https://ria.ru/20210321/putin-1602195972.html

В Кремле рассказали об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири

В Кремле рассказали об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири

Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят эти выходные в Сибири, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-21T13:21

2021-03-21T13:21

2021-03-22T00:35

россия

дмитрий песков

владимир путин

сергей шойгу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/15/1602200067_0:0:2984:1678_1920x0_80_0_0_450099052082337b2329e54a69cdb957.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят эти выходные в Сибири, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.На днях сам Путин сообщил, что съездит в тайгу "немножечко отдохнуть".По словам Пескова, президент и министр обороны Шойгу катаются по тайге на вездеходе, а также совершают пешие прогулки.На фото видно, что Путин сам управлял вездеходом, а Шойгу сидел на пассажирском сиденье. Кроме того, они прогулялись по тайге, прошли по подвесному мосту через реку, понаблюдали в бинокль за местной фауной. После прогулки они пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которые были накинуты шкуры. Во время поездки Шойгу также показал Путину свою мастерскую, где он занимается хобби — делает различные поделки из дерева.Как отмечал Песков ранее, Путин уже неоднократно проводил в этих краях редкие дни отдыха. Так, в 2019 году незадолго до своего дня рождения президент побывал в Туве. В компании с Шойгу он поднялся в горы, наблюдал за осенней природой и собирал грибы.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу