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В Кремле рассказали об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири
В Кремле рассказали об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири
Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят эти выходные в Сибири, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-21T13:21
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россия
дмитрий песков
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят эти выходные в Сибири, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На днях сам Путин сообщил, что съездит в тайгу "немножечко отдохнуть".По словам Пескова, президент и министр обороны Шойгу катаются по тайге на вездеходе, а также совершают пешие прогулки.На фото видно, что Путин сам управлял вездеходом, а Шойгу сидел на пассажирском сиденье. Кроме того, они прогулялись по тайге, прошли по подвесному мосту через реку, понаблюдали в бинокль за местной фауной. После прогулки они пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которые были накинуты шкуры. Во время поездки Шойгу также показал Путину свою мастерскую, где он занимается хобби — делает различные поделки из дерева.Как отмечал Песков ранее, Путин уже неоднократно проводил в этих краях редкие дни отдыха. Так, в 2019 году незадолго до своего дня рождения президент побывал в Туве. В компании с Шойгу он поднялся в горы, наблюдал за осенней природой и собирал грибы.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу

В Кремле рассказали об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири

13:21 21.03.2021 (обновлено: 00:35 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят эти выходные в Сибири, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На днях сам Путин сообщил, что съездит в тайгу "немножечко отдохнуть".
По словам Пескова, президент и министр обороны Шойгу катаются по тайге на вездеходе, а также совершают пешие прогулки.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
На фото видно, что Путин сам управлял вездеходом, а Шойгу сидел на пассажирском сиденье. Кроме того, они прогулялись по тайге, прошли по подвесному мосту через реку, понаблюдали в бинокль за местной фауной. После прогулки они пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которые были накинуты шкуры.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин управляет вездеходом во время прогулки в тайге
Во время поездки Шойгу также показал Путину свою мастерскую, где он занимается хобби — делает различные поделки из дерева.
Как отмечал Песков ранее, Путин уже неоднократно проводил в этих краях редкие дни отдыха. Так, в 2019 году незадолго до своего дня рождения президент побывал в Туве. В компании с Шойгу он поднялся в горы, наблюдал за осенней природой и собирал грибы.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время отдыха в тайге - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу во время отдыха в тайге
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей Шойгу
 
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