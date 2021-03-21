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Пушкин стал самым популярным поэтом среди пользователей аудиокниг

Пушкин стал самым популярным поэтом среди пользователей аудиокниг

Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии, а больше всего в мире слушают стихи Александра Пушкина, подсчитал для РИА Новости сервис аудиокниг... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T07:17

2021-03-21T07:17

2021-03-21T14:02

культура

россия

сергей есенин

борис пастернак

александр пушкин

швеция

нидерланды

вера полозкова

марина цветаева

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Пушкин. Поэт вызывает огонь на себя Был ли Пушкин счастливым человеком? Блестящий жизненный дебют в Царскосельском лицее. Ядовитые эпиграммы молодого гения. Гнев царя. Южная ссылка. Дерзкий ловелас с атеистическими наклонностями. Отправлен на поселение в псковскую глушь. Декабрист в душе. Опасная близость к новому царю, его цензору и благодетелю. Великий поэт всея Руси, который стал пожизненно невыездным. Бенкендорф и Наталья Гончарова - проблемы с двух сторон. Неизбежная дуэль с посланцем судьбы. Ведущие: писатель Виктор Ерофеев, журналист Анна Кочарова. audio/mpeg

Пушкин. Поэт вызывает огонь на себя Был ли Пушкин счастливым человеком? Блестящий жизненный дебют в Царскосельском лицее. Ядовитые эпиграммы молодого гения. Гнев царя. Южная ссылка. Дерзкий ловелас с атеистическими наклонностями. Отправлен на поселение в псковскую глушь. Декабрист в душе. Опасная близость к новому царю, его цензору и благодетелю. Великий поэт всея Руси, который стал пожизненно невыездным. Бенкендорф и Наталья Гончарова - проблемы с двух сторон. Неизбежная дуэль с посланцем судьбы. Ведущие: писатель Виктор Ерофеев, журналист Анна Кочарова. audio/mpeg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии, а больше всего в мире слушают стихи Александра Пушкина, подсчитал для РИА Новости сервис аудиокниг Storytel ко Всемирному дню поэзии.На втором месте среди 20 стран присутствия Storytel, где поэзию слушают больше всего, — Швеция. Третье место занимает Дания, четвертое — Нидерланды, а пятое — Индия.Из русскоязычных поэтов в России на втором месте по популярности Александр Грибоедов. На третьем — Сергей Есенин, далее идет Михаил Лермонтов, а замыкает топ-5 Вера Полозкова.В топ-10 вошли Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Корней Чуковский, а также Владимир Маяковский.Из зарубежной литературы в России предпочитают классику. На первом месте Данте Алигьери, дальше — Гомер, Уильям Шекспир, Джон Мильтон и Омар Хайям.Наиболее прослушиваемым произведением является "Божественная комедия" Данте. На втором месте "Евгений Онегин" Пушкина, затем "Горе от ума" Александра Грибоедова. Далее идут "Илиада" и "Одиссея" Гомера.

https://ria.ru/20210210/stikhi-1596897766.html

https://ria.ru/20210114/mandelshtam-1592936469.html

россия

швеция

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей есенин, борис пастернак, александр пушкин, швеция, нидерланды, вера полозкова, марина цветаева