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Суд в Софии оставил под стражей одного подозреваемого по делу о шпионаже
Суд в Софии оставил под стражей одного подозреваемого по делу о шпионаже
Военный суд Софии оставил под стражей одного из шести подозреваемых по делу о шпионаже в пользу России, полковника Петра Петрова, сообщает Болгарское... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T23:33
2021-03-21T23:33
нато
бойко борисов
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болгария
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Военный суд Софии оставил под стражей одного из шести подозреваемых по делу о шпионаже в пользу России, полковника Петра Петрова, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).Канал указывает, что Петров занимает должность заместителя начальника управления по бюджету и расходам в министерстве обороны Болгарии. По данным источников БНТ, при обысках у него в офисе и дома были обнаружены документы НАТО под грифом "секретно".Адвокат Петрова заявил, что будет обжаловать решение суда, так как оно, по его мнению, не обосновано.Суд болгарской столицы продолжает рассматривать ходатайства прокуратуры о задержании остальных членов группы, заседание идет более 14 часов, передает телевидение.Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна готова объявить дипломатов РФ персонами нон грата из-за дела о шпионаже.Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, служащим минобороны и сотрудникам военной разведки, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству".Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать" Россию.
https://ria.ru/20210320/shpionazh-1602086317.html
https://ria.ru/20210320/otvet-1602148442.html
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нато, бойко борисов, софия (город), болгария, в мире

Суд в Софии оставил под стражей одного подозреваемого по делу о шпионаже

23:33 21.03.2021
 
© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Fotolia / Astrug
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Военный суд Софии оставил под стражей одного из шести подозреваемых по делу о шпионаже в пользу России, полковника Петра Петрова, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Канал указывает, что Петров занимает должность заместителя начальника управления по бюджету и расходам в министерстве обороны Болгарии. По данным источников БНТ, при обысках у него в офисе и дома были обнаружены документы НАТО под грифом "секретно".
Адвокат Петрова заявил, что будет обжаловать решение суда, так как оно, по его мнению, не обосновано.
Суд болгарской столицы продолжает рассматривать ходатайства прокуратуры о задержании остальных членов группы, заседание идет более 14 часов, передает телевидение.
Болгария - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 04:07
В США прокомментировали расследование дела о шпионаже в Болгарии
Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что страна готова объявить дипломатов РФ персонами нон грата из-за дела о шпионаже.
Генпрокуратура Болгарии ранее сообщила о начале досудебного производства в отношении группы лиц, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Власти Болгарии предъявили обвинение шести гражданам страны, служащим минобороны и сотрудникам военной разведки, которые имели отношение к национальной безопасности и якобы "передавали засекреченные данные другому государству".
Как заявляло посольство России, оно рассчитывает, что разбирательство по делу о шпионаже в Болгарии будет деполитизировано, а спекуляции о якобы причастности РФ прекращены. В заявлении отмечалось, что "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать" Россию.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 19:40
В Совфеде пообещали ответить в случае высылки дипломатов из Болгарии
 
НАТОБойко БорисовСофия (город)БолгарияВ мире
 
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