В соцсетях напомнили Пашиняну его слова о полете Су-30 с испытанием ракет
© Sputnik / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никола Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
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ЕРЕВАН, 21 мар – РИА Новости. Пользователи Facebook напомнили премьер-министру Армении Николу Пашиняну, заявившему в субботу о покупке у России Су-30 без ракет, что он летом 2020 говорил о полете тех же истребителей с ракетным испытанием.
Накануне Пашинян признал, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет. Об этом он заявил на встрече с жителями Арагацотнской области, видео с которой выложил в Facebook. При этом он сказал, что "самолет был доставлен в мае", хотя ранее заявлял о доставке боевой авиации в конце декабря 2019 года. Ответственность за это он возложил на прежние власти. По его словам, если бы прежние власти приобрели самолеты раньше, то нынешние успели бы купить ракеты.
В Facebook распространяется скрин записи Пашиняна в той же соцсети от 3 июля 2020 года, в котором тот утверждает, что Су-30СМ провели первые тренировочные полеты с "боевым поражением", произведя испытания ракет класса небо-земля для "наступательных действий". Он тогда добавил, что "все цели были поражены с высокой точностью"
О том, что закупленные у России Су-30СМ не оснащены боеприпасами, говорил ранее бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян. По его словам, Россия не продает другим странам ракеты "воздух — воздух" дальностью 130 километров. Армянские власти это заявление не подтвердили.
Աա ունիկալ երևույթ աОпубликовано BlogNews.am Суббота, 20 марта 2021 г.