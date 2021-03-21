https://ria.ru/20210321/mozg-1602188019.html

Врач перечислил влияющие на работу мозга продукты

Врач перечислил влияющие на работу мозга продукты

К полезной для мозга еде относятся рыба, яйца и овощи с бета-каротинами и каротиноиды, рассказал "Звезде" диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T11:19

2021-03-21T11:19

2021-03-21T13:11

михаил гинзбург

яйца

общество

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. К полезной для мозга еде относятся рыба, яйца и овощи с бета-каротинами и каротиноиды, рассказал "Звезде" диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.Он объяснил, что в рыбе много омега-3-полиненасыщенных жирных кислот — они нужны для построения мембран нервных клеток, поэтому следует включить в рацион скумбрию или лосось. Стоит обратить внимание и на яйца — желтки богаты фосфолипидами, которые также нужны для создания мембран.Цитрусовые, особенно апельсины, богаты кверцитином — противовоспалительным веществом, защищающим сосуды и клетки головного мозга от повреждения. Помимо этого, медик посоветовал добавлять в блюда приправы — имбирь, куркуму, чеснок и перец. Они влияют на мозг и защищают клетки от преждевременного старения.

https://ria.ru/20210301/dieta-1599413665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил гинзбург, яйца, общество