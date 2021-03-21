https://ria.ru/20210321/lgbt-1602238708.html

Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ

Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ

Около 10 подростков-поклонников жанра аниме доставили в полицию в Петербурге после жалоб на пропаганду символики ЛГБТ-движения, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T23:32

2021-03-21T23:32

2021-03-21T23:32

россия

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Около 10 подростков-поклонников жанра аниме доставили в полицию в Петербурге после жалоб на пропаганду символики ЛГБТ-движения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости не располагают.По данным местных СМИ, молодые люди на мероприятии в лофт-проекте "Этажи" размахивали радужным флагом, что вызвало претензии других посетителей.

https://ria.ru/20201030/propaganda-1582390153.html

россия

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкт-петербург, происшествия