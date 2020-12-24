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В Новосибирской области арестовали начальника управления автодорогами
В Новосибирской области арестовали начальника управления автодорогами
Железнодорожный райсуд Новосибирска в четверг по ходатайству следствия арестовал подозреваемого в коррупции начальника государственного казенного учреждения... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T12:31
2020-12-24T12:31
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Железнодорожный райсуд Новосибирска в четверг по ходатайству следствия арестовал подозреваемого в коррупции начальника государственного казенного учреждения "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" Михаила Чуманова.Ранее сообщалось, что следователи СК возбудили уголовное дело в отношении Чуманова, его брата и двоих представителей коммерческих автодорожных организаций. По предварительным данным СК, с августа по декабрь 2020 года в Новосибирске начальник казенного учреждения лично и через брата получил от двоих представителей коммерческих организаций взятки - 100 тысяч рублей и 5 миллионов рублей.В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте пояснили, что взятки глава ГКУ "ТУАД" получал за свое общее покровительство коммерческим организациям-взяткодателям, которое выражалось "в сохранении ранее наработанных и формировании новых договорных отношений, при выполнении государственных контрактов по ремонту, реконструкции, строительству и содержанию автомобильных дорог Новосибирской области".ГКУ "ТУАД" является организацией подведомственной министерству транспорта Новосибирской области. Согласно официальному сайту облминтранса, ее начальником является Михаил Чуманов.
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области арестовали начальника управления автодорогами

12:31 24.12.2020
 
© Западно-Сибирское СУ на транспорте СК РоссииЗадержание начальника ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" (ТУАД) Михаила Чуманова. Кадр видео
Задержание начальника ГКУ Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) Михаила Чуманова. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Западно-Сибирское СУ на транспорте СК России
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Железнодорожный райсуд Новосибирска в четверг по ходатайству следствия арестовал подозреваемого в коррупции начальника государственного казенного учреждения "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" Михаила Чуманова.
"По ходатайству следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУТ СК России Доготарь Л.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чуманова Михаила Вениаминовича сроком на один месяц пять суток, то есть до 26 января 2021 года", - говорится в сообщении суда.
Ранее сообщалось, что следователи СК возбудили уголовное дело в отношении Чуманова, его брата и двоих представителей коммерческих автодорожных организаций. По предварительным данным СК, с августа по декабрь 2020 года в Новосибирске начальник казенного учреждения лично и через брата получил от двоих представителей коммерческих организаций взятки - 100 тысяч рублей и 5 миллионов рублей.
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В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте пояснили, что взятки глава ГКУ "ТУАД" получал за свое общее покровительство коммерческим организациям-взяткодателям, которое выражалось "в сохранении ранее наработанных и формировании новых договорных отношений, при выполнении государственных контрактов по ремонту, реконструкции, строительству и содержанию автомобильных дорог Новосибирской области".
ГКУ "ТУАД" является организацией подведомственной министерству транспорта Новосибирской области. Согласно официальному сайту облминтранса, ее начальником является Михаил Чуманов.
 
Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
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