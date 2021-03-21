https://ria.ru/20210321/putin-1602200751.html

Путин назвал возвращение Крыма к России результатом укрепления страны

Путин назвал возвращение Крыма к России результатом укрепления страны

Президент Владимир Путин назвал воссоединение Крыма с Россией результатом укрепления государства изнутри. Об этом он заявил в интервью в программе Павла... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T14:02

2021-03-21T14:02

2021-03-21T17:57

россия

владимир путин

республика крым

севастополь

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал воссоединение Крыма с Россией результатом укрепления государства изнутри. Об этом он заявил в интервью в программе Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".По словам президента, главной вехой за 20 лет стало собирание, восстановление России как единого централизованного государства. "К сожалению, мы в конце девяностых подошли к очень опасной черте, за которой могло нас ожидать все что угодно. Но мы, благодаря терпению, мужеству нашего народа — я говорю это без всяких преувеличений — именно благодаря огромному терпению, трудолюбию и мужеству нашего народа, простых ребят, простых солдат, которые столкнулись с очень большой угрозой террористической, в том числе на Северном Кавказе, мы смогли преодолеть эти трудности, удержать, восстановить страну, затем восстановить ее экономику", — сказал он.По мнению главы государства, главное, что было сделано, — это восстановление социальной сферы и доходов, благополучия людей.Возвращение Крыма и Севастополя "в родную гавань" он назвал очень ярким событием. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

россия

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, республика крым, севастополь