории туристическую отрасль?– Новое правительство Черногории приняло пакет мер стоимостью 165 миллионов евро на первый квартал 2021 года. Среди прочего, они включают субсидии на заработную плату в туризме в размере 100%, субсидии на выплату процентов по кредитам, поддержку туроператорами, туристические ваучеры для работников здравоохранения и образования в поддержку проживания в частном секторе и так далее.– Может ли антироссийская риторика на Западе повлиять на желание туристов из России приезжать на отдых в Черногорию?– Черногория очень привержена процессу присоединения к ЕС и членству в НАТО, это для нас самый важный вопрос. Но наше желание – иметь самые хорошие отношения с Россией, с которой нас связывают традиция и история. Самое важное для нас, чтобы российские граждане чувствовали себя хорошо в Черногории. Туризм – вне политики.

https://ria.ru/20210315/vaktsinatsiya-1601258235.html

https://ria.ru/20210114/vaktsinatsiya-1593038721.html

https://ria.ru/20201210/puteshestviya-1588474916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, туризм, черногория, интервью - авторы