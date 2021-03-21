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Врач перечислил влияющие на работу мозга продукты
Врач перечислил влияющие на работу мозга продукты
К полезной для мозга еде относятся рыба, яйца и овощи с бета-каротинами и каротиноиды, рассказал "Звезде" диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T11:19
2021-03-21T13:11
михаил гинзбург
яйца
общество
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. К полезной для мозга еде относятся рыба, яйца и овощи с бета-каротинами и каротиноиды, рассказал "Звезде" диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.Он объяснил, что в рыбе много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот — они нужны для построения мембран нервных клеток, поэтому следует включить в рацион скумбрию или лосось. Стоит обратить внимание и на яйца — желтки богаты фосфолипидами, которые также нужны для создания мембран.Цитрусовые, особенно апельсины, богаты кверцитином — противовоспалительным веществом, защищающим сосуды и клетки головного мозга от повреждения. Помимо этого, медик посоветовал добавлять в блюда приправы — имбирь, куркуму, чеснок и перец. Они влияют на мозг и защищают клетки от преждевременного старения.
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михаил гинзбург, яйца, общество

Врач перечислил влияющие на работу мозга продукты

11:19 21.03.2021 (обновлено: 13:11 21.03.2021)
 
© Depositphotos / bit245Рыба и овощи
Рыба и овощи - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Depositphotos / bit245
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. К полезной для мозга еде относятся рыба, яйца и овощи с бета-каротинами и каротиноиды, рассказал "Звезде" диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.
Он объяснил, что в рыбе много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот — они нужны для построения мембран нервных клеток, поэтому следует включить в рацион скумбрию или лосось. Стоит обратить внимание и на яйца — желтки богаты фосфолипидами, которые также нужны для создания мембран.

"Третий продукт — это окрашенные овощи типа тыквы, моркови, перца, томатов", — добавил Гинзбург, напомнив, что содержащиеся в них бета-каротины и каротиноиды обладают антиоксидантными свойствами.

Цитрусовые, особенно апельсины, богаты кверцитином — противовоспалительным веществом, защищающим сосуды и клетки головного мозга от повреждения. Помимо этого, медик посоветовал добавлять в блюда приправы — имбирь, куркуму, чеснок и перец. Они влияют на мозг и защищают клетки от преждевременного старения.
Фрукты и овощи – обязательная составляющая рациона - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 13:00Наука
Ученые определили ежедневную норму овощей и фруктов
 
Михаил ГинзбургяйцаОбщество
 
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