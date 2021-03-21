Под Саратовом начали проверку после инцидента с пенсионеркой на носилках
© Владислав СтепановПенсионерку принесли в отделение "Почта банка" в городе Энгельсе Саратовской области. Кадр из видео
САРАТОВ, 21 мар - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области начала проверку после публикации видео о том, как лежачую женщину на носилках доставили в отделение "Почта банка" для получения справки, сообщило надзорное ведомство региона.
Ранее в YouTube появилось видео о том, как лежачую женщину на носилках заносят в офис "Почта банка" в центре Энгельса, при этом утверждалось, что кнопка вызова для помощи входа маломобильных граждан в здание оказалась нерабочей. Внутри офиса носилки установили на стулья, а сопровождавший клиентку мужчина возмутился, что сотрудники отказались обслужить ее на дому, что вынудило прибыть в банк. Порталу "Вольск.ру" зять клиентки пояснил, что у женщины серьезный перелом, но ей необходимо было взять справку о поступлении пенсии на карту, которую приставы заблокировали из-за долга сына, погибшего пять лет назад.
"Прокуратурой Саратовской области организована проверка по факту нарушения банком прав потребителя … Проверка организована прокуратурой области во взаимодействии с отделением по Саратовской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ. В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка соответствия предоставляемых банковской организацией услуг женщине при наличии у нее заболевания и отказа в обслуживании в дистанционном формате", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ход проверки находится на личном контроле прокурора региона Сергея Филипенко и управляющего областным отделением Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Екатерины Бирюковой.
Замглавы администрации Энгельсского района, член генсовета "Единой России" Иван Дзюбан ранее заявил, что ситуация с визитом в "Почта банк" женщины на носилках является недопустимой, назвав отношение со стороны сотрудников банка возмутительным и напомнив, что наряду с необходимостью заботиться о безопасности и сохранности данных клиентов "существуют нормы морали".
В пресс-службе банка РИА Новости заявили, что родственники клиентки могли получить выписку по ее финансовому счету по нотариально заверенной доверенности либо установить пенсионерке мобильное приложение, где есть необходимая информация, эти варианты банк им предлагал. По данным пресс-службы, провести идентификацию клиента с выдачей справки на бланке на дому у банка нет возможности из-за технических ограничений. В "Почта банке" назвали ситуацию абсурдной и негуманной по отношению к пожилому человеку со стороны ее родственников. Пресс-служба заверила, что кнопка вызова сотрудника у входа в отделение банка исправна.
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