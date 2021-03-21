https://ria.ru/20210321/proverka-1602239732.html

Под Саратовом начали проверку после инцидента с пенсионеркой на носилках

Под Саратовом начали проверку после инцидента с пенсионеркой на носилках

Прокуратура Саратовской области начала проверку после публикации видео о том, как лежачую женщину на носилках доставили в отделение "Почта банка" для получения... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T23:53

2021-03-21T23:53

2021-03-21T23:53

почта банк

энгельс

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 21 мар - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области начала проверку после публикации видео о том, как лежачую женщину на носилках доставили в отделение "Почта банка" для получения справки, сообщило надзорное ведомство региона.Ранее в YouTube появилось видео о том, как лежачую женщину на носилках заносят в офис "Почта банка" в центре Энгельса, при этом утверждалось, что кнопка вызова для помощи входа маломобильных граждан в здание оказалась нерабочей. Внутри офиса носилки установили на стулья, а сопровождавший клиентку мужчина возмутился, что сотрудники отказались обслужить ее на дому, что вынудило прибыть в банк. Порталу "Вольск.ру" зять клиентки пояснил, что у женщины серьезный перелом, но ей необходимо было взять справку о поступлении пенсии на карту, которую приставы заблокировали из-за долга сына, погибшего пять лет назад.Уточняется, что ход проверки находится на личном контроле прокурора региона Сергея Филипенко и управляющего областным отделением Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Екатерины Бирюковой.Замглавы администрации Энгельсского района, член генсовета "Единой России" Иван Дзюбан ранее заявил, что ситуация с визитом в "Почта банк" женщины на носилках является недопустимой, назвав отношение со стороны сотрудников банка возмутительным и напомнив, что наряду с необходимостью заботиться о безопасности и сохранности данных клиентов "существуют нормы морали".В пресс-службе банка РИА Новости заявили, что родственники клиентки могли получить выписку по ее финансовому счету по нотариально заверенной доверенности либо установить пенсионерке мобильное приложение, где есть необходимая информация, эти варианты банк им предлагал. По данным пресс-службы, провести идентификацию клиента с выдачей справки на бланке на дому у банка нет возможности из-за технических ограничений. В "Почта банке" назвали ситуацию абсурдной и негуманной по отношению к пожилому человеку со стороны ее родственников. Пресс-служба заверила, что кнопка вызова сотрудника у входа в отделение банка исправна.

https://ria.ru/20210321/bank-1602201548.html

https://ria.ru/20210118/invalidy-1593576213.html

энгельс

саратовская область

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почта банк, энгельс, саратовская область, происшествия