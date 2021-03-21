Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210321/lgbt-1602238708.html
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Около 10 подростков-поклонников жанра аниме доставили в полицию в Петербурге после жалоб на пропаганду символики ЛГБТ-движения, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T23:32
2021-03-21T23:32
россия
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Около 10 подростков-поклонников жанра аниме доставили в полицию в Петербурге после жалоб на пропаганду символики ЛГБТ-движения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости не располагают.По данным местных СМИ, молодые люди на мероприятии в лофт-проекте "Этажи" размахивали радужным флагом, что вызвало претензии других посетителей.
https://ria.ru/20201030/propaganda-1582390153.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0a2126414373110e00a99cfe7f49698a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, санкт-петербург, происшествия

Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ

23:32 21.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Около 10 подростков-поклонников жанра аниме доставили в полицию в Петербурге после жалоб на пропаганду символики ЛГБТ-движения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Порядка 10 подростков, участвовавших в посвященном аниме мероприятии на Лиговском проспекте, доставлены в полицию после жалоб на пропаганду ЛГБТ. Их передали родителям. Ситуация изучается для правовой оценки", - сказал собеседник агентства.

Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября 2020, 23:07
В Екатеринбурге будут судить девушку за ЛГБТ-пропаганду
Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости не располагают.
По данным местных СМИ, молодые люди на мероприятии в лофт-проекте "Этажи" размахивали радужным флагом, что вызвало претензии других посетителей.
 
РоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Бастрыкин рассказал об основных доказательствах зверств нацистов
04:12Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России
03:45Экс-мэра Находки Горелова арестовали на два месяца
03:25"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена
03:02СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
02:55Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
02:10Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей
02:10Врач рассказал, какие продукты чаще всего вызывают отравление
02:08Названа неожиданная причина спасения девочки, найденной у тела матери
02:06Глава минздрава Туниса привился "Спутником V"
01:42Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
01:41Лавров назвал главный инструмент действий Запада
01:39Лавров жестко раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки
01:37Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров
01:36Лавров заявил, что Договор о дружбе с Китаем будет продлен
01:32Лавров рассказал об уникальной правовой формуле, связывающей Россию и КНР
01:30Лавров рассказал об изучении инициативы паспортов вакцинации в России
01:29Лавров заявил о необходимости срочно уходить от западных платежных систем
01:17Друг сообщил о самоубийстве поэта Андрея Егорова
01:14Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"
Лента новостейМолния