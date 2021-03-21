Японец нашел смысл жизни в московских пирожках
Вьетнамский фо — это суп с лапшой. С говядиной его называют фо бо, с курицей — фо га, с рыбой — фо ка.
Сварить мясной бульон и рисовую лапшу можно заранее.
Морковь, пекинскую капусту и огурец нарезать соломкой, кинзу — крупно порубить, перец чили нашинковать мелко, а мясо — тончайшими ломтиками. Первыми в бульон отправляются морковь и соусы — рыбный, соевый, затем — вырезка, через две минуты — остальные ингредиенты. Через минуту кастрюлю нужно снять с огня, добавить кунжутное масло и лапшу. Тюк ан нгон миенг!
Вьетнамский фо — это суп с лапшой. С говядиной его называют фо бо, с курицей — фо га, с рыбой — фо ка.
Сварить мясной бульон и рисовую лапшу можно заранее.
Морковь, пекинскую капусту и огурец нарезать соломкой, кинзу — крупно порубить, перец чили нашинковать мелко, а мясо — тончайшими ломтиками. Первыми в бульон отправляются морковь и соусы — рыбный, соевый, затем — вырезка, через две минуты — остальные ингредиенты. Через минуту кастрюлю нужно снять с огня, добавить кунжутное масло и лапшу. Тюк ан нгон миенг!
Размер не меньше ладони, цвет золотисто-оранжевый, корочка хрустящая. Вот идеальный венский шницель. Он может быть из свинины, говядины или курицы.
Кусок мяса нужно отбить до толщины пять миллиметров, посолить, поперчить и четверть часа дать отдохнуть. Затем обвалять в смеси муки и паприки, обмакнуть в яйца, взбитые с молоком и солью, а потом снова обвалять — в сухарях.
Жарить на среднем огне в разогретом растительном масле, покрывающем сковороду на один сантиметр, до появления румяной корочки. Выкладывать на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек. Подавать с картофелем. И в этот день забудьте о диете!
Размер не меньше ладони, цвет золотисто-оранжевый, корочка хрустящая. Вот идеальный венский шницель. Он может быть из свинины, говядины или курицы.
Кусок мяса нужно отбить до толщины пять миллиметров, посолить, поперчить и четверть часа дать отдохнуть. Затем обвалять в смеси муки и паприки, обмакнуть в яйца, взбитые с молоком и солью, а потом снова обвалять — в сухарях.
Жарить на среднем огне в разогретом растительном масле, покрывающем сковороду на один сантиметр, до появления румяной корочки. Выкладывать на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек. Подавать с картофелем. И в этот день забудьте о диете!
Родина шакшуки — Тунис. Переселенцы оттуда привезли рецепт в Израиль, где наряду с фалафелем и хумусом блюдо стало национальным.
В большой сковороде на оливковом масле поджаривают мелко нарезанные лук и чеснок. С интервалом в пять минут добавляют болгарский перец, помидоры (в идеале их нужно предварительно ошпарить кипятком и снять шкурку), чили и кумин. Соль и сахар — по вкусу. Еще десять минут на среднем огне, и готово.
Ложкой делают несколько углублений в горячей смеси и разбивают в них яйца. После того как белок побелел, а желток еще остался жидким, блюдо подают к столу. Бэтэавон!
Родина шакшуки — Тунис. Переселенцы оттуда привезли рецепт в Израиль, где наряду с фалафелем и хумусом блюдо стало национальным.
В большой сковороде на оливковом масле поджаривают мелко нарезанные лук и чеснок. С интервалом в пять минут добавляют болгарский перец, помидоры (в идеале их нужно предварительно ошпарить кипятком и снять шкурку), чили и кумин. Соль и сахар — по вкусу. Еще десять минут на среднем огне, и готово.
Ложкой делают несколько углублений в горячей смеси и разбивают в них яйца. После того как белок побелел, а желток еще остался жидким, блюдо подают к столу. Бэтэавон!
Пирог с начинкой из сыра и яйца — хачапури — грузинское национальное блюдо. Причем в каждом регионе его готовят по-своему.
Для теста в теплое молоко нужно добавить соль, сахар, дрожжи, муку, а через 15 минут — яйцо, крахмал и растительное масло. За полтора часа масса должна увеличиться вдвое. Потом раскатайте круг, положите начинку — тертый сыр. Сверните мешочек, снова раскатайте, разместите на противень и сверху смажьте смесью из яйца, сметаны и растительного масла. Гемриелад мииртвит!
Пирог с начинкой из сыра и яйца — хачапури — грузинское национальное блюдо. Причем в каждом регионе его готовят по-своему.
Для теста в теплое молоко нужно добавить соль, сахар, дрожжи, муку, а через 15 минут — яйцо, крахмал и растительное масло. За полтора часа масса должна увеличиться вдвое. Потом раскатайте круг, положите начинку — тертый сыр. Сверните мешочек, снова раскатайте, разместите на противень и сверху смажьте смесью из яйца, сметаны и растительного масла. Гемриелад мииртвит!
Путин (Poutine) — национальное канадское блюдо, особенно популярное в провинции Квебек. В ресторанах обычно подается в дополнение к панированным блюдам из морепродуктов, рыбе или колбаскам.
Начать стоит с приготовления соуса: растопить в сковороде сливочное масло, добавить муку и мясной бульон. Затем в кастрюлю с горячим растительным маслом на пять минут опустить сырой порезанный соломкой картофель, достать и посолить после того, как лишний жир стечет.
Остается только выложить на блюдо, полить соусом и посыпать тертым сыром. Готово!
Путин (Poutine) — национальное канадское блюдо, особенно популярное в провинции Квебек. В ресторанах обычно подается в дополнение к панированным блюдам из морепродуктов, рыбе или колбаскам.
Начать стоит с приготовления соуса: растопить в сковороде сливочное масло, добавить муку и мясной бульон. Затем в кастрюлю с горячим растительным маслом на пять минут опустить сырой порезанный соломкой картофель, достать и посолить после того, как лишний жир стечет.
Остается только выложить на блюдо, полить соусом и посыпать тертым сыром. Готово!
Японские роллы и суши тоже можно приготовить дома. Это довольно просто. И начинка подойдет любая.
Стакан риса несколько раз промывают, заливают 300 миллилитрами воды, доводят до кипения и варят десять минут. Потом еще 15 минут держат под крышкой и перекладывают в деревянную чашу. Она впитает лишнюю влагу. Затем добавляют рисовый уксус, соль и сахар.
На специальном бамбуковом коврике раскладывают лист водоросли нори, сверху — рис, сливочный сыр, начинку (слабосоленую рыбу, огурец, авокадо, зеленый лук — что пожелаете). Сворачивают ролл и разрезают на порции. На стол блюдо подают с имбирем, васаби и соевым соусом.
Японские роллы и суши тоже можно приготовить дома. Это довольно просто. И начинка подойдет любая.
Стакан риса несколько раз промывают, заливают 300 миллилитрами воды, доводят до кипения и варят десять минут. Потом еще 15 минут держат под крышкой и перекладывают в деревянную чашу. Она впитает лишнюю влагу. Затем добавляют рисовый уксус, соль и сахар.
На специальном бамбуковом коврике раскладывают лист водоросли нори, сверху — рис, сливочный сыр, начинку (слабосоленую рыбу, огурец, авокадо, зеленый лук — что пожелаете). Сворачивают ролл и разрезают на порции. На стол блюдо подают с имбирем, васаби и соевым соусом.
Пельмени — визитная карточка русской кухни. Конечно, покупные не сравнятся с домашними! Готовить их трудоемко, но довольно просто.
Для теста нужно смешать яйца, растительное масло, соду, соль, муку и — в холодильник на полчаса. Затем сформировать жгут толщиной два сантиметра и нарезать на кусочки шириной полтора сантиметра. Раскатанные тонкие лепешки начинить фаршем из говядины со свининой, луком, перцем и солью и положить в морозильную камеру.
Когда заморозятся, варить десять минут в воде с лавровым листом и черным перцем горошком. Подавать к столу со сливочным маслом, сметаной, горчицей. Приятного аппетита!
Пельмени — визитная карточка русской кухни. Конечно, покупные не сравнятся с домашними! Готовить их трудоемко, но довольно просто.
Для теста нужно смешать яйца, растительное масло, соду, соль, муку и — в холодильник на полчаса. Затем сформировать жгут толщиной два сантиметра и нарезать на кусочки шириной полтора сантиметра. Раскатанные тонкие лепешки начинить фаршем из говядины со свининой, луком, перцем и солью и положить в морозильную камеру.
Когда заморозятся, варить десять минут в воде с лавровым листом и черным перцем горошком. Подавать к столу со сливочным маслом, сметаной, горчицей. Приятного аппетита!
Эмпанада — пирожок с различными начинками — популярен в Латинской Америке, а в Чили его считают национальным блюдом.
Для начинки нужно нарезать кубиками болгарский перец, лук, помидор, чеснок и все это потушить. В смесь добавить базилик, паприку, молотый перец и чили, фарш, а за минуту до готовности — измельченные вареные яйца, оливки и зелень.
Для теста: смешать муку, соль, сахар, разрыхлитель, натертое сливочное масло, яйцо, немного винного уксуса и сливки. Раскатать пласт толщиной три миллиметра и выдавить кружкой круглые заготовки диаметром 12-15 сантиметров. Дальше — как с пельменями: начиняем и защипываем.
Пирожки можно запечь в духовке или обжарить в большом количестве растительного масла. Буэн провэчо!
Эмпанада — пирожок с различными начинками — популярен в Латинской Америке, а в Чили его считают национальным блюдом.
Для начинки нужно нарезать кубиками болгарский перец, лук, помидор, чеснок и все это потушить. В смесь добавить базилик, паприку, молотый перец и чили, фарш, а за минуту до готовности — измельченные вареные яйца, оливки и зелень.
Для теста: смешать муку, соль, сахар, разрыхлитель, натертое сливочное масло, яйцо, немного винного уксуса и сливки. Раскатать пласт толщиной три миллиметра и выдавить кружкой круглые заготовки диаметром 12-15 сантиметров. Дальше — как с пельменями: начиняем и защипываем.
Пирожки можно запечь в духовке или обжарить в большом количестве растительного масла. Буэн провэчо!
Отваренные рис, макароны, нут — главные ингредиенты египетского блюда кошари.
Приготовление соуса, с которым нужно их смешать, займет чуть больше времени. В сотейнике разогреваем оливковое масло, добавляем томатное пюре, лук, специи, уксус, измельченный чеснок. Через несколько минут — порезанную кинзу.
Все, добро пожаловать к столу!
Отваренные рис, макароны, нут — главные ингредиенты египетского блюда кошари.
Приготовление соуса, с которым нужно их смешать, займет чуть больше времени. В сотейнике разогреваем оливковое масло, добавляем томатное пюре, лук, специи, уксус, измельченный чеснок. Через несколько минут — порезанную кинзу.
Все, добро пожаловать к столу!
Правильный маринад — главное, что нужно сделать, когда запекаете курицу тандури (так в Индии называется специальная печь с мангалом).
Для начала очистите птицу от шкуры, сделайте в мякоти надрезы и вотрите в нее смесь из соли, перца чили и молотой паприки, полейте лимонным соком и отправьте на 12 часов в маринад. Для него понадобятся йогурт, лимонный сок, соль, чеснок, корень имбиря, молотый кориандр, куркума, зелень и снова — перец чили и красная паприка.
Мясо запекают в духовке или на гриле двадцать минут. Подают с рисом и овощами.
Правильный маринад — главное, что нужно сделать, когда запекаете курицу тандури (так в Индии называется специальная печь с мангалом).
Для начала очистите птицу от шкуры, сделайте в мякоти надрезы и вотрите в нее смесь из соли, перца чили и молотой паприки, полейте лимонным соком и отправьте на 12 часов в маринад. Для него понадобятся йогурт, лимонный сок, соль, чеснок, корень имбиря, молотый кориандр, куркума, зелень и снова — перец чили и красная паприка.
Мясо запекают в духовке или на гриле двадцать минут. Подают с рисом и овощами.
Кто не любит итальянскую пиццу! Ее тоже легко приготовить на домашней кухне.
Для теста нужна мука из твердых сортов пшеницы, дрожжи, соль, вода и оливковое масло. Замешивайте и отправляйте на два часа на отдых.
Затем нужно тонко раскатать лепешку, смазать ее томатным соусом (можно и сливочным), посыпать сыром — пармезаном, пекорино романо или моцареллой. Традиционная начинка — помидоры, базилик и ветчина. Неаполитанцы заменяют последнюю анчоусами и добавляют орегано. Также можно использовать грибы, тунца, чеснок, мидии, артишоки, оливки, салями. Да что пожелаете!
Бон аппетито!
Кто не любит итальянскую пиццу! Ее тоже легко приготовить на домашней кухне.
Для теста нужна мука из твердых сортов пшеницы, дрожжи, соль, вода и оливковое масло. Замешивайте и отправляйте на два часа на отдых.
Затем нужно тонко раскатать лепешку, смазать ее томатным соусом (можно и сливочным), посыпать сыром — пармезаном, пекорино романо или моцареллой. Традиционная начинка — помидоры, базилик и ветчина. Неаполитанцы заменяют последнюю анчоусами и добавляют орегано. Также можно использовать грибы, тунца, чеснок, мидии, артишоки, оливки, салями. Да что пожелаете!
Бон аппетито!
Вьетнамский фо — это суп с лапшой. С говядиной его называют фо бо, с курицей — фо га, с рыбой — фо ка.
Сварить мясной бульон и рисовую лапшу можно заранее.
Морковь, пекинскую капусту и огурец нарезать соломкой, кинзу — крупно порубить, перец чили нашинковать мелко, а мясо — тончайшими ломтиками. Первыми в бульон отправляются морковь и соусы — рыбный, соевый, затем — вырезка, через две минуты — остальные ингредиенты. Через минуту кастрюлю нужно снять с огня, добавить кунжутное масло и лапшу. Тюк ан нгон миенг!
Размер не меньше ладони, цвет золотисто-оранжевый, корочка хрустящая. Вот идеальный венский шницель. Он может быть из свинины, говядины или курицы.
Кусок мяса нужно отбить до толщины пять миллиметров, посолить, поперчить и четверть часа дать отдохнуть. Затем обвалять в смеси муки и паприки, обмакнуть в яйца, взбитые с молоком и солью, а потом снова обвалять — в сухарях.
Жарить на среднем огне в разогретом растительном масле, покрывающем сковороду на один сантиметр, до появления румяной корочки. Выкладывать на бумажное полотенце, чтобы лишний жир стек. Подавать с картофелем. И в этот день забудьте о диете!
Родина шакшуки — Тунис. Переселенцы оттуда привезли рецепт в Израиль, где наряду с фалафелем и хумусом блюдо стало национальным.
В большой сковороде на оливковом масле поджаривают мелко нарезанные лук и чеснок. С интервалом в пять минут добавляют болгарский перец, помидоры (в идеале их нужно предварительно ошпарить кипятком и снять шкурку), чили и кумин. Соль и сахар — по вкусу. Еще десять минут на среднем огне, и готово.
Ложкой делают несколько углублений в горячей смеси и разбивают в них яйца. После того как белок побелел, а желток еще остался жидким, блюдо подают к столу. Бэтэавон!
Пирог с начинкой из сыра и яйца — хачапури — грузинское национальное блюдо. Причем в каждом регионе его готовят по-своему.
Для теста в теплое молоко нужно добавить соль, сахар, дрожжи, муку, а через 15 минут — яйцо, крахмал и растительное масло. За полтора часа масса должна увеличиться вдвое. Потом раскатайте круг, положите начинку — тертый сыр. Сверните мешочек, снова раскатайте, разместите на противень и сверху смажьте смесью из яйца, сметаны и растительного масла. Гемриелад мииртвит!
Путин (Poutine) — национальное канадское блюдо, особенно популярное в провинции Квебек. В ресторанах обычно подается в дополнение к панированным блюдам из морепродуктов, рыбе или колбаскам.
Начать стоит с приготовления соуса: растопить в сковороде сливочное масло, добавить муку и мясной бульон. Затем в кастрюлю с горячим растительным маслом на пять минут опустить сырой порезанный соломкой картофель, достать и посолить после того, как лишний жир стечет.
Остается только выложить на блюдо, полить соусом и посыпать тертым сыром. Готово!
Японские роллы и суши тоже можно приготовить дома. Это довольно просто. И начинка подойдет любая.
Стакан риса несколько раз промывают, заливают 300 миллилитрами воды, доводят до кипения и варят десять минут. Потом еще 15 минут держат под крышкой и перекладывают в деревянную чашу. Она впитает лишнюю влагу. Затем добавляют рисовый уксус, соль и сахар.
На специальном бамбуковом коврике раскладывают лист водоросли нори, сверху — рис, сливочный сыр, начинку (слабосоленую рыбу, огурец, авокадо, зеленый лук — что пожелаете). Сворачивают ролл и разрезают на порции. На стол блюдо подают с имбирем, васаби и соевым соусом.
Пельмени — визитная карточка русской кухни. Конечно, покупные не сравнятся с домашними! Готовить их трудоемко, но довольно просто.
Для теста нужно смешать яйца, растительное масло, соду, соль, муку и — в холодильник на полчаса. Затем сформировать жгут толщиной два сантиметра и нарезать на кусочки шириной полтора сантиметра. Раскатанные тонкие лепешки начинить фаршем из говядины со свининой, луком, перцем и солью и положить в морозильную камеру.
Когда заморозятся, варить десять минут в воде с лавровым листом и черным перцем горошком. Подавать к столу со сливочным маслом, сметаной, горчицей. Приятного аппетита!
Эмпанада — пирожок с различными начинками — популярен в Латинской Америке, а в Чили его считают национальным блюдом.
Для начинки нужно нарезать кубиками болгарский перец, лук, помидор, чеснок и все это потушить. В смесь добавить базилик, паприку, молотый перец и чили, фарш, а за минуту до готовности — измельченные вареные яйца, оливки и зелень.
Для теста: смешать муку, соль, сахар, разрыхлитель, натертое сливочное масло, яйцо, немного винного уксуса и сливки. Раскатать пласт толщиной три миллиметра и выдавить кружкой круглые заготовки диаметром 12-15 сантиметров. Дальше — как с пельменями: начиняем и защипываем.
Пирожки можно запечь в духовке или обжарить в большом количестве растительного масла. Буэн провэчо!
Отваренные рис, макароны, нут — главные ингредиенты египетского блюда кошари.
Приготовление соуса, с которым нужно их смешать, займет чуть больше времени. В сотейнике разогреваем оливковое масло, добавляем томатное пюре, лук, специи, уксус, измельченный чеснок. Через несколько минут — порезанную кинзу.
Все, добро пожаловать к столу!
Правильный маринад — главное, что нужно сделать, когда запекаете курицу тандури (так в Индии называется специальная печь с мангалом).
Для начала очистите птицу от шкуры, сделайте в мякоти надрезы и вотрите в нее смесь из соли, перца чили и молотой паприки, полейте лимонным соком и отправьте на 12 часов в маринад. Для него понадобятся йогурт, лимонный сок, соль, чеснок, корень имбиря, молотый кориандр, куркума, зелень и снова — перец чили и красная паприка.
Мясо запекают в духовке или на гриле двадцать минут. Подают с рисом и овощами.
Кто не любит итальянскую пиццу! Ее тоже легко приготовить на домашней кухне.
Для теста нужна мука из твердых сортов пшеницы, дрожжи, соль, вода и оливковое масло. Замешивайте и отправляйте на два часа на отдых.
Затем нужно тонко раскатать лепешку, смазать ее томатным соусом (можно и сливочным), посыпать сыром — пармезаном, пекорино романо или моцареллой. Традиционная начинка — помидоры, базилик и ветчина. Неаполитанцы заменяют последнюю анчоусами и добавляют орегано. Также можно использовать грибы, тунца, чеснок, мидии, артишоки, оливки, салями. Да что пожелаете!
Бон аппетито!