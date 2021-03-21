https://ria.ru/20210321/london-1602169362.html

Посол России Келин назвал "практически мертвыми" отношения с Британией

Посол России Келин назвал "практически мертвыми" отношения с Британией

Отношения между Россией и Великобританией в политической сфере "практически мертвы", заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью радиостанции LBC. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T04:55

2021-03-21T04:55

2021-03-21T08:40

россия

юлия скрипаль

андрей келин

великобритания

москва

лондон

китай

в мире

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Отношения между Россией и Великобританией в политической сфере "практически мертвы", заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.Дипломат напомнил о временах холодной войны, когда СССР и Великобритания были врагами по идеологическим причинам. Однако сейчас у Москвы и Лондона нет различий в идеологии, указал Келин, и поэтому Россия не понимают такого отношения со стороны Британии.По его словам, сейчас сохраняются лишь экономические отношения и связи в сфере культуры.Посол напомнил, что Лондон ранее в марте представил новую внешнеполитическую и оборонную стратегию, в которой пообещал противостоять угрозам со стороны России. По словам Келина, упомянув Москву 13 раз в качестве страны, от которой исходит угроза, авторы доклада не представили ни единого доказательства или объяснения этому.Посол также выразил удивление, что вместе с Китаем Россию обвинили в угрозе в связи с "культурной экспансией" в Великобритании. Дипломат указал, что Москва всегда предпочитает разбираться с обвинениями со стороны Лондона путем диалога. Он отметил, что Россия несколько раз предлагала Великобритании диалог по вопросам в сфере кибербезопасности, однако Лондон не ответил. Посол подчеркнул, что все поднятые вопросы, включая инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году, Россия была и готова обсуждать посредством диалога

https://ria.ru/20210319/signal-1601958662.html

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россия

великобритания

москва

лондон

китай

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россия, юлия скрипаль, андрей келин, великобритания, москва, лондон, китай, в мире