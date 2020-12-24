https://ria.ru/20201224/vzyatka-1590714149.html

В Новосибирской области арестовали начальника управления автодорогами

В Новосибирской области арестовали начальника управления автодорогами

Железнодорожный райсуд Новосибирска в четверг по ходатайству следствия арестовал подозреваемого в коррупции начальника государственного казенного учреждения... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T12:31

2020-12-24T12:31

2020-12-24T12:31

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новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Железнодорожный райсуд Новосибирска в четверг по ходатайству следствия арестовал подозреваемого в коррупции начальника государственного казенного учреждения "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" Михаила Чуманова.Ранее сообщалось, что следователи СК возбудили уголовное дело в отношении Чуманова, его брата и двоих представителей коммерческих автодорожных организаций. По предварительным данным СК, с августа по декабрь 2020 года в Новосибирске начальник казенного учреждения лично и через брата получил от двоих представителей коммерческих организаций взятки - 100 тысяч рублей и 5 миллионов рублей.В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте пояснили, что взятки глава ГКУ "ТУАД" получал за свое общее покровительство коммерческим организациям-взяткодателям, которое выражалось "в сохранении ранее наработанных и формировании новых договорных отношений, при выполнении государственных контрактов по ремонту, реконструкции, строительству и содержанию автомобильных дорог Новосибирской области".ГКУ "ТУАД" является организацией подведомственной министерству транспорта Новосибирской области. Согласно официальному сайту облминтранса, ее начальником является Михаил Чуманов.

https://ria.ru/20201224/chubays-1590710584.html

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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия