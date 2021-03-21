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В Дагестане сошла лавина
В Дагестане сошла лавина
В Рутульском районе Дагестана сошла снежная лавина, заблокировав дороги к девяти населенным пунктам, сообщило управление МЧС по региону. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T21:26
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россия
республика дагестан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 21 мар — РИА Новости. В Рутульском районе Дагестана сошла снежная лавина, заблокировав дороги к девяти населенным пунктам, сообщило управление МЧС по региону.ЧП произошло на окраине села Цахур.В ведомстве уточнили, что жертв, пострадавших и разрушений нет.Планируется начать расчистку дороги в 08:00 в понедельник.
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россия, республика дагестан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Дагестане сошла лавина

21:26 21.03.2021 (обновлено: 22:13 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанкЭмблема МЧС России на служебном автомобиле.
Эмблема МЧС России на служебном автомобиле. - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
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МАХАЧКАЛА, 21 мар — РИА Новости. В Рутульском районе Дагестана сошла снежная лавина, заблокировав дороги к девяти населенным пунктам, сообщило управление МЧС по региону.
ЧП произошло на окраине села Цахур.
"Без дорожного сообщения остались девять населенных пунктов: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур — всего 779 домов, в которых проживают 3899 человек, в том числе 976 детей, 14 социально значимых объектов", — указано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что жертв, пострадавших и разрушений нет.
Планируется начать расчистку дороги в 08:00 в понедельник.
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РоссияРеспублика ДагестанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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