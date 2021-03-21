Владельцев кошек предупредили о смертельной опасности
06:46 21.03.2021 (обновлено: 10:36 21.03.2021)
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКошка на выставке "КоШарики Шоу" в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Издание рассказало, что в марте этого года в украинском городе Остроге кот задушил младенца, уснув у него на лице. Как объяснила ветеринарный врач-невролог Людмила Коникова, этот случай не был прямой агрессией со стороны животного.
"Здесь малыш спал, а кот на нем лежал и перекрыл доступ кислорода в дыхательные пути. Ребенок не мог перевернуться и испугать криком животное. Кошки не так развиты интеллектуально, не понимают причинно-следственных связей, и мы не должны этого от них ожидать", — сказала Коникова.
Однако, отмечается, что коты любят спать с детьми из-за тепла и запаха молока, а также простого любопытства.
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Тем не менее в подобных случаях нужно внимательно разбираться, указывает зооинженер Анастасия Калинина.
"Существует синдром внезапной смерти младенцев. Вскрытие показывает остановку дыхания. Если в тот момент рядом находилась кошка, ее и обвинят. <…> Оставлять любое домашнее животное наедине с ребенком до двух лет не рекомендуется. Ребенок может неосознанно сделать зверю больно, а тот его поцарапает или укусит", — пояснила Калинина.
Помимо этого, специалист объяснила, что непривитые домашние животные могут стать переносчиками чрезвычайно опасных болезней.
"Кошки могут переносить такие смертельно опасные для человека заболевания, как лептоспироз и бешенство, поэтому животных необходимо ежегодно прививать и не допускать бродяжничества и их контактов с уличными сородичами. <…> Существует еще токсоплазмоз — паразитарное заболевание, особенно опасное для беременных и людей, страдающих иммунодефицитом. Кошки являются окончательными хозяевами данного паразита (в их организме он размножается), а промежуточными могут быть люди, грызуны, птицы и домашний скот", — рассказала Калинина.
Помимо этого, от котят можно заразиться стригущим лишаем, но он, как убеждает специалист, достаточно легко диагностируется и лечится.
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