https://ria.ru/20210321/pashinyan-1602213497.html

В соцсетях напомнили Пашиняну его слова о полете Су-30 с испытанием ракет

В соцсетях напомнили Пашиняну его слова о полете Су-30 с испытанием ракет

Пользователи Facebook напомнили премьер-министру Армении Николу Пашиняну, заявившему в субботу о покупке у России Су-30 без ракет, что он летом 2020 говорил о... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T16:53

2021-03-21T16:53

2021-03-21T16:53

никол пашинян

су-30см

су-30

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 мар – РИА Новости. Пользователи Facebook напомнили премьер-министру Армении Николу Пашиняну, заявившему в субботу о покупке у России Су-30 без ракет, что он летом 2020 говорил о полете тех же истребителей с ракетным испытанием.Накануне Пашинян признал, что Армения закупила у России истребители Су-30СМ без ракет. Об этом он заявил на встрече с жителями Арагацотнской области, видео с которой выложил в Facebook. При этом он сказал, что "самолет был доставлен в мае", хотя ранее заявлял о доставке боевой авиации в конце декабря 2019 года. Ответственность за это он возложил на прежние власти. По его словам, если бы прежние власти приобрели самолеты раньше, то нынешние успели бы купить ракеты.В Facebook распространяется скрин записи Пашиняна в той же соцсети от 3 июля 2020 года, в котором тот утверждает, что Су-30СМ провели первые тренировочные полеты с "боевым поражением", произведя испытания ракет класса небо-земля для "наступательных действий". Он тогда добавил, что "все цели были поражены с высокой точностью"О том, что закупленные у России Су-30СМ не оснащены боеприпасами, говорил ранее бывший начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян. По его словам, Россия не продает другим странам ракеты "воздух — воздух" дальностью 130 километров. Армянские власти это заявление не подтвердили.

https://ria.ru/20210303/armeniya-1599654096.html

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никол пашинян, су-30см, су-30, армения, в мире