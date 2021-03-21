https://ria.ru/20210321/avto-1602177353.html

В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом

В России с 1 мая изменятся правила купли-продажи автомобилей с пробегом

В России изменится порядок покупки и продажи подержанных машин, свидетельствует приказ Минцифры. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T09:10

2021-03-21T09:10

2021-03-21T16:22

светлана гамзатова

осаго

авто

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151424/70/1514247046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93318c248a4190838a9cb38182832f57.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В России изменится порядок покупки и продажи подержанных машин, свидетельствует приказ Минцифры.Так, с 1 мая сделку о купле-продаже автомобиля можно будет совершать с помощью "Госуслуг", что позволит подписывать документы электронной подписью и отправлять их на регистрацию в ГИБДД в цифровом формате. Уточняется, что проводить сделки через портал смогут только физические лица и только если речь идет об автомобиле с пробегом.Таким образом, пользователю нужно будет загрузить на сайт паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации (СТС), полис ОСАГО (при наличии) на имя старого собственника и подать заявление на "Госуслугах".Кроме того, продавец должен решить, оставлять ли себе госномер.Ранее директор по развитию маркетинговых коммуникаций Fresh Auto Светлана Гамзатова рассказала, что преимущество электронного оформления для владельцев автомобилей с пробегом и потенциальных покупателей заключается в том, что еще до покупки можно ознакомиться с техническими характеристиками и историей эксплуатации авто.

https://ria.ru/20210225/avto-1598860333.html

https://ria.ru/20210222/avto-1598524810.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана гамзатова, осаго, авто, общество