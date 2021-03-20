https://ria.ru/20210320/iskusstvo-1601842314.html

Торги искусством в формате кураторской выставки проведет аукцион Vladey

Торги искусством в формате кураторской выставки проведет аукцион Vladey

Аукцион Vladey проведет торги работами знаменитых мастеров и молодых художников, сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 20.03.2021

2021-03-20T07:40

2021-03-20T07:40

2021-03-20T08:19

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музеи

ирина корина

сергей братков

анатолий осмоловский

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Аукцион Vladey проведет торги работами знаменитых мастеров и молодых художников, сообщили в пресс-службе.На торги выставят работы молодых художников и классиков.Среди топ-лотов: холст Юрия Альберта “Без названия” 1994 года, фотография Сергея Браткова “Leningrad Boys” 2003 года, скульптура Анатолия Осмоловского из знаменитой серии "Хлеба” 2008 года. Кроме того, с молотка уйдут живопись Татьяны Подмарковой из серии “Lazarus” 2015 года и объект Ирины Кориной из серии “Неизвестное конечно” 2018 года.Кроме знаменитых мастеров, Vladey представит покупателям более пятнадцати новых имен.По его словам, на торгах будет представлен срез наиболее актуальных художников современного искусства в России. Здесь будут не только традиционные живопись и графика, но и новаторские формы и медиа."Коллекционирование — это некое хобби, а с другой стороны — вложение средств, инвестиция. — делится своим опытом Химиляйне. — Ведь когда мы покупаем, тратим часть себя, своей энергии. И хочется, чтобы эта часть не была потрачена впустую".Он также отметил, что в своем ценовом сегменте, российские художники ничуть не проигрывают западным.

https://ria.ru/20201224/iskusstvo-1590276931.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, ирина корина, сергей братков, анатолий осмоловский