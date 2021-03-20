https://ria.ru/20210320/nesterenko-1602161800.html

Биография Евгения Нестеренко

Биография Евгения Нестеренко

Советский и российский оперный певец Евгений Нестеренко скончался в Вене на 84-м году жизни из-за коронавируса. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T23:29

2021-03-20T23:29

2021-03-20T23:29

большой театр

венская государственная опера

кпсс

франция

италия

токио

справки

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Советский и российский оперный певец Евгений Нестеренко скончался в Вене на 84-м году жизни из-за коронавируса.Ниже приводится биографическая справка.Выдающийся советский и российский оперный певец (бас), педагог, солист Большого театра СССР, народный артист СССР, профессор Евгений Нестеренко родился 8 января 1938 года в Москве в семье военного, в будущем генерал-лейтенанта и участника Великой Отечественной войны, Евгения Никифоровича Нестеренко (1908-1996) и Велты Вольдемаровны Бауман (1912-1938).В 1961 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет), в 1965 году — Ленинградскую государственную консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова (ныне Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова), класс профессора Василия Луканина.В 1963-1967 годах был солистом Ленинградского Малого театра оперы и балета (ныне Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы и балета им. М.П. Мусоргского — Михайловский театр), дебютировал в партии Гремина в "Евгении Онегине". В 1967-1971 годах работал в Ленинградском театре оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр).В 1971-2000 годах Евгений Нестеренко был солистом Большого театра.Имел обширный концертный репертуар. Он был первым исполнителем многих произведений Дмитрия Шостаковича и Георгия Свиридова.В его репертуаре были: Руслан ("Руслан и Людмила"), Борис Годунов и Варлаам ("Борис Годунов"), Иван Сусанин, Кончак и Князь Игорь ("Князь Игорь"), Мельник ("Русалка"), Гремин ("Евгений Онегин"), Король Рене ("Иоланта"), Кутузов ("Война и мир"), Алеко, Филипп II ("Дон Карлос"), Мефистофель ("Фауст"), Дон Базилио ("Севильский цирюльник"), Эскамильо ("Кармен"). Он был первым исполнителем в России партии Герцога в опере Бела Бартока "Замок герцога Синяя Борода" (1978).Нестеренко спел более 50 ведущих партий, 21 оперу исполнил на языке оригинала. Был исполнителем сольных концертных программ вокальных произведений русских и зарубежных композиторов; русских народных песен, романсов, арий из опер, ораторий, кантат и других произведений для голоса с оркестром, церковных песнопений и др.Евгений Нестеренко гастролировал в Барселоне, Вене, Мадриде, Афинах, Гамбурге, Вероне, Брегенце, Будапеште, Мюнхене, Токио, Франкфурте-на-Майне и театрах США. Выступал на крупнейших сценах мира: Метрополитен-опера, Королевской оперы Ковент Гарден, театра Ла Скала, Арена ди Верона, Венской государственной оперы, Немецкой оперы в Берлине, Венгерской Национальной оперы, театра Лисео, Королевской оперы Стокгольма и других. Неоднократно участвовал в музыкальных фестивалях.С 1967 года занимался педагогической деятельностью. Преподавал в Ленинградской консерватории (1967-1971), в Московском музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных (1972-1974), в Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского (в 1975-1993 годах был профессором, заведующим кафедрой сольного пения) и в Венской консерватории (1993-2003), где он стал первым из русских педагогов-вокалистов штатным профессором зарубежной консерватории.Дискография певца насчитывает около 70 дисков, есть видеозаписи.Многие записи были отмечены престижными наградами, среди которых приз "Ванни Марку" (1980, Франция) Национальной академии оперных грамзаписей за исполнение партии Руслана, "Грэмми" и "Золотой диск" (1984, СССР) фирмы "Мелодия" за пластинку "Романсы и песни М. Мусоргского", "Золотой диск" (1982, Япония) за запись оперы "Иван Сусанин", премия "Грэмми" (1980, США) за лучшие грамзаписи, медаль "Золотой Виотти" (1981, Италия), приз "Джованни Дзенателло" (1986, Италия), гран-при "Золотой Орфей" (1984, Франция) Французской академии звукозаписи за запись оперы "Замок герцога Синяя Борода", приз "Вильгельм Фуртвенглер" (1992, Германия), почетное звание "Каммерзенгер" (1992, Австрия), обладатель Шаляпинской премии Академии творчества (1992, Москва). Среди многочисленных записей – партии Мефистофеля и Сальери.Был лауреатом международных и национальных конкурсов, среди которых: четвертая премия на Всесоюзном конкурсе вокалистов имени Глинки (1965), вторая премия и серебряная медаль на международном конкурсе молодых оперных певцов в Софии (1967, Болгария), первая премия и золотая медаль на международном конкурсе имени Чайковского (1970).Евгений Нестеренко – автор свыше 220 печатных трудов – книг, статей, интервью. После смерти своего учителя на основании 16 общих тетрадей с записями о занятиях, которые вел Василий Луканин, его заметок, рукописей, опубликованных статей и конспектов выступлений, Нестеренко как редактор-составитель выпустил книгу "Мой метод работы с певцами" (1972). Переработанная и расширенная, она выходила под названием "Обучение и воспитание молодого певца" (1977). Он автор книг "Размышления о профессии" (1985), "Записки русского баса" (2011).Евгений Нестеренко был членом наблюдательного совета полного академического собрания сочинений Мусоргского.В 1974-1991 годах Евгений Нестеренко являлся членом КПСС. В 1989-1991 годах избирался народным депутатом СССР.Был отмечен многими званиями и наградами: народный артист СССР (1976), лауреат Ленинской премии (1982), герой социалистического труда (1988), почетный профессор Венгерской государственной музыкальной академии имени Франца Листа (1984), член президиума правления советского Фонда культуры (1986-1991), почетный член президиума Академии творчества (1992), почетное звание "Каммерзенгер" (Австрия (1992).Являлся членом центрального совета Всероссийского общества охраны памятников искусства и культуры, членом редколлегий музыкального энциклопедического словаря, энциклопедии "Опера", журналов "Театр" и "Музыкальная жизнь".Нестеренко был членом худсовета Большого театра и Союзконцерта, совета Московской консерватории, председателем оперной секции Всесоюзного музыкального общества, членом президиума правления Советского фонда культуры, членом правления Ассоциации музыкальных деятелей Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами, членом центральных правлений Общества советско-венгерской дружбы и Общества дружбы СССР-ФРГ.Жил в Москве и Вене (Австрия).20 марта 2021 года Евгений Нестеренко скончался в Вене на 84-м году жизни из-за коронавируса.Был женат, остались сын и внук.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большой театр, венская государственная опера, кпсс, франция, италия, токио, справки