https://ria.ru/20210321/mozg-1602188019.html
Врач перечислил влияющие на работу мозга продукты
Врач перечислил влияющие на работу мозга продукты
К полезной для мозга еде относятся рыба, яйца и овощи с бета-каротинами и каротиноиды, рассказал "Звезде" диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T11:19
2021-03-21T11:19
2021-03-21T13:11
михаил гинзбург
яйца
общество
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. К полезной для мозга еде относятся рыба, яйца и овощи с бета-каротинами и каротиноиды, рассказал "Звезде" диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.Он объяснил, что в рыбе много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот — они нужны для построения мембран нервных клеток, поэтому следует включить в рацион скумбрию или лосось. Стоит обратить внимание и на яйца — желтки богаты фосфолипидами, которые также нужны для создания мембран.Цитрусовые, особенно апельсины, богаты кверцитином — противовоспалительным веществом, защищающим сосуды и клетки головного мозга от повреждения. Помимо этого, медик посоветовал добавлять в блюда приправы — имбирь, куркуму, чеснок и перец. Они влияют на мозг и защищают клетки от преждевременного старения.
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михаил гинзбург, яйца, общество
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
К полезной для мозга
еде относятся рыба, яйца
и овощи с бета-каротинами и каротиноиды, рассказал "Звезде
" диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург
.
Он объяснил, что в рыбе много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот — они нужны для построения мембран нервных клеток, поэтому следует включить в рацион скумбрию или лосось. Стоит обратить внимание и на яйца — желтки богаты фосфолипидами, которые также нужны для создания мембран.
"Третий продукт — это окрашенные овощи типа тыквы, моркови, перца, томатов", — добавил Гинзбург, напомнив, что содержащиеся в них бета-каротины и каротиноиды обладают антиоксидантными свойствами.
Цитрусовые, особенно апельсины, богаты кверцитином — противовоспалительным веществом, защищающим сосуды и клетки головного мозга от повреждения. Помимо этого, медик посоветовал добавлять в блюда приправы — имбирь, куркуму, чеснок и перец. Они влияют на мозг и защищают клетки от преждевременного старения.