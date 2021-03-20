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Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко
Умер народный артист СССР Евгений Нестеренко
Советский и российский оперный певец Евгений Нестеренко умер в Вене на 84-м году жизни, сообщила его семья российскому посольству в Австрии. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T20:07
2021-03-20T20:07
2021-03-20T22:11
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австрия
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ВЕНА, 20 мар — РИА Новости. Советский и российский оперный певец Евгений Нестеренко умер в Вене на 84-м году жизни, сообщила его семья российскому посольству в Австрии.Родные артиста добавили, что из-за пандемии публичной церемонии не будет.Прах Нестеренко, согласно его воле, захоронят на родине.Соболезнования родным артиста выразило посольство России в Вене. Глава диппредставительства Дмитрий Любинский назвал певца "настоящим и очень тонким человеком"."Глубоко опечалены известием, что в Вене не стало Евгения Евгеньевича Нестеренко, великого советского и российского оперного певца, солиста Большого театра, Героя социалистического труда, каммерзенгера Австрии, педагога и публициста, общественного деятеля", — написал дипломат в Facebook.Евгений Нестеренко родился 8 января 1938 года. Он окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, а в 1965 году — Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. В 1963 году стал солистом Малого оперного театра, затем перешел в Ленинградский Театр оперы и балета. С 1971 по 2000 год был солистом Большого театра. За свою карьеру Нестеренко спел более 50 ведущих партий в операх Глинки, Мусоргского, Бородина, Чайковского. Он выступал на крупнейших сценах мира, а также стал автором более 200 печатных трудов.
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культура, россия, австрия, вена
ВЕНА, 20 мар — РИА Новости. Советский и российский оперный певец Евгений Нестеренко умер в Вене на 84-м году жизни, сообщила его семья российскому посольству в Австрии.
"С прискорбием сообщаем вам, что наш любимый отец и дедушка, профессор Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)", — говорится в сообщении.
Родные артиста добавили, что из-за пандемии публичной церемонии не будет.
Прах Нестеренко, согласно его воле, захоронят на родине.
Соболезнования родным артиста выразило посольство России в Вене. Глава диппредставительства Дмитрий Любинский назвал певца "настоящим и очень тонким человеком".
"Глубоко опечалены известием, что в Вене не стало Евгения Евгеньевича Нестеренко, великого советского и российского оперного певца, солиста Большого театра, Героя социалистического труда, каммерзенгера Австрии, педагога и публициста, общественного деятеля", — написал дипломат в Facebook.
Евгений Нестеренко родился 8 января 1938 года. Он окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, а в 1965 году — Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. В 1963 году стал солистом Малого оперного театра, затем перешел в Ленинградский Театр оперы и балета. С 1971 по 2000 год был солистом Большого театра. За свою карьеру Нестеренко спел более 50 ведущих партий в операх Глинки, Мусоргского, Бородина, Чайковского. Он выступал на крупнейших сценах мира, а также стал автором более 200 печатных трудов.