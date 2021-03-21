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Путин назвал возвращение Крыма к России результатом укрепления страны
Путин назвал возвращение Крыма к России результатом укрепления страны
Президент Владимир Путин назвал воссоединение Крыма с Россией результатом укрепления государства изнутри. Об этом он заявил в интервью в программе Павла... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T14:02
2021-03-21T17:57
россия
владимир путин
республика крым
севастополь
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал воссоединение Крыма с Россией результатом укрепления государства изнутри. Об этом он заявил в интервью в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".По словам президента, главной вехой за 20 лет стало собирание, восстановление России как единого централизованного государства. "К сожалению, мы в конце девяностых подошли к очень опасной черте, за которой могло нас ожидать все что угодно. Но мы, благодаря терпению, мужеству нашего народа — я говорю это без всяких преувеличений — именно благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой угрозой террористической, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику", — сказал он.По мнению главы государства, главное, что было сделано, — это восстановление социальной сферы и доходов, благополучия людей.Возвращение Крыма и Севастополя "в родную гавань" он назвал очень ярким событием. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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республика крым
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россия, владимир путин, республика крым, севастополь

Путин назвал возвращение Крыма к России результатом укрепления страны

14:02 21.03.2021 (обновлено: 17:57 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
Президент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал воссоединение Крыма с Россией результатом укрепления государства изнутри. Об этом он заявил в интервью в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
По словам президента, главной вехой за 20 лет стало собирание, восстановление России как единого централизованного государства.
Воздушный шар во время праздничного митинга в Санкт-Петербурге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
Священное право России на Крым
"К сожалению, мы в конце девяностых подошли к очень опасной черте, за которой могло нас ожидать все что угодно. Но мы, благодаря терпению, мужеству нашего народа — я говорю это без всяких преувеличений — именно благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой угрозой террористической, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику", — сказал он.
По мнению главы государства, главное, что было сделано, — это восстановление социальной сферы и доходов, благополучия людей.
Возвращение Крыма и Севастополя "в родную гавань" он назвал очень ярким событием.
"Историческое, без всякого преувеличения событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри", — добавил Путин.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Праздник для огромной страны: седьмая годовщина возвращения Крыма
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Большой концерт в спорткомплексе "Лужники" открыл традиционные Дни Крыма, которые продлятся в Москве до 21 марта.

Зрители на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
1 из 18

Большой концерт в спорткомплексе "Лужники" открыл традиционные Дни Крыма, которые продлятся в Москве до 21 марта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин приехал на концерт в "Лужники" и поздравил россиян с семилетней годовщиной воссоединения Крымского полуострова с Россией.

Президент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
2 из 18

Президент Владимир Путин приехал на концерт в "Лужники" и поздравил россиян с семилетней годовщиной воссоединения Крымского полуострова с Россией.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Поздравляю вас с праздником, с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник крымчан и севастопольцев... но это еще и праздник для всей нашей огромной страны. Именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире", — сказал глава государства.

Президент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
3 из 18

"Поздравляю вас с праздником, с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник крымчан и севастопольцев... но это еще и праздник для всей нашей огромной страны. Именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире", — сказал глава государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Зрители на концерте в "Лужниках" в честь воссоединения Крыма и России.

Зрители на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
4 из 18

Зрители на концерте в "Лужниках" в честь воссоединения Крыма и России.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Ведущие концерта Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.

Ведущие концерта в честь воссоединения Крыма и России Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель
5 из 18

Ведущие концерта Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На сцену вышли известные артисты.

На фото — Олег Газманов выступает на концерте в "Лужниках".

Певец Олег Газманов вступает на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
6 из 18

На сцену вышли известные артисты.

На фото — Олег Газманов выступает на концерте в "Лужниках".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Певец Филипп Киркоров на сцене "Лужников".

Певец Филипп Киркоров выступает на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
7 из 18

Певец Филипп Киркоров на сцене "Лужников".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Среди выступающих были Николай Басков, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Лариса Долина, Полина Гагарина и другие исполнители.

Концерт в честь воссоединения Крыма и России в Москве
8 из 18

Среди выступающих были Николай Басков, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Лариса Долина, Полина Гагарина и другие исполнители.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на концерте, посвященном воссоединению Крыма и России.

Президент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и Росси
9 из 18

Владимир Путин на концерте, посвященном воссоединению Крыма и России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Во время московского концерта состоялись прямые включения из Севастополя и Симферополя.

Зрители на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
10 из 18

Во время московского концерта состоялись прямые включения из Севастополя и Симферополя.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Глава Крыма Сергей Аксенов на праздновании в Симферополе.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе
11 из 18

Глава Крыма Сергей Аксенов на праздновании в Симферополе.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

В Севастополе накануне стартовала всероссийская акция "Сад памяти". Во дворцах и домах культуры проходят тематические фотовыставки и кинопоказы.

Зрители на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе
12 из 18

В Севастополе накануне стартовала всероссийская акция "Сад памяти". Во дворцах и домах культуры проходят тематические фотовыставки и кинопоказы.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Вечером в Симферополе на площади Ленина и на площади Нахимова в Севастополе состоялись праздничные концерты.

Выступление артистов на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе
13 из 18

Вечером в Симферополе на площади Ленина и на площади Нахимова в Севастополе состоялись праздничные концерты.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Зрители на концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе.

Зрители на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе
14 из 18

Зрители на концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Певец Денис Майданов выступает на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе.

Певец Денис Майданов выступает на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе
15 из 18

Певец Денис Майданов выступает на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Перед началом концерта в Симферополе участники студенческих отрядов приняли участие в патриотической акции.

Участники студенческих отрядов принимают участие в патриотической акции в парке имени К. А. Тренёва перед началом праздничного концерта в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе
16 из 18

Перед началом концерта в Симферополе участники студенческих отрядов приняли участие в патриотической акции.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Анна Ковальчук / Перейти в фотобанк

Кульминацией празднования в Симферополе стал красочный салют.

Праздничный салют в Симферополе
17 из 18

Кульминацией празднования в Симферополе стал красочный салют.

© РИА Новости / Анна Ковальчук
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Праздничный салют в Симферополе.

Праздничный салют в Симферополе
18 из 18

Праздничный салют в Симферополе.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
1 из 18

Большой концерт в спорткомплексе "Лужники" открыл традиционные Дни Крыма, которые продлятся в Москве до 21 марта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 18

Президент Владимир Путин приехал на концерт в "Лужники" и поздравил россиян с семилетней годовщиной воссоединения Крымского полуострова с Россией.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
3 из 18

"Поздравляю вас с праздником, с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник крымчан и севастопольцев... но это еще и праздник для всей нашей огромной страны. Именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире", — сказал глава государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
4 из 18

Зрители на концерте в "Лужниках" в честь воссоединения Крыма и России.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 18

Ведущие концерта Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 18

На сцену вышли известные артисты.

На фото — Олег Газманов выступает на концерте в "Лужниках".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 18

Певец Филипп Киркоров на сцене "Лужников".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 18

Среди выступающих были Николай Басков, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Лариса Долина, Полина Гагарина и другие исполнители.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 18

Владимир Путин на концерте, посвященном воссоединению Крыма и России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 18

Во время московского концерта состоялись прямые включения из Севастополя и Симферополя.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
11 из 18

Глава Крыма Сергей Аксенов на праздновании в Симферополе.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
12 из 18

В Севастополе накануне стартовала всероссийская акция "Сад памяти". Во дворцах и домах культуры проходят тематические фотовыставки и кинопоказы.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
13 из 18

Вечером в Симферополе на площади Ленина и на площади Нахимова в Севастополе состоялись праздничные концерты.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
14 из 18

Зрители на концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
15 из 18

Певец Денис Майданов выступает на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
16 из 18

Перед началом концерта в Симферополе участники студенческих отрядов приняли участие в патриотической акции.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
17 из 18

Кульминацией празднования в Симферополе стал красочный салют.

© РИА Новости / Анна Ковальчук
Перейти в фотобанк
18 из 18

Праздничный салют в Симферополе.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
 
РоссияВладимир ПутинРеспублика КрымСевастополь
 
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