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"Миссия мира" Кати Лычевой
"Миссия мира" Кати Лычевой
21 марта 1986 года начался двухнедельный тур советской школьницы Кати Лычевой по США с "миссией мира". Эта поездка стала ответом на визит американской школьницы РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T00:51
2021-03-21T02:03
франсуа миттеран
рональд рейган
сша
справки
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21 марта 1986 года начался двухнедельный тур советской школьницы Кати Лычевой по США с "миссией мира". Эта поездка стала ответом на визит американской школьницы Саманты Смит, посетившей СССР в 1983 году, и широко освещалась в прессе. Саманта Смит отправилась в поездку по приглашению руководителя СССР Юрия Андропова после того, как осенью 1982 года отправила ему письмо, написать которое девочку заставила статья в журнале "Таймс", посвященная Андропову, незадолго до того пришедшему к власти. В статье выдвигались предположения, что этот человек опасен для США и что в его правление вполне возможна новая война. В ответ на письмо, в котором Саманта спрашивала, почему СССР якобы хочет завоевать мир, Андропов прислал ей приглашение посетить СССР, чтобы школьница поняла, что люди там совершенно не хотят войны. Главным итогом поездки стала книга Саманты Смит "Мое путешествие в СССР". В ней девочка писала, что увидела своими глазами: "Они такие же, как мы".После поездки в СССР Саманта Смит стала "звездой № 1" в США. Ее звали на телешоу, снимали в сериалах. В августе 1985 года девочка погибла в авиакатастрофе. Ей было тринадцать лет.После этой трагедии американская организация "Дети как миротворцы" (Children as the Peacemakers) предложила СССР организовать ответный визит в США советской школьницы. Выбор предоставили советской стороне, поставив лишь два условия: девочка должна активно участвовать в борьбе за мир и не быть старше Саманты.Был объявлен конкурс, и из шести тысяч кандидатур выбор пал на Катю Лычеву. По другим источникам, в конкурсе участвовали 300 тысяч ребят со всего Советского Союза: надо было петь, танцевать и ориентироваться в геополитической ситуации. Катя Лычева тогда занималась в "Клубе интернациональной дружбы", с четырех лет изучала английский язык, занималась спортом, училась одновременно в английской спецшколе и в художественной школе, снималась в кино. В 1982 году она сыграла главную роль в картине Натальи Бондарчук "Живая радуга", два года спустя исполнила роль Зины Гореловой в фильме Анатолия Ниточкина "Сильная личность из 2А", а 1985 году снова снялась у Бондарчук, сыграв Фалину в "Детстве Бэмби". После отбора девочку в течение нескольких месяцев интенсивно готовили к поездке: нужно было узнать, что это за страна, какие там обычаи. В отличие от Саманты Смит, Катя поехала в США только с мамой. Перед поездкой они были проинструктированы, как следует отвечать на вопросы журналистов и обходить острые моменты. С 21 марта по 4 апреля 1986 года Катя Лычева вместе с американской школьницей из города Сан-Франциско Стар Роу совершила поездку по США с пропагандой мира, в ходе которой посетила несколько городов США. Девочки побывали в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН), Центре управления полетами Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Диснейленде. Школьниц принимали мэры городов. Они встретились с президентом США Рональдом Рейганом. Как и Саманта в свое время, юная посланница из СССР обратилась к американскому президенту с просьбой о мире. По ее словам, президент США не был готов к откровенному разговору, а написал он ей только через месяц. В своем письме Рейган указал, что США будет стараться бороться за мир. Поездка широко освещалась как американской, так и советской прессой.По возвращении в СССР Катя Лычева стала знаменитой. Она снималась в передачах на телевидении, давала интервью прессе и объехала множество пионерских лагерей, рассказывая своим сверстникам об Америке. Девочка снялась еще в двух кинофильмах: "Лермонтов" (1986) и "Как дома, как дела?" (1987).В 1988 году ее мама, кандидат экономических наук, сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, получила стипендию французского президента Франсуа Миттерана, и семья переехала в Париж (Франция). Там Екатерина Лычева получила экономическое и юридическое образование. С 1995 года работала в правительственной структуре – в Парижском центре содействия иностранным инвестициям, обеспечивала крупные промышленные проекты. В 2000 году вернулась в Россию, стала трудиться в министерстве труда и социального развития, курировала социальные проекты. Затем работала в министерстве промышленности, была сотрудником Федерального агентства по наукоемкой промышленности и директором по международному развитию в "Объединенном авиастроительном консорциуме". Позже работала вице-президентом ОАО "АвтоВАЗ".В настоящее время Екатерина Лычева является президентом Фонда поддержки детского научного и технического творчества "Юные техники и изобретатели" (ЮТИ), входит в состав президиума центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
франсуа миттеран, рональд рейган, сша, справки

"Миссия мира" Кати Лычевой

00:51 21.03.2021 (обновлено: 02:03 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Игорь МихалевШкольница Катя Лычева с родителями
Школьница Катя Лычева с родителями - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Игорь Михалев
Читать ria.ru в
21 марта 1986 года начался двухнедельный тур советской школьницы Кати Лычевой по США с "миссией мира". Эта поездка стала ответом на визит американской школьницы Саманты Смит, посетившей СССР в 1983 году, и широко освещалась в прессе.
Саманта Смит отправилась в поездку по приглашению руководителя СССР Юрия Андропова после того, как осенью 1982 года отправила ему письмо, написать которое девочку заставила статья в журнале "Таймс", посвященная Андропову, незадолго до того пришедшему к власти. В статье выдвигались предположения, что этот человек опасен для США и что в его правление вполне возможна новая война. В ответ на письмо, в котором Саманта спрашивала, почему СССР якобы хочет завоевать мир, Андропов прислал ей приглашение посетить СССР, чтобы школьница поняла, что люди там совершенно не хотят войны.
Главным итогом поездки стала книга Саманты Смит "Мое путешествие в СССР". В ней девочка писала, что увидела своими глазами: "Они такие же, как мы".
После поездки в СССР Саманта Смит стала "звездой № 1" в США. Ее звали на телешоу, снимали в сериалах. В августе 1985 года девочка погибла в авиакатастрофе. Ей было тринадцать лет.
После этой трагедии американская организация "Дети как миротворцы" (Children as the Peacemakers) предложила СССР организовать ответный визит в США советской школьницы. Выбор предоставили советской стороне, поставив лишь два условия: девочка должна активно участвовать в борьбе за мир и не быть старше Саманты.
Был объявлен конкурс, и из шести тысяч кандидатур выбор пал на Катю Лычеву. По другим источникам, в конкурсе участвовали 300 тысяч ребят со всего Советского Союза: надо было петь, танцевать и ориентироваться в геополитической ситуации. Катя Лычева тогда занималась в "Клубе интернациональной дружбы", с четырех лет изучала английский язык, занималась спортом, училась одновременно в английской спецшколе и в художественной школе, снималась в кино. В 1982 году она сыграла главную роль в картине Натальи Бондарчук "Живая радуга", два года спустя исполнила роль Зины Гореловой в фильме Анатолия Ниточкина "Сильная личность из 2А", а 1985 году снова снялась у Бондарчук, сыграв Фалину в "Детстве Бэмби".
После отбора девочку в течение нескольких месяцев интенсивно готовили к поездке: нужно было узнать, что это за страна, какие там обычаи. В отличие от Саманты Смит, Катя поехала в США только с мамой. Перед поездкой они были проинструктированы, как следует отвечать на вопросы журналистов и обходить острые моменты.
© РИА Новости / Мортон БибиКатя Лычева на уроке в одной из общеобразовательных школ США
Катя Лычева на уроке в одной из общеобразовательных школ США - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Мортон Биби
Катя Лычева на уроке в одной из общеобразовательных школ США
С 21 марта по 4 апреля 1986 года Катя Лычева вместе с американской школьницей из города Сан-Франциско Стар Роу совершила поездку по США с пропагандой мира, в ходе которой посетила несколько городов США. Девочки побывали в штаб-квартире Организации Объединенных Наций (ООН), Центре управления полетами Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Диснейленде. Школьниц принимали мэры городов. Они встретились с президентом США Рональдом Рейганом. Как и Саманта в свое время, юная посланница из СССР обратилась к американскому президенту с просьбой о мире. По ее словам, президент США не был готов к откровенному разговору, а написал он ей только через месяц. В своем письме Рейган указал, что США будет стараться бороться за мир. Поездка широко освещалась как американской, так и советской прессой.
По возвращении в СССР Катя Лычева стала знаменитой. Она снималась в передачах на телевидении, давала интервью прессе и объехала множество пионерских лагерей, рассказывая своим сверстникам об Америке.
Девочка снялась еще в двух кинофильмах: "Лермонтов" (1986) и "Как дома, как дела?" (1987).
В 1988 году ее мама, кандидат экономических наук, сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, получила стипендию французского президента Франсуа Миттерана, и семья переехала в Париж (Франция). Там Екатерина Лычева получила экономическое и юридическое образование. С 1995 года работала в правительственной структуре – в Парижском центре содействия иностранным инвестициям, обеспечивала крупные промышленные проекты.
В 2000 году вернулась в Россию, стала трудиться в министерстве труда и социального развития, курировала социальные проекты. Затем работала в министерстве промышленности, была сотрудником Федерального агентства по наукоемкой промышленности и директором по международному развитию в "Объединенном авиастроительном консорциуме". Позже работала вице-президентом ОАО "АвтоВАЗ".
В настоящее время Екатерина Лычева является президентом Фонда поддержки детского научного и технического творчества "Юные техники и изобретатели" (ЮТИ), входит в состав президиума центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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