https://ria.ru/20210321/lavina-1602232116.html

В Дагестане сошла лавина

В Дагестане сошла лавина

В Рутульском районе Дагестана сошла снежная лавина, заблокировав дороги к девяти населенным пунктам, сообщило управление МЧС по региону. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T21:26

2021-03-21T21:26

2021-03-21T22:13

россия

республика дагестан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 21 мар — РИА Новости. В Рутульском районе Дагестана сошла снежная лавина, заблокировав дороги к девяти населенным пунктам, сообщило управление МЧС по региону.ЧП произошло на окраине села Цахур.В ведомстве уточнили, что жертв, пострадавших и разрушений нет.Планируется начать расчистку дороги в 08:00 в понедельник.

https://ria.ru/20210317/sneg-1601719575.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия