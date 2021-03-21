https://ria.ru/20210321/samogon-1602205364.html

В Петербурге ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата

В Петербурге ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата

Двое мужчин и ребенок госпитализированы из-за разгерметизации самогонного аппарата в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T14:58

2021-03-21T14:58

2021-03-21T14:59

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

колпинский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Двое мужчин и ребенок госпитализированы из-за разгерметизации самогонного аппарата в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС."В Колпинском районе на Пролетарской улице, 54 в 9-этажном жилом доме в одной из квартир на пятом этаже произошла разгерметизация самогонного аппарата без последующего горения. По результатам осмотра медиками на месте происшествия госпитализированы три человека (двое мужчин и ребенок)", - говорится в сообщении.В двух комнатах квартиры повреждены окна. Конструкции здания не повреждены.

https://ria.ru/20201202/vozgoranie-1587336734.html

россия

колпинский район

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), колпинский район, санкт-петербург, происшествия