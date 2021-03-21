https://ria.ru/20210321/lavina-1602232116.html
В Дагестане сошла лавина
В Дагестане сошла лавина
В Рутульском районе Дагестана сошла снежная лавина, заблокировав дороги к девяти населенным пунктам, сообщило управление МЧС по региону. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T21:26
2021-03-21T21:26
2021-03-21T22:13
россия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 21 мар — РИА Новости. В Рутульском районе Дагестана сошла снежная лавина, заблокировав дороги к девяти населенным пунктам, сообщило управление МЧС по региону.ЧП произошло на окраине села Цахур.В ведомстве уточнили, что жертв, пострадавших и разрушений нет.Планируется начать расчистку дороги в 08:00 в понедельник.
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россия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия