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Владельцев кошек предупредили о смертельной опасности
Владельцев кошек предупредили о смертельной опасности
Специалисты в беседе с "АиФ" рассказали о смертельных опасностях, которые могут ждать владельцев кошек. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T06:46
2021-03-21T10:36
анастасия калинина
людмила коникова
кошки
домашние животные
животные
общество
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Специалисты в беседе с "АиФ" рассказали о смертельных опасностях, которые могут ждать владельцев кошек.Издание рассказало, что в марте этого года в украинском городе Остроге кот задушил младенца, уснув у него на лице. Как объяснила ветеринарный врач-невролог Людмила Коникова, этот случай не был прямой агрессией со стороны животного.Однако, отмечается, что коты любят спать с детьми из-за тепла и запаха молока, а также простого любопытства.Тем не менее в подобных случаях нужно внимательно разбираться, указывает зооинженер Анастасия Калинина.Помимо этого, специалист объяснила, что непривитые домашние животные могут стать переносчиками чрезвычайно опасных болезней.Помимо этого, от котят можно заразиться стригущим лишаем, но он, как убеждает специалист, достаточно легко диагностируется и лечится.
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анастасия калинина, людмила коникова, кошки, домашние животные, животные, общество

Владельцев кошек предупредили о смертельной опасности

06:46 21.03.2021 (обновлено: 10:36 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка на выставке "КоШарики Шоу" в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Кошка на выставке КоШарики Шоу в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Специалисты в беседе с "АиФ" рассказали о смертельных опасностях, которые могут ждать владельцев кошек.
Издание рассказало, что в марте этого года в украинском городе Остроге кот задушил младенца, уснув у него на лице. Как объяснила ветеринарный врач-невролог Людмила Коникова, этот случай не был прямой агрессией со стороны животного.
"Здесь малыш спал, а кот на нем лежал и перекрыл доступ кислорода в дыхательные пути. Ребенок не мог перевернуться и испугать криком животное. Кошки не так развиты интеллектуально, не понимают причинно-следственных связей, и мы не должны этого от них ожидать", — сказала Коникова.
Однако, отмечается, что коты любят спать с детьми из-за тепла и запаха молока, а также простого любопытства.
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Женщина умерла после того, как ее лизнула кошка
Тем не менее в подобных случаях нужно внимательно разбираться, указывает зооинженер Анастасия Калинина.
"Существует синдром внезапной смерти младенцев. Вскрытие показывает остановку дыхания. Если в тот момент рядом находилась кошка, ее и обвинят. <…> Оставлять любое домашнее животное наедине с ребенком до двух лет не рекомендуется. Ребенок может неосознанно сделать зверю больно, а тот его поцарапает или укусит", — пояснила Калинина.
Помимо этого, специалист объяснила, что непривитые домашние животные могут стать переносчиками чрезвычайно опасных болезней.
"Кошки могут переносить такие смертельно опасные для человека заболевания, как лептоспироз и бешенство, поэтому животных необходимо ежегодно прививать и не допускать бродяжничества и их контактов с уличными сородичами. <…> Существует еще токсоплазмоз — паразитарное заболевание, особенно опасное для беременных и людей, страдающих иммунодефицитом. Кошки являются окончательными хозяевами данного паразита (в их организме он размножается), а промежуточными могут быть люди, грызуны, птицы и домашний скот", — рассказала Калинина.
Помимо этого, от котят можно заразиться стригущим лишаем, но он, как убеждает специалист, достаточно легко диагностируется и лечится.
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Анастасия КалининаЛюдмила Кониковакошкидомашние животныеЖивотныеОбщество
 
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