https://ria.ru/20210321/melnichenko-1602193720.html

Пензенский сенатор не стал комментировать сообщения о новом назначении

Пензенский сенатор не стал комментировать сообщения о новом назначении

Сенатор Олег Мельниченко не стал комментировать сообщения интернет-каналов, что он может стать врио губернатора Пензенской области. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T12:43

2021-03-21T12:43

2021-03-21T14:17

задержание пензенского губернатора

олег мельниченко

иван белозерцев

пензенская область

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/151214/49/1512144919_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_30e4d42995ac2f05205f09ec696d5b9f.jpg

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Сенатор Олег Мельниченко не стал комментировать сообщения интернет-каналов, что он может стать врио губернатора Пензенской области.Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и его соучастники задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, сообщила ранее журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.Сенатор представляет в Совете Федерации законодательную власть Пензенской области, занимает пост главы комитета СФ по федеративному устройству и регполитике.

https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602191656.html

пензенская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание губернатора Пензенской области Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению во взяточничестве. МВД возбудило уголовное дело против Белозерцева, главы группы фармацевтических компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля и других фигурантов. 2021-03-21T12:43 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание пензенского губернатора, олег мельниченко, иван белозерцев, пензенская область, политика