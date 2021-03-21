https://ria.ru/20210321/bolgariya-1602238946.html

Суд в Софии оставил под стражей одного подозреваемого по делу о шпионаже

Суд в Софии оставил под стражей одного подозреваемого по делу о шпионаже

Военный суд Софии оставил под стражей одного из шести подозреваемых по делу о шпионаже в пользу России, полковника Петра Петрова, сообщает Болгарское... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T23:33

2021-03-21T23:33

2021-03-21T23:33

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Военный суд Софии оставил под стражей одного из шести подозреваемых по делу о шпионаже в пользу России, полковника Петра Петрова, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Канал указывает, что Петров занимает должность заместителя начальника управления по бюджету и расходам в министерстве обороны Болгарии. По данным источников БНТ, при обысках у него в офисе и дома были обнаружены документы НАТО под грифом "секретно".Адвокат Петрова заявил, что будет обжаловать решение суда, так как оно, по его мнению, не обосновано.Суд болгарской столицы продолжает рассматривать ходатайства прокуратуры о задержании остальных членов группы, заседание идет более 14 часов, передает телевидение.Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна готова объявить дипломатов РФ персонами нон грата из-за дела о шпионаже.Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, служащим минобороны и сотрудникам военной разведки, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству".Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать" Россию.

https://ria.ru/20210320/shpionazh-1602086317.html

https://ria.ru/20210320/otvet-1602148442.html

софия (город)

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нато, бойко борисов, софия (город), болгария, в мире