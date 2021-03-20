https://ria.ru/20210320/nesterenko-1602150820.html

Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко

Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко

Советский и российский оперный певец Евгений Нестеренко умер в Вене на 84-м году жизни, сообщила его семья российскому посольству в Австрии. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T20:07

2021-03-20T20:07

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ВЕНА, 20 мар — РИА Новости. Советский и российский оперный певец Евгений Нестеренко умер в Вене на 84-м году жизни, сообщила его семья российскому посольству в Австрии.Родные артиста добавили, что из-за пандемии публичной церемонии не будет.Прах Нестеренко, согласно его воле, захоронят на родине.Соболезнования родным артиста выразило посольство России в Вене. Глава диппредставительства Дмитрий Любинский назвал певца "настоящим и очень тонким человеком"."Глубоко опечалены известием, что в Вене не стало Евгения Евгеньевича Нестеренко, великого советского и российского оперного певца, солиста Большого театра, Героя социалистического труда, каммерзенгера Австрии, педагога и публициста, общественного деятеля", — написал дипломат в Facebook.Евгений Нестеренко родился 8 января 1938 года. Он окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, а в 1965 году — Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. В 1963 году стал солистом Малого оперного театра, затем перешел в Ленинградский Театр оперы и балета. С 1971 по 2000 год был солистом Большого театра. За свою карьеру Нестеренко спел более 50 ведущих партий в операх Глинки, Мусоргского, Бородина, Чайковского. Он выступал на крупнейших сценах мира, а также стал автором более 200 печатных трудов.

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культура, россия, австрия, вена