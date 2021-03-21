https://ria.ru/20210321/koshki-1602170419.html

Владельцев кошек предупредили о смертельной опасности

Владельцев кошек предупредили о смертельной опасности

Специалисты в беседе с "АиФ" рассказали о смертельных опасностях, которые могут ждать владельцев кошек. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T06:46

2021-03-21T06:46

2021-03-21T10:36

анастасия калинина

людмила коникова

кошки

домашние животные

животные

общество

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Специалисты в беседе с "АиФ" рассказали о смертельных опасностях, которые могут ждать владельцев кошек.Издание рассказало, что в марте этого года в украинском городе Остроге кот задушил младенца, уснув у него на лице. Как объяснила ветеринарный врач-невролог Людмила Коникова, этот случай не был прямой агрессией со стороны животного.Однако, отмечается, что коты любят спать с детьми из-за тепла и запаха молока, а также простого любопытства.Тем не менее в подобных случаях нужно внимательно разбираться, указывает зооинженер Анастасия Калинина.Помимо этого, специалист объяснила, что непривитые домашние животные могут стать переносчиками чрезвычайно опасных болезней.Помимо этого, от котят можно заразиться стригущим лишаем, но он, как убеждает специалист, достаточно легко диагностируется и лечится.

https://ria.ru/20200707/1573984962.html

https://radiosputnik.ria.ru/20191224/1562764047.html

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анастасия калинина, людмила коникова, кошки, домашние животные, животные, общество