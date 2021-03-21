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Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Источник: в Петербурге задержали подростков из-за символики ЛГБТ
Около 10 подростков-поклонников жанра аниме доставили в полицию в Петербурге после жалоб на пропаганду символики ЛГБТ-движения, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T23:32
2021-03-21T23:32
2021-03-21T23:32
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санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Около 10 подростков-поклонников жанра аниме доставили в полицию в Петербурге после жалоб на пропаганду символики ЛГБТ-движения, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Официальным комментарием правоохранителей РИА Новости не располагают.По данным местных СМИ, молодые люди на мероприятии в лофт-проекте "Этажи" размахивали радужным флагом, что вызвало претензии других посетителей.
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