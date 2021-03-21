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Пушкин стал самым популярным поэтом среди пользователей аудиокниг
Пушкин стал самым популярным поэтом среди пользователей аудиокниг
Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии, а больше всего в мире слушают стихи Александра Пушкина, подсчитал для РИА Новости сервис аудиокниг... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T07:17
2021-03-21T14:02
культура
россия
сергей есенин
борис пастернак
александр пушкин
швеция
нидерланды
вера полозкова
марина цветаева
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Пушкин. Поэт вызывает огонь на себя
Был ли Пушкин счастливым человеком? Блестящий жизненный дебют в Царскосельском лицее. Ядовитые эпиграммы молодого гения. Гнев царя. Южная ссылка. Дерзкий ловелас с атеистическими наклонностями. Отправлен на поселение в псковскую глушь. Декабрист в душе. Опасная близость к новому царю, его цензору и благодетелю. Великий поэт всея Руси, который стал пожизненно невыездным. Бенкендорф и Наталья Гончарова - проблемы с двух сторон. Неизбежная дуэль с посланцем судьбы. Ведущие: писатель Виктор Ерофеев, журналист Анна Кочарова.
audio/mpeg
Пушкин. Поэт вызывает огонь на себя
Был ли Пушкин счастливым человеком? Блестящий жизненный дебют в Царскосельском лицее. Ядовитые эпиграммы молодого гения. Гнев царя. Южная ссылка. Дерзкий ловелас с атеистическими наклонностями. Отправлен на поселение в псковскую глушь. Декабрист в душе. Опасная близость к новому царю, его цензору и благодетелю. Великий поэт всея Руси, который стал пожизненно невыездным. Бенкендорф и Наталья Гончарова - проблемы с двух сторон. Неизбежная дуэль с посланцем судьбы. Ведущие: писатель Виктор Ерофеев, журналист Анна Кочарова.
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии, а больше всего в мире слушают стихи Александра Пушкина, подсчитал для РИА Новости сервис аудиокниг Storytel ко Всемирному дню поэзии.На втором месте среди 20 стран присутствия Storytel, где поэзию слушают больше всего, — Швеция. Третье место занимает Дания, четвертое — Нидерланды, а пятое — Индия.Из русскоязычных поэтов в России на втором месте по популярности Александр Грибоедов. На третьем — Сергей Есенин, далее идет Михаил Лермонтов, а замыкает топ-5 Вера Полозкова.В топ-10 вошли Борис Пастернак, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Корней Чуковский, а также Владимир Маяковский.Из зарубежной литературы в России предпочитают классику. На первом месте Данте Алигьери, дальше — Гомер, Уильям Шекспир, Джон Мильтон и Омар Хайям.Наиболее прослушиваемым произведением является "Божественная комедия" Данте. На втором месте "Евгений Онегин" Пушкина, затем "Горе от ума" Александра Грибоедова. Далее идут "Илиада" и "Одиссея" Гомера.
https://ria.ru/20210210/stikhi-1596897766.html
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россия, сергей есенин, борис пастернак, александр пушкин, швеция, нидерланды, вера полозкова, марина цветаева

Пушкин стал самым популярным поэтом среди пользователей аудиокниг

07:17 21.03.2021 (обновлено: 14:02 21.03.2021)
 
Культура
Пушкин. Поэт вызывает огонь на себя
Вчера, 07:17
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии, а больше всего в мире слушают стихи Александра Пушкина, подсчитал для РИА Новости сервис аудиокниг Storytel ко Всемирному дню поэзии.

"Россия занимает первое место в мире по прослушиванию поэзии. Пик прослушиваний поэзии пришелся на прошлый карантинный 2020 год. Александр Пушкин занимает первое место по прослушиванию среди всех поэтов в мире, удерживая также первое место по популярности и в России", — рассказали в сервисе.

На втором месте среди 20 стран присутствия Storytel, где поэзию слушают больше всего, — Швеция. Третье место занимает Дания, четвертое — Нидерланды, а пятое — Индия.
Из русскоязычных поэтов в России на втором месте по популярности Александр Грибоедов. На третьем — Сергей Есенин, далее идет Михаил Лермонтов, а замыкает топ-5 Вера Полозкова.
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Из зарубежной литературы в России предпочитают классику. На первом месте Данте Алигьери, дальше — Гомер, Уильям Шекспир, Джон Мильтон и Омар Хайям.
Наиболее прослушиваемым произведением является "Божественная комедия" Данте. На втором месте "Евгений Онегин" Пушкина, затем "Горе от ума" Александра Грибоедова. Далее идут "Илиада" и "Одиссея" Гомера.
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