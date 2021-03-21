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Посол России Келин назвал "практически мертвыми" отношения с Британией
Посол России Келин назвал "практически мертвыми" отношения с Британией
Отношения между Россией и Великобританией в политической сфере "практически мертвы", заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью радиостанции LBC. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T04:55
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россия
юлия скрипаль
андрей келин
великобритания
москва
лондон
китай
в мире
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Отношения между Россией и Великобританией в политической сфере "практически мертвы", заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.Дипломат напомнил о временах холодной войны, когда СССР и Великобритания были врагами по идеологическим причинам. Однако сейчас у Москвы и Лондона нет различий в идеологии, указал Келин, и поэтому Россия не понимают такого отношения со стороны Британии.По его словам, сейчас сохраняются лишь экономические отношения и связи в сфере культуры.Посол напомнил, что Лондон ранее в марте представил новую внешнеполитическую и оборонную стратегию, в которой пообещал противостоять угрозам со стороны России. По словам Келина, упомянув Москву 13 раз в качестве страны, от которой исходит угроза, авторы доклада не представили ни единого доказательства или объяснения этому.Посол также выразил удивление, что вместе с Китаем Россию обвинили в угрозе в связи с "культурной экспансией" в Великобритании. Дипломат указал, что Москва всегда предпочитает разбираться с обвинениями со стороны Лондона путем диалога. Он отметил, что Россия несколько раз предлагала Великобритании диалог по вопросам в сфере кибербезопасности, однако Лондон не ответил. Посол подчеркнул, что все поднятые вопросы, включая инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, Россия была и готова обсуждать посредством диалога
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россия, юлия скрипаль, андрей келин, великобритания, москва, лондон, китай, в мире

Посол России Келин назвал "практически мертвыми" отношения с Британией

04:55 21.03.2021 (обновлено: 08:40 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Мария Табак
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Отношения между Россией и Великобританией в политической сфере "практически мертвы", заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.
Дипломат напомнил о временах холодной войны, когда СССР и Великобритания были врагами по идеологическим причинам. Однако сейчас у Москвы и Лондона нет различий в идеологии, указал Келин, и поэтому Россия не понимают такого отношения со стороны Британии.
По его словам, сейчас сохраняются лишь экономические отношения и связи в сфере культуры.

"Но в политической сфере отношения практически мертвы", — констатировал Келин.

Посол напомнил, что Лондон ранее в марте представил новую внешнеполитическую и оборонную стратегию, в которой пообещал противостоять угрозам со стороны России.
По словам Келина, упомянув Москву 13 раз в качестве страны, от которой исходит угроза, авторы доклада не представили ни единого доказательства или объяснения этому.
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Посол также выразил удивление, что вместе с Китаем Россию обвинили в угрозе в связи с "культурной экспансией" в Великобритании.
Дипломат указал, что Москва всегда предпочитает разбираться с обвинениями со стороны Лондона путем диалога. Он отметил, что Россия несколько раз предлагала Великобритании диалог по вопросам в сфере кибербезопасности, однако Лондон не ответил. Посол подчеркнул, что все поднятые вопросы, включая инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, Россия была и готова обсуждать посредством диалога
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