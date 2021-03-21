https://ria.ru/20210321/astrazeneca-1602222314.html

ЮАР продала приобретенные вакцины AstraZeneca

ЮАР продала приобретенные вакцины AstraZeneca

ЮАР продала ранее приобретенные вакцины AstraZeneca от коронавируса странам Африканского союза (АС), заявил глава министерства здравоохранения Звели Мкизе. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T19:14

2021-03-21T19:14

2021-03-21T19:14

распространение коронавируса

вакцина astrazeneca

коронавирус covid-19

astrazeneca

юар

в мире

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ЮАР продала ранее приобретенные вакцины AstraZeneca от коронавируса странам Африканского союза (АС), заявил глава министерства здравоохранения Звели Мкизе.Как отмечается, первая партия вакцин будет распределена по девяти государствам, список стран не уточняются.Ранее стало известно, что власти ЮАР решили пока остановить реализацию плана по вакцинации населения вакциной от коронавируса AstraZeneca, поскольку исследование показало ее низкую эффективность от южноафриканского штамма (B.1.351).Ранее представитель профсоюза сотрудников здравоохранения и других служб ЮАР Кевин Халама заявил РИА Новости, что власти ЮАР должны перепродать один миллион доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca Африканскому союзу.

юар

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, astrazeneca , юар, в мире