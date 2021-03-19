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Праздник для огромной страны: седьмая годовщина возвращения Крыма
Праздник для огромной страны: седьмая годовщина возвращения Крыма
Седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили с размахом — концертами, яркими акциями и салютом. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:21
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крымская весна
владимир путин
москва
симферополь
фото
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Седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили с размахом — концертами, яркими акциями и салютом. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
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крымская весна, владимир путин, москва, симферополь, фото, фото

Праздник для огромной страны: седьмая годовщина возвращения Крыма

12:21 19.03.2021 (обновлено: 13:36 19.03.2021)
 
Читать ria.ru в
Седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией отметили с размахом — концертами, яркими акциями и салютом. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Большой концерт в спорткомплексе "Лужники" открыл традиционные Дни Крыма, которые продлятся в Москве до 21 марта.

Зрители на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
1 из 18

Большой концерт в спорткомплексе "Лужники" открыл традиционные Дни Крыма, которые продлятся в Москве до 21 марта.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин приехал на концерт в "Лужники" и поздравил россиян с семилетней годовщиной воссоединения Крымского полуострова с Россией.

Президент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
2 из 18

Президент Владимир Путин приехал на концерт в "Лужники" и поздравил россиян с семилетней годовщиной воссоединения Крымского полуострова с Россией.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

"Поздравляю вас с праздником, с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник крымчан и севастопольцев... но это еще и праздник для всей нашей огромной страны. Именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире", — сказал глава государства.

Президент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
3 из 18

"Поздравляю вас с праздником, с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник крымчан и севастопольцев... но это еще и праздник для всей нашей огромной страны. Именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире", — сказал глава государства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Зрители на концерте в "Лужниках" в честь воссоединения Крыма и России.

Зрители на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
4 из 18

Зрители на концерте в "Лужниках" в честь воссоединения Крыма и России.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Ведущие концерта Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.

Ведущие концерта в честь воссоединения Крыма и России Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель
5 из 18

Ведущие концерта Дмитрий Губерниев и Мария Ситтель.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На сцену вышли известные артисты.

На фото — Олег Газманов выступает на концерте в "Лужниках".

Певец Олег Газманов вступает на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
6 из 18

На сцену вышли известные артисты.

На фото — Олег Газманов выступает на концерте в "Лужниках".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Певец Филипп Киркоров на сцене "Лужников".

Певец Филипп Киркоров выступает на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
7 из 18

Певец Филипп Киркоров на сцене "Лужников".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Среди выступающих были Николай Басков, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Лариса Долина, Полина Гагарина и другие исполнители.

Концерт в честь воссоединения Крыма и России в Москве
8 из 18

Среди выступающих были Николай Басков, Сергей Лазарев, Стас Михайлов, Лариса Долина, Полина Гагарина и другие исполнители.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на концерте, посвященном воссоединению Крыма и России.

Президент РФ Владимир Путин на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и Росси
9 из 18

Владимир Путин на концерте, посвященном воссоединению Крыма и России.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Во время московского концерта состоялись прямые включения из Севастополя и Симферополя.

Зрители на концерте в Лужниках в честь воссоединения Крыма и России
10 из 18

Во время московского концерта состоялись прямые включения из Севастополя и Симферополя.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Глава Крыма Сергей Аксенов на праздновании в Симферополе.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе
11 из 18

Глава Крыма Сергей Аксенов на праздновании в Симферополе.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

В Севастополе накануне стартовала всероссийская акция "Сад памяти". Во дворцах и домах культуры проходят тематические фотовыставки и кинопоказы.

Зрители на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе
12 из 18

В Севастополе накануне стартовала всероссийская акция "Сад памяти". Во дворцах и домах культуры проходят тематические фотовыставки и кинопоказы.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Вечером в Симферополе на площади Ленина и на площади Нахимова в Севастополе состоялись праздничные концерты.

Выступление артистов на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе
13 из 18

Вечером в Симферополе на площади Ленина и на площади Нахимова в Севастополе состоялись праздничные концерты.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Зрители на концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе.

Зрители на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе
14 из 18

Зрители на концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Певец Денис Майданов выступает на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе.

Певец Денис Майданов выступает на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе
15 из 18

Певец Денис Майданов выступает на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Перед началом концерта в Симферополе участники студенческих отрядов приняли участие в патриотической акции.

Участники студенческих отрядов принимают участие в патриотической акции в парке имени К. А. Тренёва перед началом праздничного концерта в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе
16 из 18

Перед началом концерта в Симферополе участники студенческих отрядов приняли участие в патриотической акции.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Анна Ковальчук / Перейти в фотобанк

Кульминацией празднования в Симферополе стал красочный салют.

Праздничный салют в Симферополе
17 из 18

Кульминацией празднования в Симферополе стал красочный салют.

© РИА Новости / Анна Ковальчук
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк

Праздничный салют в Симферополе.

Праздничный салют в Симферополе
18 из 18

Праздничный салют в Симферополе.

© РИА Новости / Макс Ветров
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