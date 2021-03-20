Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210320/stavka-1602055421.html
Жесткое решение: почему ЦБ внезапно поднял ключевую ставку
Жесткое решение: почему ЦБ внезапно поднял ключевую ставку
На заседании совета директоров 19 марта Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых. Целый год ее только понижали. Аналитики не ждали столь резкой смены РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T08:00
2021-03-20T08:14
ключевая ставка
эльвира набиуллина
мвф
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597202999_302:706:2686:2047_1920x0_80_0_0_9e452047cbf5e101dc34c71f319e97c2.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. На заседании совета директоров 19 марта Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых. Целый год ее только понижали. Аналитики не ждали столь резкой смены курса, думали, в марте ничего не изменится. Почему в ЦБ решили по-другому и на что это повлияет — в материале РИА Новости.Внимание на инфляциюПредыдущий раз ключевую ставку поднимали в декабре 2018-го. А в 2020-м — снижали. К июлю опустили до 4,25%, это исторический минимум. Пострадавшая от пандемии экономика нуждалась в дешевых кредитах. Удерживать низкую ставку позволяла инфляция ниже целевого показателя в четыре процента.Однако цены начали расти.К февралю инфляция в годовом выражении поднялась до 5,7%. Сказалась и отмена коронавирусных ограничений с последовавшим всплеском потребительского спроса. Необходимость сдержать цены на товары и услуги — главная причина, по которой регулятор поднял ключевую ставку.Инфляционные ожидания — проблема не только России. "Если в ФРС США прогнозируют умеренную инфляцию и не планирует ужесточать финансовую политику в ближайшее время, то развивающиеся страны предпринимают меры — так, наряду с Россией на этой неделе повысили ключевую ставку Турция и Бразилия", — указывает Михаил Смирнов, аналитик по международным рынкам General Invest.Ценовая стабильностьИнтересно, что в феврале Международный валютный фонд рекомендовал Банку России, наоборот, снизить ставку — до четырех процентов. Как пояснили в МВФ, это подстегнет экономику, хотя и в ущерб курсу рубля.Эксперты фонда отмечали в докладе, что переживать из-за цен не стоит. Январское ускорение инфляции к 5,19% они назвали временным."Краткосрочное инфляционное давление, вызванное ослаблением рубля, удерживает инфляцию на уровне выше четырехпроцентного целевого показателя, но в МВФ ожидают к концу года 3,5%", — указывали в фонде.Регулятор констатировал, что инфляция превышает прогноз. А восстановление внутреннего спроса "приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска"."При этом усилилось инфляционное давление, повысились проинфляционные риски. В этих условиях мы начинаем возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. Это позволит вернуть годовую инфляцию к нашей цели вблизи четырех процентов в первом полугодии 2022 года", — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.После повышения ключевой ставки кредиты неизбежно подорожают. Деньги станут менее доступными, это охладит спрос и, как следствие, затормозит цены.Таким образом, как только необходимость в агрессивном стимулировании экономики отпала, регулятор вернулся к своему главному мандату — поддержанию ценовой стабильности.Валюта сбереженийВверх потянутся и ставки по депозитам. Резкое снижение их доходности в прошлом году вызвало мощный отток средств с банковских вкладов. По данным ЦБ, россияне сняли почти 1,7 триллиона рублей. Эти деньги ушли преимущественно в недвижимость и на фондовый рынок.Теперь у банков появятся шансы привлечь средства физлиц."Депозиты станут более привлекательными. Повышение до пяти процентов выглядит вполне реальным, тем более если ожидания по замедлению инфляции после прохождения пика в марте не оправдаются. Нормализация денежной политики до нейтральных ставок в пять-шесть процентов способна вернуть рублю статус "валюты сбережений", — отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Брокер".Укрепление рубляОчевидно, цикл смягчения денежно-кредитной политики подошел к концу. Для рубля это позитивный фактор, поскольку вернет ему нейтральную или даже положительную доходность.И хотя нынешние 0,25 процентного пункта не сильно повлияют на курс в ближайшей перспективе, Банк России допустил "возможность дальнейшего повышения ключевой ставки". По оценкам Bloomberg, к концу года может быть 5,5-6%."Вероятно, это укрепит рубль на один-полтора процента, немного замедлит инфляцию, пик которой с большой вероятностью придется на март-апрель", — полагает Виталий Манкевич."Тут алгоритм прост: если ставку понижают, банки стремятся скупить иностранную валюту, на рынке образуется много рублей, и курс снижается, если повышают — все наоборот", — поясняет Владимир Красильников, руководитель финансового дивизиона и партнер консалтинговой компании Rights Business Standard. Даже с учетом того, что рубль сейчас слабо зависит от изменений ключевой ставки, ее увеличение укрепит отечественную валюту.
https://ria.ru/20210318/tseny-1601880205.html
https://ria.ru/20210211/mvf-1596890038.html
https://ria.ru/20210218/depozit-1597836346.html
https://ria.ru/20210319/sanktsii-1602003505.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597202999_627:722:2394:2047_1920x0_80_0_0_ea7468c330aa4409941aea3e30329b97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ключевая ставка, эльвира набиуллина, мвф, центральный банк рф (цб рф), экономика

Жесткое решение: почему ЦБ внезапно поднял ключевую ставку

08:00 20.03.2021 (обновлено: 08:14 20.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. На заседании совета директоров 19 марта Банк России повысил ключевую ставку до 4,5% годовых. Целый год ее только понижали. Аналитики не ждали столь резкой смены курса, думали, в марте ничего не изменится. Почему в ЦБ решили по-другому и на что это повлияет — в материале РИА Новости.

Внимание на инфляцию

Предыдущий раз ключевую ставку поднимали в декабре 2018-го. А в 2020-м — снижали. К июлю опустили до 4,25%, это исторический минимум. Пострадавшая от пандемии экономика нуждалась в дешевых кредитах. Удерживать низкую ставку позволяла инфляция ниже целевого показателя в четыре процента.
Однако цены начали расти.

В 2020-м ключевыми драйверами экономики выступили слабый рубль и глобальное подорожание сельскохозяйственной продукции. Как отмечает Виталий Манкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, Россия, как и другие развивающиеся страны, импортировала основную инфляцию из США и ЕС. И теперь расплачивается повышением цен, что уже становится социальной проблемой.

Женщина берет молоко из холодильника - РИА Новости, 1920, 18.03.2021
18 марта, 19:45
Минсельхоз заявил о стабилизации цен на ряд продуктов
К февралю инфляция в годовом выражении поднялась до 5,7%. Сказалась и отмена коронавирусных ограничений с последовавшим всплеском потребительского спроса. Необходимость сдержать цены на товары и услуги — главная причина, по которой регулятор поднял ключевую ставку.
Инфляционные ожидания — проблема не только России. "Если в ФРС США прогнозируют умеренную инфляцию и не планирует ужесточать финансовую политику в ближайшее время, то развивающиеся страны предпринимают меры — так, наряду с Россией на этой неделе повысили ключевую ставку Турция и Бразилия", — указывает Михаил Смирнов, аналитик по международным рынкам General Invest.

Ценовая стабильность

Интересно, что в феврале Международный валютный фонд рекомендовал Банку России, наоборот, снизить ставку — до четырех процентов. Как пояснили в МВФ, это подстегнет экономику, хотя и в ущерб курсу рубля.
Эксперты фонда отмечали в докладе, что переживать из-за цен не стоит. Январское ускорение инфляции к 5,19% они назвали временным.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 08:00
Ключевая ставка: МВФ рекомендовал России обвалить курс рубля
"Краткосрочное инфляционное давление, вызванное ослаблением рубля, удерживает инфляцию на уровне выше четырехпроцентного целевого показателя, но в МВФ ожидают к концу года 3,5%", — указывали в фонде.

Это вызвало вопросы у экономистов: инфляционный пик не пройден, уменьшение ключевой ставки осложнит ситуацию в экономике. К 15 марта темпы роста цен достигли уже 5,8%. Причем продуктовая инфляция разгоняется опережающими темпами: в феврале — на 0,5% больше, чем в том же месяце 2020-го, говорит Арарат Мкртчян, главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии".

Регулятор констатировал, что инфляция превышает прогноз. А восстановление внутреннего спроса "приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска".
"При этом усилилось инфляционное давление, повысились проинфляционные риски. В этих условиях мы начинаем возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике. Это позволит вернуть годовую инфляцию к нашей цели вблизи четырех процентов в первом полугодии 2022 года", — заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
После повышения ключевой ставки кредиты неизбежно подорожают. Деньги станут менее доступными, это охладит спрос и, как следствие, затормозит цены.
Таким образом, как только необходимость в агрессивном стимулировании экономики отпала, регулятор вернулся к своему главному мандату — поддержанию ценовой стабильности.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 08:00
Нулевой депозит: россияне отказались возвращать деньги в банки

Валюта сбережений

Вверх потянутся и ставки по депозитам. Резкое снижение их доходности в прошлом году вызвало мощный отток средств с банковских вкладов. По данным ЦБ, россияне сняли почти 1,7 триллиона рублей. Эти деньги ушли преимущественно в недвижимость и на фондовый рынок.
Теперь у банков появятся шансы привлечь средства физлиц.
"Депозиты станут более привлекательными. Повышение до пяти процентов выглядит вполне реальным, тем более если ожидания по замедлению инфляции после прохождения пика в марте не оправдаются. Нормализация денежной политики до нейтральных ставок в пять-шесть процентов способна вернуть рублю статус "валюты сбережений", — отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Брокер".
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с руководством Банка России - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
Вчера, 15:48
Санкции США на госдолг не угрожают системными рисками, заявила Набиуллина

Укрепление рубля

Очевидно, цикл смягчения денежно-кредитной политики подошел к концу. Для рубля это позитивный фактор, поскольку вернет ему нейтральную или даже положительную доходность.
И хотя нынешние 0,25 процентного пункта не сильно повлияют на курс в ближайшей перспективе, Банк России допустил "возможность дальнейшего повышения ключевой ставки". По оценкам Bloomberg, к концу года может быть 5,5-6%.
"Вероятно, это укрепит рубль на один-полтора процента, немного замедлит инфляцию, пик которой с большой вероятностью придется на март-апрель", — полагает Виталий Манкевич.
"Тут алгоритм прост: если ставку понижают, банки стремятся скупить иностранную валюту, на рынке образуется много рублей, и курс снижается, если повышают — все наоборот", — поясняет Владимир Красильников, руководитель финансового дивизиона и партнер консалтинговой компании Rights Business Standard. Даже с учетом того, что рубль сейчас слабо зависит от изменений ключевой ставки, ее увеличение укрепит отечественную валюту.
 
ключевая ставкаЭльвира НабиуллинаМВФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:15В Дагестане город остался без воды из-за загрязнения водохранилища
13:11Суд рассмотрит иск москвича к Radisson из-за угона автомобиля с парковки
12:56Источник: актера из "Универа" Лаврова задержали за угрозы автоинспектору
12:54Эксперты рассказали, почему Байден не называет саудовского принца убийцей
12:47На Кубе туристам разрешили ездить на экскурсии за пределы курортов
12:38Источник подтвердил отправку письма участникам "нормандского формата"
12:37Пушков рассказал о "прекрасно понятных" причинах падения Байдена на трапе
12:36Глава Крыма назвал Киев "хамоватым лакеем, подражающим западным хозяевам"
12:29Константинов назвал "максимальные санкции" Киева бессмысленными
12:28Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ пообщаться с Путиным
12:25В Японии объявили угрозу цунами из-за землетрясения магнитудой 7,2
12:25Платные парковки бьют по общинам в центре Москвы, считает священник
12:22Под Новосибирском нашли тело шестилетнего ребенка
12:18AstraZeneca перенесла поставку партии вакцины в Италию
12:12В Киеве назвали компании, попавшие под санкции из-за пользования недрами
12:07Делегация AmCham примет участие в ПМЭФ
12:04В Крыму 11 тысяч участков попали под запрет на владение иностранцами
12:00В Черное море направился еще один американский корабль
11:58В Госдуме прокомментировали слова Авакова о новой холодной войне
11:50В Крыму прокомментировали запрет иностранцам владеть землей
Лента новостейМолния