Как в ресторане: вкусные национальные блюда — на вашей кухне

Вьетнамский фо — это суп с лапшой. С говядиной его называют фо бо, с курицей — фо га, с рыбой — фо ка.

Сварить мясной бульон и рисовую лапшу можно заранее.

Морковь, пекинскую капусту и огурец нарезать соломкой, кинзу — крупно порубить, перец чили нашинковать мелко, а мясо — тончайшими ломтиками. Первыми в бульон отправляются морковь и соусы — рыбный, соевый, затем — вырезка, через две минуты — остальные ингредиенты. Через минуту кастрюлю нужно снять с огня, добавить кунжутное масло и лапшу. Тюк ан нгон миенг!