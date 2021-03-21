Путин назвал возвращение Крыма к России результатом укрепления страны
Большой концерт в спорткомплексе "Лужники" открыл традиционные Дни Крыма, которые продлятся в Москве до 21 марта.
Большой концерт в спорткомплексе "Лужники" открыл традиционные Дни Крыма, которые продлятся в Москве до 21 марта.
Президент Владимир Путин приехал на концерт в "Лужники" и поздравил россиян с семилетней годовщиной воссоединения Крымского полуострова с Россией.
Президент Владимир Путин приехал на концерт в "Лужники" и поздравил россиян с семилетней годовщиной воссоединения Крымского полуострова с Россией.
"Поздравляю вас с праздником, с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник крымчан и севастопольцев... но это еще и праздник для всей нашей огромной страны. Именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире", — сказал глава государства.
"Поздравляю вас с праздником, с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник крымчан и севастопольцев... но это еще и праздник для всей нашей огромной страны. Именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире", — сказал глава государства.
Зрители на концерте в "Лужниках" в честь воссоединения Крыма и России.
Зрители на концерте в "Лужниках" в честь воссоединения Крыма и России.
Ведущие концерта Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.
Ведущие концерта Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.
На сцену вышли известные артисты.
На фото — Олег Газманов выступает на концерте в "Лужниках".
На сцену вышли известные артисты.
На фото — Олег Газманов выступает на концерте в "Лужниках".
Среди выступающих были Николай Басков, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Лариса Долина, Полина Гагарина и другие исполнители.
Среди выступающих были Николай Басков, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Лариса Долина, Полина Гагарина и другие исполнители.
Владимир Путин на концерте, посвященном воссоединению Крыма и России.
Владимир Путин на концерте, посвященном воссоединению Крыма и России.
Во время московского концерта состоялись прямые включения из Севастополя и Симферополя.
Во время московского концерта состоялись прямые включения из Севастополя и Симферополя.
Глава Крыма Сергей Аксенов на праздновании в Симферополе.
Глава Крыма Сергей Аксенов на праздновании в Симферополе.
В Севастополе накануне стартовала всероссийская акция "Сад памяти". Во дворцах и домах культуры проходят тематические фотовыставки и кинопоказы.
В Севастополе накануне стартовала всероссийская акция "Сад памяти". Во дворцах и домах культуры проходят тематические фотовыставки и кинопоказы.
Вечером в Симферополе на площади Ленина и на площади Нахимова в Севастополе состоялись праздничные концерты.
Вечером в Симферополе на площади Ленина и на площади Нахимова в Севастополе состоялись праздничные концерты.
Зрители на концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе.
Зрители на концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе.
Певец Денис Майданов выступает на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе.
Певец Денис Майданов выступает на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе.
Перед началом концерта в Симферополе участники студенческих отрядов приняли участие в патриотической акции.
Перед началом концерта в Симферополе участники студенческих отрядов приняли участие в патриотической акции.
Кульминацией празднования в Симферополе стал красочный салют.
Кульминацией празднования в Симферополе стал красочный салют.
Большой концерт в спорткомплексе "Лужники" открыл традиционные Дни Крыма, которые продлятся в Москве до 21 марта.
Президент Владимир Путин приехал на концерт в "Лужники" и поздравил россиян с семилетней годовщиной воссоединения Крымского полуострова с Россией.
"Поздравляю вас с праздником, с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник крымчан и севастопольцев... но это еще и праздник для всей нашей огромной страны. Именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире", — сказал глава государства.
Зрители на концерте в "Лужниках" в честь воссоединения Крыма и России.
Ведущие концерта Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.
На сцену вышли известные артисты.
На фото — Олег Газманов выступает на концерте в "Лужниках".
Среди выступающих были Николай Басков, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Лариса Долина, Полина Гагарина и другие исполнители.
Владимир Путин на концерте, посвященном воссоединению Крыма и России.
Во время московского концерта состоялись прямые включения из Севастополя и Симферополя.
Глава Крыма Сергей Аксенов на праздновании в Симферополе.
В Севастополе накануне стартовала всероссийская акция "Сад памяти". Во дворцах и домах культуры проходят тематические фотовыставки и кинопоказы.
Вечером в Симферополе на площади Ленина и на площади Нахимова в Севастополе состоялись праздничные концерты.
Зрители на концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе.
Певец Денис Майданов выступает на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе.
Перед началом концерта в Симферополе участники студенческих отрядов приняли участие в патриотической акции.
Кульминацией празднования в Симферополе стал красочный салют.