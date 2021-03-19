Праздник для огромной страны: седьмая годовщина возвращения Крыма

"Поздравляю вас с праздником, с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник крымчан и севастопольцев... но это еще и праздник для всей нашей огромной страны. Именно огромной, потому что Россия остается самой большой по территории страной в мире", — сказал глава государства.