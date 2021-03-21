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Распространение коронавируса
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ЮАР продала приобретенные вакцины AstraZeneca
ЮАР продала приобретенные вакцины AstraZeneca
ЮАР продала ранее приобретенные вакцины AstraZeneca от коронавируса странам Африканского союза (АС), заявил глава министерства здравоохранения Звели Мкизе. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T19:14
2021-03-21T19:14
распространение коронавируса
вакцина astrazeneca
коронавирус covid-19
astrazeneca
юар
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ЮАР продала ранее приобретенные вакцины AstraZeneca от коронавируса странам Африканского союза (АС), заявил глава министерства здравоохранения Звели Мкизе.Как отмечается, первая партия вакцин будет распределена по девяти государствам, список стран не уточняются.Ранее стало известно, что власти ЮАР решили пока остановить реализацию плана по вакцинации населения вакциной от коронавируса AstraZeneca, поскольку исследование показало ее низкую эффективность от южноафриканского штамма (B.1.351).Ранее представитель профсоюза сотрудников здравоохранения и других служб ЮАР Кевин Халама заявил РИА Новости, что власти ЮАР должны перепродать один миллион доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca Африканскому союзу.
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вакцина astrazeneca, коронавирус covid-19, astrazeneca , юар, в мире

ЮАР продала приобретенные вакцины AstraZeneca

19:14 21.03.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca
Вакцина Oxford/AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ЮАР продала ранее приобретенные вакцины AstraZeneca от коронавируса странам Африканского союза (АС), заявил глава министерства здравоохранения Звели Мкизе.

"Министр здравоохранения, господин Звели Мкизе ... сообщает о завершении продажи приобретенных нами вакцин AstraZeneca. Министерство в последние недели должно было убедиться, что все страны-члены, обозначенные командой АС по закупке вакцин как реципиенты вакцин, соответствуют требованиям и получили все регулятивные одобрения, разрешения и лицензии для распределения вакцин в соответствующих странах", - говорится в заявлении.

Как отмечается, первая партия вакцин будет распределена по девяти государствам, список стран не уточняются.
Ранее стало известно, что власти ЮАР решили пока остановить реализацию плана по вакцинации населения вакциной от коронавируса AstraZeneca, поскольку исследование показало ее низкую эффективность от южноафриканского штамма (B.1.351).
Ранее представитель профсоюза сотрудников здравоохранения и других служб ЮАР Кевин Халама заявил РИА Новости, что власти ЮАР должны перепродать один миллион доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca Африканскому союзу.
 
Распространение коронавирусаВакцина AstraZenecaКоронавирус COVID-19AstraZenecaЮАРВ мире
 
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