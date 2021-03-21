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В Петербурге ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата
В Петербурге ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата
Двое мужчин и ребенок госпитализированы из-за разгерметизации самогонного аппарата в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T14:58
2021-03-21T14:58
2021-03-21T14:59
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
колпинский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Двое мужчин и ребенок госпитализированы из-за разгерметизации самогонного аппарата в Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС."В Колпинском районе на Пролетарской улице, 54 в 9-этажном жилом доме в одной из квартир на пятом этаже произошла разгерметизация самогонного аппарата без последующего горения. По результатам осмотра медиками на месте происшествия госпитализированы три человека (двое мужчин и ребенок)", - говорится в сообщении.В двух комнатах квартиры повреждены окна. Конструкции здания не повреждены.
https://ria.ru/20201202/vozgoranie-1587336734.html
россия
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), колпинский район, санкт-петербург, происшествия