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Замглавы новосибирского Минтранса арестовали по делу о взятках до 16 мая
Замглавы новосибирского Минтранса арестовали по делу о взятках до 16 мая
Октябрьский районный суд Новосибирска в субботу по ходатайству следствия заключил под стражу обвиняемого в получении взяток заместителя министра транспорта и... РИА Новости, 20.03.2021
2021-03-20T09:58
2021-03-20T09:58
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска в субботу по ходатайству следствия заключил под стражу обвиняемого в получении взяток заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого, сообщает суд."Постановлением Октябрьского районного суда Новосибирска от 20.03.2021 в отношении обвиняемого Ставицкого С.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 28 суток, то есть до 16 мая 2021 года", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело о получении взяток в отношении замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого. По данным СК, с марта по октябрь 2019 года чиновник для обогащения предложил начальнику подведомственного учреждения "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" (ТУАД) регулярно передавать ему взятки в виде денег и незаконного оказания имущественных услуг. За это, пояснили в СК, замминистра обещал способствовать главе ТУАД получению дополнительного бюджетного финансирования организации и установлении ему максимальных надбавок и иных дополнительных выплат к зарплате.По данным СК, начальник ТУАД согласился и с октября 2019 года по декабрь 2020 года передал Ставицкому взятки в виде денег и незаконного оказания ему услуг имущественного характера в размере более 1,5 миллиона рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Новосибирской области.С декабря 2020 года за совершение коррупционных преступлений начальник ГКУ "ТУАД" Михаил Чуманов содержится под стражей в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении него, его брата и двоих представителей коммерческих организаций. По данным СК, с августа по декабрь 2020 года начальник казенного учреждения лично и через брата получил от двоих представителей коммерческих организаций взятки - 100 тысяч и 5 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210310/vzyatochnichestvo-1600618733.html
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия

Замглавы новосибирского Минтранса арестовали по делу о взятках до 16 мая

09:58 20.03.2021
 
© Fotolia / sp4764Наручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
© Fotolia / sp4764
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НОВОСИБИРСК, 20 мар – РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска в субботу по ходатайству следствия заключил под стражу обвиняемого в получении взяток заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого, сообщает суд.
"Постановлением Октябрьского районного суда Новосибирска от 20.03.2021 в отношении обвиняемого Ставицкого С.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 28 суток, то есть до 16 мая 2021 года", - говорится в сообщении.
Задержание министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 15:21
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
Ранее сообщалось, что следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело о получении взяток в отношении замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Ставицкого. По данным СК, с марта по октябрь 2019 года чиновник для обогащения предложил начальнику подведомственного учреждения "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" (ТУАД) регулярно передавать ему взятки в виде денег и незаконного оказания имущественных услуг. За это, пояснили в СК, замминистра обещал способствовать главе ТУАД получению дополнительного бюджетного финансирования организации и установлении ему максимальных надбавок и иных дополнительных выплат к зарплате.
По данным СК, начальник ТУАД согласился и с октября 2019 года по декабрь 2020 года передал Ставицкому взятки в виде денег и незаконного оказания ему услуг имущественного характера в размере более 1,5 миллиона рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ по Новосибирской области.
С декабря 2020 года за совершение коррупционных преступлений начальник ГКУ "ТУАД" Михаил Чуманов содержится под стражей в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении него, его брата и двоих представителей коммерческих организаций. По данным СК, с августа по декабрь 2020 года начальник казенного учреждения лично и через брата получил от двоих представителей коммерческих организаций взятки - 100 тысяч и 5 миллионов рублей.
Изъятие взятки - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 07:05
В Генпрокуратуре назвали регионы — лидеры по уровню коррупции
 
Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
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