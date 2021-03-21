В Кремле рассказали об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири
13:21 21.03.2021 (обновлено: 00:35 22.03.2021)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят эти выходные в Сибири, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На днях сам Путин сообщил, что съездит в тайгу "немножечко отдохнуть".
По словам Пескова, президент и министр обороны Шойгу катаются по тайге на вездеходе, а также совершают пешие прогулки.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
На фото видно, что Путин сам управлял вездеходом, а Шойгу сидел на пассажирском сиденье. Кроме того, они прогулялись по тайге, прошли по подвесному мосту через реку, понаблюдали в бинокль за местной фауной. После прогулки они пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которые были накинуты шкуры.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
Президент Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
Во время поездки Шойгу также показал Путину свою мастерскую, где он занимается хобби — делает различные поделки из дерева.
Как отмечал Песков ранее, Путин уже неоднократно проводил в этих краях редкие дни отдыха. Так, в 2019 году незадолго до своего дня рождения президент побывал в Туве. В компании с Шойгу он поднялся в горы, наблюдал за осенней природой и собирал грибы.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время отдыха в тайге