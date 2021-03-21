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Пензенский сенатор не стал комментировать сообщения о новом назначении
Пензенский сенатор не стал комментировать сообщения о новом назначении
Сенатор Олег Мельниченко не стал комментировать сообщения интернет-каналов, что он может стать врио губернатора Пензенской области. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T12:43
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задержание пензенского губернатора
олег мельниченко
иван белозерцев
пензенская область
политика
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Сенатор Олег Мельниченко не стал комментировать сообщения интернет-каналов, что он может стать врио губернатора Пензенской области.Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, сообщила ранее журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Сенатор представляет в Совете Федерации законодательную власть Пензенской области, занимает пост главы комитета СФ по федеративному устройству и регполитике.
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Задержание губернатора Пензенской области
Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве. МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов.
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задержание пензенского губернатора, олег мельниченко, иван белозерцев, пензенская область, политика

Пензенский сенатор не стал комментировать сообщения о новом назначении

12:43 21.03.2021 (обновлено: 14:17 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко. Архивное фото
Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Мельниченко. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Сенатор Олег Мельниченко не стал комментировать сообщения интернет-каналов, что он может стать врио губернатора Пензенской области.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, сообщила ранее журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Ничего не комментирую", - сказал Мельниченко РИА Новости в воскресенье.
Сенатор представляет в Совете Федерации законодательную власть Пензенской области, занимает пост главы комитета СФ по федеративному устройству и регполитике.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
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Задержание пензенского губернатораОлег МельниченкоИван БелозерцевПензенская областьПолитика
 
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