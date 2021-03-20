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https://ria.ru/20210320/iskusstvo-1601842314.html
Торги искусством в формате кураторской выставки проведет аукцион Vladey
Торги искусством в формате кураторской выставки проведет аукцион Vladey
Аукцион Vladey проведет торги работами знаменитых мастеров и молодых художников, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T07:40
2021-03-20T08:19
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Аукцион Vladey проведет торги работами знаменитых мастеров и молодых художников, сообщили в пресс-службе.На торги выставят работы молодых художников и классиков.Среди топ-лотов: холст Юрия Альберта “Без названия” 1994 года, фотография Сергея Браткова “Leningrad Boys” 2003 года, скульптура Анатолия Осмоловского из знаменитой серии "Хлеба” 2008 года. Кроме того, с молотка уйдут живопись Татьяны Подмарковой из серии “Lazarus” 2015 года и объект Ирины Кориной из серии “Неизвестное конечно” 2018 года.Кроме знаменитых мастеров, Vladey представит покупателям более пятнадцати новых имен.По его словам, на торгах будет представлен срез наиболее актуальных художников современного искусства в России. Здесь будут не только традиционные живопись и графика, но и новаторские формы и медиа."Коллекционирование — это некое хобби, а с другой стороны — вложение средств, инвестиция. — делится своим опытом Химиляйне. — Ведь когда мы покупаем, тратим часть себя, своей энергии. И хочется, чтобы эта часть не была потрачена впустую".Он также отметил, что в своем ценовом сегменте, российские художники ничуть не проигрывают западным.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
новости культуры, музеи, ирина корина, сергей братков, анатолий осмоловский

Торги искусством в формате кураторской выставки проведет аукцион Vladey

07:40 20.03.2021 (обновлено: 08:19 20.03.2021)
 
© Фото : Предоставлено пресс-службой аукциона VladeyОснователь и руководитель аукциона современного искусства Vladey Владимир Овчаренко
Основатель и руководитель аукциона современного искусства Vladey Владимир Овчаренко - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой аукциона Vladey
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Аукцион Vladey проведет торги работами знаменитых мастеров и молодых художников, сообщили в пресс-службе.

"20 марта пройдут уникальные торги "Выбор коллекционера". Работы отобраны петербургскими коллекционерами Денисом Химиляйне и Сергеем Лимоновым. По сути, это не только авторская подборка, но и кураторская выставка. Коллекционеры сами предлагают работы и формируют на них цены", — пояснили в пресс-службе.

На торги выставят работы молодых художников и классиков.
Среди топ-лотов: холст Юрия Альберта “Без названия” 1994 года, фотография Сергея Браткова “Leningrad Boys” 2003 года, скульптура Анатолия Осмоловского из знаменитой серии "Хлеба” 2008 года. Кроме того, с молотка уйдут живопись Татьяны Подмарковой из серии “Lazarus” 2015 года и объект Ирины Кориной из серии “Неизвестное конечно” 2018 года.
© Фото : пресс-служба Vladey

Юрий Альберт, Без названия, 1994 холст, масло

Лот 12. Юрий Альберт Без названия, 1994 холст, масло 130 x 100 см
1 из 5

Юрий Альберт, Без названия, 1994 холст, масло

© Фото : пресс-служба Vladey
© Фото : пресс-служба Vladey

Сергей Братков, Leningrad Boys, 2003 цветная фотография

Лот 11. Сергей Братков Leningrad Boys, 2003 цветная фотография 85 x 100 см тираж 4_6
2 из 5

Сергей Братков, Leningrad Boys, 2003 цветная фотография

© Фото : пресс-служба Vladey
© Фото : пресс-служба Vladey

Анатолий Осмоловский, Из серии "Хлеба", 2008

Лот 13. Анатолий Осмоловский Из серии Хлеба, 2008
3 из 5

Анатолий Осмоловский, Из серии "Хлеба", 2008

© Фото : пресс-служба Vladey
© Фото : пресс-служба Vladey

Валерий Чтак Без названия, 2010 стул, акрил, смешанная техника

Лот 8. Валерий Чтак Без названия, 2010 стул, акрил, смешанная техника 140 x 70 x 70 см
4 из 5

Валерий Чтак Без названия, 2010 стул, акрил, смешанная техника

© Фото : пресс-служба Vladey
© Фото : пресс-служба Vladey

Кирилл Лебедев (Кто) Несовместимости, 2020 холст, акрил

Лот 7 Кирилл Лебедев (Кто) Несовместимости, 2020 холст, акрил 99,5 х 49,5 см
5 из 5

Кирилл Лебедев (Кто) Несовместимости, 2020 холст, акрил

© Фото : пресс-служба Vladey
1 из 5

Юрий Альберт, Без названия, 1994 холст, масло

© Фото : пресс-служба Vladey
2 из 5

Сергей Братков, Leningrad Boys, 2003 цветная фотография

© Фото : пресс-служба Vladey
3 из 5

Анатолий Осмоловский, Из серии "Хлеба", 2008

© Фото : пресс-служба Vladey
4 из 5

Валерий Чтак Без названия, 2010 стул, акрил, смешанная техника

© Фото : пресс-служба Vladey
5 из 5

Кирилл Лебедев (Кто) Несовместимости, 2020 холст, акрил

© Фото : пресс-служба Vladey
Кроме знаменитых мастеров, Vladey представит покупателям более пятнадцати новых имен.
"Новые Кандинские и Шагалы могут продаваться только здесь. Они живут среди нас. Мы пока их просто не знаем. Угадать их имя — самая азартная и эндорфинная игра 2020-2021 годов", — отмечает Сергей Лимонов.
По его словам, на торгах будет представлен срез наиболее актуальных художников современного искусства в России. Здесь будут не только традиционные живопись и графика, но и новаторские формы и медиа.
"Коллекционирование — это некое хобби, а с другой стороны — вложение средств, инвестиция. — делится своим опытом Химиляйне. — Ведь когда мы покупаем, тратим часть себя, своей энергии. И хочется, чтобы эта часть не была потрачена впустую".
Он также отметил, что в своем ценовом сегменте, российские художники ничуть не проигрывают западным.
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