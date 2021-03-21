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Душанбе официально объявили культурной столицей СНГ в 2021 году
Душанбе официально объявили культурной столицей СНГ в 2021 году
Церемония официального объявления Душанбе культурной столицей СНГ 2021 года состоялась в воскресенье в театре оперы и балета имени С. Айни, передает... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T18:20
2021-03-21T18:20
снг
душанбе
таджикистан
анатолий иксанов
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ДУШАНБЕ, 21 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Церемония официального объявления Душанбе культурной столицей СНГ 2021 года состоялась в воскресенье в театре оперы и балета имени С. Айни, передает корреспондент РИА Новости.В начале программы с подробной информацией выступили заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумангулов и исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ Анатолий Иксанов. Они рассказали об истории межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества", и вручили председателю города Душанбе Рустаму Эмомали сертификат об объявлении Душанбе "Культурной столицей Содружества-2021".По случаю объявления Душанбе культурной столицей был показан короткометражный фильм о достижениях столицы Таджикистана, также состоялся праздничный концерт из песен и танцев, подготовленный мастерами искусств республики и стран-членов СНГ. В церемонии приняли участие представители исполнительного Аппарата президента Таджикистана, государств-членов СНГ, городов-побратимов, дипкорпуса, международных и региональных организаций, аккредитованных в городе Душанбе, руководство министерств и ведомств, исполнительного органов государственной власти города Душанбе, В рамках года "Культурная столица Содружества" исполнительным органом города Душанбе разработан план специальных мероприятий, состоящий из комплекса культурно-развлекательных и массовых мероприятий, процесса реставрации исторических памятников.Душанбе, столица Таджикистана, - город зеленых предгорий и широких речных долин, очень благоприятен для проживания. Столица связывает все части страны автомобильным и железнодорожным транспортом. В настоящее время в столице есть международный аэропорт, железнодорожный вокзал, транспортный вокзал, 37 отелей и 57 ресторанов, четыре национальных чайных, 32 развлекательных центра, 25 рынков и 91 торговый центр, 17 парков культуры и отдыха, зоопарк, семь профессиональных театров, 10 музеев и шесть библиотек, шесть амфитеатров, 23 памятника старины, 306 лечебно-профилактических учреждений, которые ежедневно обслуживают сотни пациентов.В столице находится Дворец Навруз, который является одним из высших образцов современного городского искусства и олицетворяет неповторимый стиль национальной архитектуры. Узоры и элементы его декоративной культуры отражают более чем 6000-летнюю историю культуры и цивилизации таджикского народа и признаны современным туристическим чудом. Первой "Культурной столицей СНГ" был избран древний город Белоруссии Гомель. А из городов Таджикистана в 2015 году этот статус получил город Куляб, что на юге страны.
https://ria.ru/20210304/sng-1599937989.html
https://ria.ru/20201225/sng-1590951862.html
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снг, душанбе, таджикистан, анатолий иксанов, в мире

Душанбе официально объявили культурной столицей СНГ в 2021 году

18:20 21.03.2021
 
© Sputnik / Амир Исаев / Перейти в фотобанкУкрашения на улице Душанбе
Украшения на улице Душанбе - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
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ДУШАНБЕ, 21 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Церемония официального объявления Душанбе культурной столицей СНГ 2021 года состоялась в воскресенье в театре оперы и балета имени С. Айни, передает корреспондент РИА Новости.
В начале программы с подробной информацией выступили заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумангулов и исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ Анатолий Иксанов. Они рассказали об истории межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества", и вручили председателю города Душанбе Рустаму Эмомали сертификат об объявлении Душанбе "Культурной столицей Содружества-2021".
По случаю объявления Душанбе культурной столицей был показан короткометражный фильм о достижениях столицы Таджикистана, также состоялся праздничный концерт из песен и танцев, подготовленный мастерами искусств республики и стран-членов СНГ. В церемонии приняли участие представители исполнительного Аппарата президента Таджикистана, государств-членов СНГ, городов-побратимов, дипкорпуса, международных и региональных организаций, аккредитованных в городе Душанбе, руководство министерств и ведомств, исполнительного органов государственной власти города Душанбе, В рамках года "Культурная столица Содружества" исполнительным органом города Душанбе разработан план специальных мероприятий, состоящий из комплекса культурно-развлекательных и массовых мероприятий, процесса реставрации исторических памятников.
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4 марта, 15:55
В СНГ планируют создать комиссию по правам человека
Душанбе, столица Таджикистана, - город зеленых предгорий и широких речных долин, очень благоприятен для проживания. Столица связывает все части страны автомобильным и железнодорожным транспортом. В настоящее время в столице есть международный аэропорт, железнодорожный вокзал, транспортный вокзал, 37 отелей и 57 ресторанов, четыре национальных чайных, 32 развлекательных центра, 25 рынков и 91 торговый центр, 17 парков культуры и отдыха, зоопарк, семь профессиональных театров, 10 музеев и шесть библиотек, шесть амфитеатров, 23 памятника старины, 306 лечебно-профилактических учреждений, которые ежедневно обслуживают сотни пациентов.
В столице находится Дворец Навруз, который является одним из высших образцов современного городского искусства и олицетворяет неповторимый стиль национальной архитектуры. Узоры и элементы его декоративной культуры отражают более чем 6000-летнюю историю культуры и цивилизации таджикского народа и признаны современным туристическим чудом. Первой "Культурной столицей СНГ" был избран древний город Белоруссии Гомель. А из городов Таджикистана в 2015 году этот статус получил город Куляб, что на юге страны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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СНГДушанбеТаджикистанАнатолий ИксановВ мире
 
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