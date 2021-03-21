В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом
09:10 21.03.2021 (обновлено: 16:22 21.03.2021)
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В России изменится порядок покупки и продажи подержанных машин, свидетельствует приказ Минцифры.
Так, с 1 мая сделку о купле-продаже автомобиля можно будет совершать с помощью "Госуслуг", что позволит подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате.
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Уточняется, что проводить сделки через портал смогут только физические лица и только если речь идет об автомобиле с пробегом.
Таким образом, пользователю нужно будет загрузить на сайт паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на "Госуслугах".
Кроме того, продавец должен решить, оставлять ли себе госномер.
Ранее директор по развитию маркетинговых коммуникаций Fresh Auto Светлана Гамзатова рассказала, что преимущество электронного оформления для владельцев автомобилей с пробегом и потенциальных покупателей заключается в том, что еще до покупки можно ознакомиться с техническими характеристиками и историей эксплуатации авто.
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