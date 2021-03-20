Торги искусством в формате кураторской выставки проведет аукцион Vladey

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Аукцион Vladey проведет торги работами знаменитых мастеров и молодых художников, сообщили в пресс-службе.На торги выставят работы молодых художников и классиков.Среди топ-лотов: холст Юрия Альберта “Без названия” 1994 года, фотография Сергея Браткова “Leningrad Boys” 2003 года, скульптура Анатолия Осмоловского из знаменитой серии "Хлеба” 2008 года. Кроме того, с молотка уйдут живопись Татьяны Подмарковой из серии “Lazarus” 2015 года и объект Ирины Кориной из серии “Неизвестное конечно” 2018 года.Кроме знаменитых мастеров, Vladey представит покупателям более пятнадцати новых имен.По его словам, на торгах будет представлен срез наиболее актуальных художников современного искусства в России. Здесь будут не только традиционные живопись и графика, но и новаторские формы и медиа."Коллекционирование — это некое хобби, а с другой стороны — вложение средств, инвестиция. — делится своим опытом Химиляйне. — Ведь когда мы покупаем, тратим часть себя, своей энергии. И хочется, чтобы эта часть не была потрачена впустую".Он также отметил, что в своем ценовом сегменте, российские художники ничуть не проигрывают западным.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Аукцион Vladey проведет торги работами знаменитых мастеров и молодых художников, сообщили в пресс-службе.
"20 марта пройдут уникальные торги "Выбор коллекционера". Работы отобраны петербургскими коллекционерами Денисом Химиляйне и Сергеем Лимоновым. По сути, это не только авторская подборка, но и кураторская выставка. Коллекционеры сами предлагают работы и формируют на них цены", — пояснили в пресс-службе.
На торги выставят работы молодых художников и классиков.
Среди топ-лотов: холст Юрия Альберта “Без названия” 1994 года, фотография Сергея Браткова “Leningrad Boys” 2003 года, скульптура Анатолия Осмоловского из знаменитой серии "Хлеба” 2008 года. Кроме того, с молотка уйдут живопись Татьяны Подмарковой из серии “Lazarus” 2015 года и объект Ирины Кориной из серии “Неизвестное конечно” 2018 года.
Кроме знаменитых мастеров, Vladey представит покупателям более пятнадцати новых имен.
"Новые Кандинские и Шагалы могут продаваться только здесь. Они живут среди нас. Мы пока их просто не знаем. Угадать их имя — самая азартная и эндорфинная игра 2020-2021 годов", — отмечает Сергей Лимонов.
По его словам, на торгах будет представлен срез наиболее актуальных художников современного искусства в России. Здесь будут не только традиционные живопись и графика, но и новаторские формы и медиа.
"Коллекционирование — это некое хобби, а с другой стороны — вложение средств, инвестиция. — делится своим опытом Химиляйне. — Ведь когда мы покупаем, тратим часть себя, своей энергии. И хочется, чтобы эта часть не была потрачена впустую".
Он также отметил, что в своем ценовом сегменте, российские художники ничуть не проигрывают западным.
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