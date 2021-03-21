https://ria.ru/20210321/amsterdam-1602227135.html

В Амстердаме полиция применила водометы против участников акции

В Амстердаме полиция применила водометы против участников акции

Полиция Амстердама применила водометы для разгона несанкционированной демонстрации против ограничительных мер по коронавирусу, сообщила Нидерландская... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T20:06

2021-03-21T20:06

2021-03-21T23:59

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Полиция Амстердама применила водометы для разгона несанкционированной демонстрации против ограничительных мер по коронавирусу, сообщила Нидерландская вещательная корпорация (NOS).Сотни людей собрались на Музейной площади города под лозунгом "пить кофе за свободу", имея в виду требование на свободу собраний."Полиция Амстердама снова прекратила незаконную демонстрацию на Музейной площади. Музейная площадь и ближайшие окрестности были определены зонами риска после того, как появились данные, что люди будут выходить на площадь с оружием. В итоге были задержаны 58 человек", — сказали РИА Новости в мэрии Амстердама.Протестная акция прошла в этом же месте и накануне. В субботу полиция также применила водометы для разгона толпы.Власти Нидерландов 23 января для борьбы с распространением коронавируса ввели в стране комендантский час. Он действует с 21:00 до 04:30, нарушителям грозит штраф 95 евро.Это решение вызвало массовые акции протеста в ряде городов в конце января. В Харлеме и Роттердаме полиция применила слезоточивый газ. В Амерсфорте акция закончилась беспорядками, после того как в полицию полетела пиротехника, в Хертогенбосе был разграблен местный супермаркет. По всей стране были проведены массовые задержания.Позднее власти продлили до 31 марта действие комендантского часа.

https://ria.ru/20210320/vodomet-1602149603.html

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нидерланды, амстердам, в мире