https://ria.ru/20210320/stavka-1602055421.html

Жесткое решение: почему ЦБ внезапно поднял ключевую ставку

Жесткое решение: почему ЦБ внезапно поднял ключевую ставку

На заседании совета директоров 19 марта Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых. Целый год ее только понижали. Аналитики не ждали столь резкой смены РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T08:00

2021-03-20T08:00

2021-03-20T08:14

ключевая ставка

эльвира набиуллина

мвф

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. На заседании совета директоров 19 марта Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых. Целый год ее только понижали. Аналитики не ждали столь резкой смены курса, думали, в марте ничего не изменится. Почему в ЦБ решили по-другому и на что это повлияет — в материале РИА Новости.Внимание на инфляциюПредыдущий раз ключевую ставку поднимали в декабре 2018-го. А в 2020-м — снижали. К июлю опустили до 4,25%, это исторический минимум. Пострадавшая от пандемии экономика нуждалась в дешевых кредитах. Удерживать низкую ставку позволяла инфляция ниже целевого показателя в четыре процента.Однако цены начали расти.К февралю инфляция в годовом выражении поднялась до 5,7%. Сказалась и отмена коронавирусных ограничений с последовавшим всплеском потребительского спроса. Необходимость сдержать цены на товары и услуги — главная причина, по которой регулятор поднял ключевую ставку.Инфляционные ожидания — проблема не только России. "Если в ФРС США прогнозируют умеренную инфляцию и не планирует ужесточать финансовую политику в ближайшее время, то развивающиеся страны предпринимают меры — так, наряду с Россией на этой неделе повысили ключевую ставку Турция и Бразилия", — указывает Михаил Смирнов, аналитик по международным рынкам General Invest.Ценовая стабильностьИнтересно, что в феврале Международный валютный фонд рекомендовал Банку России, наоборот, снизить ставку — до четырех процентов. Как пояснили в МВФ, это подстегнет экономику, хотя и в ущерб курсу рубля.Эксперты фонда отмечали в докладе, что переживать из-за цен не стоит. Январское ускорение инфляции к 5,19% они назвали временным."Краткосрочное инфляционное давление, вызванное ослаблением рубля, удерживает инфляцию на уровне выше четырехпроцентного целевого показателя, но в МВФ ожидают к концу года 3,5%", — указывали в фонде.Регулятор констатировал, что инфляция превышает прогноз. А восстановление внутреннего спроса "приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска"."При этом усилилось инфляционное давление, повысились проинфляционные риски. В этих условиях мы начинаем возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. Это позволит вернуть годовую инфляцию к нашей цели вблизи четырех процентов в первом полугодии 2022 года", — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.После повышения ключевой ставки кредиты неизбежно подорожают. Деньги станут менее доступными, это охладит спрос и, как следствие, затормозит цены.Таким образом, как только необходимость в агрессивном стимулировании экономики отпала, регулятор вернулся к своему главному мандату — поддержанию ценовой стабильности.Валюта сбереженийВверх потянутся и ставки по депозитам. Резкое снижение их доходности в прошлом году вызвало мощный отток средств с банковских вкладов. По данным ЦБ, россияне сняли почти 1,7 триллиона рублей. Эти деньги ушли преимущественно в недвижимость и на фондовый рынок.Теперь у банков появятся шансы привлечь средства физлиц."Депозиты станут более привлекательными. Повышение до пяти процентов выглядит вполне реальным, тем более если ожидания по замедлению инфляции после прохождения пика в марте не оправдаются. Нормализация денежной политики до нейтральных ставок в пять-шесть процентов способна вернуть рублю статус "валюты сбережений", — отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Брокер".Укрепление рубляОчевидно, цикл смягчения денежно-кредитной политики подошел к концу. Для рубля это позитивный фактор, поскольку вернет ему нейтральную или даже положительную доходность.И хотя нынешние 0,25 процентного пункта не сильно повлияют на курс в ближайшей перспективе, Банк России допустил "возможность дальнейшего повышения ключевой ставки". По оценкам Bloomberg, к концу года может быть 5,5-6%."Вероятно, это укрепит рубль на один-полтора процента, немного замедлит инфляцию, пик которой с большой вероятностью придется на март-апрель", — полагает Виталий Манкевич."Тут алгоритм прост: если ставку понижают, банки стремятся скупить иностранную валюту, на рынке образуется много рублей, и курс снижается, если повышают — все наоборот", — поясняет Владимир Красильников, руководитель финансового дивизиона и партнер консалтинговой компании Rights Business Standard. Даже с учетом того, что рубль сейчас слабо зависит от изменений ключевой ставки, ее увеличение укрепит отечественную валюту.

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https://ria.ru/20210218/depozit-1597836346.html

https://ria.ru/20210319/sanktsii-1602003505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ключевая ставка, эльвира набиуллина, мвф, центральный банк рф (цб рф), экономика