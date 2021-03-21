Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210321/proverka-1602239732.html
Под Саратовом начали проверку после инцидента с пенсионеркой на носилках
Под Саратовом начали проверку после инцидента с пенсионеркой на носилках
Прокуратура Саратовской области начала проверку после публикации видео о том, как лежачую женщину на носилках доставили в отделение "Почта банка" для получения... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T23:53
2021-03-21T23:53
почта банк
энгельс
саратовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602102865_781:0:4422:2048_1920x0_80_0_0_a8d1d8c2d6e751c2a3475456ad9b6f08.jpg
САРАТОВ, 21 мар - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области начала проверку после публикации видео о том, как лежачую женщину на носилках доставили в отделение "Почта банка" для получения справки, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее в YouTube появилось видео о том, как лежачую женщину на носилках заносят в офис "Почта банка" в центре Энгельса, при этом утверждалось, что кнопка вызова для помощи входа маломобильных граждан в здание оказалась нерабочей. Внутри офиса носилки установили на стулья, а сопровождавший клиентку мужчина возмутился, что сотрудники отказались обслужить ее на дому, что вынудило прибыть в банк. Порталу "Вольск.ру" зять клиентки пояснил, что у женщины серьезный перелом, но ей необходимо было взять справку о поступлении пенсии на карту, которую приставы заблокировали из-за долга сына, погибшего пять лет назад.Уточняется, что ход проверки находится на личном контроле прокурора региона Сергея Филипенко и управляющего областным отделением Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Екатерины Бирюковой.Замглавы администрации Энгельсского района, член генсовета "Единой России" Иван Дзюбан ранее заявил, что ситуация с визитом в "Почта банк" женщины на носилках является недопустимой, назвав отношение со стороны сотрудников банка возмутительным и напомнив, что наряду с необходимостью заботиться о безопасности и сохранности данных клиентов "существуют нормы морали".В пресс-службе банка РИА Новости заявили, что родственники клиентки могли получить выписку по ее финансовому счету по нотариально заверенной доверенности либо установить пенсионерке мобильное приложение, где есть необходимая информация, эти варианты банк им предлагал. По данным пресс-службы, провести идентификацию клиента с выдачей справки на бланке на дому у банка нет возможности из-за технических ограничений. В "Почта банке" назвали ситуацию абсурдной и негуманной по отношению к пожилому человеку со стороны ее родственников. Пресс-служба заверила, что кнопка вызова сотрудника у входа в отделение банка исправна.
https://ria.ru/20210321/bank-1602201548.html
https://ria.ru/20210118/invalidy-1593576213.html
энгельс
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602102865_1537:0:4268:2048_1920x0_80_0_0_278866e530fb96093a6b065c4b232948.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
почта банк, энгельс, саратовская область, происшествия

Под Саратовом начали проверку после инцидента с пенсионеркой на носилках

23:53 21.03.2021
 
© Владислав СтепановПенсионерку принесли в отделение "Почта банка" в городе Энгельсе Саратовской области. Кадр из видео
Пенсионерку принесли в отделение Почта банка в городе Энгельсе Саратовской области. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Владислав Степанов
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 мар - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области начала проверку после публикации видео о том, как лежачую женщину на носилках доставили в отделение "Почта банка" для получения справки, сообщило надзорное ведомство региона.
Ранее в YouTube появилось видео о том, как лежачую женщину на носилках заносят в офис "Почта банка" в центре Энгельса, при этом утверждалось, что кнопка вызова для помощи входа маломобильных граждан в здание оказалась нерабочей. Внутри офиса носилки установили на стулья, а сопровождавший клиентку мужчина возмутился, что сотрудники отказались обслужить ее на дому, что вынудило прибыть в банк. Порталу "Вольск.ру" зять клиентки пояснил, что у женщины серьезный перелом, но ей необходимо было взять справку о поступлении пенсии на карту, которую приставы заблокировали из-за долга сына, погибшего пять лет назад.

"Прокуратурой Саратовской области организована проверка по факту нарушения банком прав потребителя … Проверка организована прокуратурой области во взаимодействии с отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соответствия предоставляемых банковской организацией услуг женщине при наличии у нее заболевания и отказа в обслуживании в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ход проверки находится на личном контроле прокурора региона Сергея Филипенко и управляющего областным отделением Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Екатерины Бирюковой.
Пенсионерку принесли в отделение Почта банка в городе Энгельсе Саратовской области. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
Вчера, 14:11
"Почта банк" оценил ситуацию с пенсионеркой на носилках под Саратовом
Замглавы администрации Энгельсского района, член генсовета "Единой России" Иван Дзюбан ранее заявил, что ситуация с визитом в "Почта банк" женщины на носилках является недопустимой, назвав отношение со стороны сотрудников банка возмутительным и напомнив, что наряду с необходимостью заботиться о безопасности и сохранности данных клиентов "существуют нормы морали".
В пресс-службе банка РИА Новости заявили, что родственники клиентки могли получить выписку по ее финансовому счету по нотариально заверенной доверенности либо установить пенсионерке мобильное приложение, где есть необходимая информация, эти варианты банк им предлагал. По данным пресс-службы, провести идентификацию клиента с выдачей справки на бланке на дому у банка нет возможности из-за технических ограничений. В "Почта банке" назвали ситуацию абсурдной и негуманной по отношению к пожилому человеку со стороны ее родственников. Пресс-служба заверила, что кнопка вызова сотрудника у входа в отделение банка исправна.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 19:07
СК проверяет информацию о чистящих снег инвалидах в Искитиме
 
Почта банкЭнгельсСаратовская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Бастрыкин рассказал об основных доказательствах зверств нацистов
04:12Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России
03:45Экс-мэра Находки Горелова арестовали на два месяца
03:25"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена
03:02СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
02:55Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
02:10Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей
02:10Врач рассказал, какие продукты чаще всего вызывают отравление
02:08Названа неожиданная причина спасения девочки, найденной у тела матери
02:06Глава минздрава Туниса привился "Спутником V"
01:42Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
01:41Лавров назвал главный инструмент действий Запада
01:39Лавров жестко раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки
01:37Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров
01:36Лавров заявил, что Договор о дружбе с Китаем будет продлен
01:32Лавров рассказал об уникальной правовой формуле, связывающей Россию и КНР
01:30Лавров рассказал об изучении инициативы паспортов вакцинации в России
01:29Лавров заявил о необходимости срочно уходить от западных платежных систем
01:17Друг сообщил о самоубийстве поэта Андрея Егорова
01:14Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"
Лента новостейМолния