В Новосибирской области арестовали начальника управления автодорогами
© Западно-Сибирское СУ на транспорте СК РоссииЗадержание начальника ГКУ "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" (ТУАД) Михаила Чуманова. Кадр видео
© Западно-Сибирское СУ на транспорте СК России
НОВОСИБИРСК, 24 дек – РИА Новости. Железнодорожный райсуд Новосибирска в четверг по ходатайству следствия арестовал подозреваемого в коррупции начальника государственного казенного учреждения "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" Михаила Чуманова.
"По ходатайству следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского СУТ СК России Доготарь Л.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чуманова Михаила Вениаминовича сроком на один месяц пять суток, то есть до 26 января 2021 года", - говорится в сообщении суда.
Ранее сообщалось, что следователи СК возбудили уголовное дело в отношении Чуманова, его брата и двоих представителей коммерческих автодорожных организаций. По предварительным данным СК, с августа по декабрь 2020 года в Новосибирске начальник казенного учреждения лично и через брата получил от двоих представителей коммерческих организаций взятки - 100 тысяч рублей и 5 миллионов рублей.
В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте пояснили, что взятки глава ГКУ "ТУАД" получал за свое общее покровительство коммерческим организациям-взяткодателям, которое выражалось "в сохранении ранее наработанных и формировании новых договорных отношений, при выполнении государственных контрактов по ремонту, реконструкции, строительству и содержанию автомобильных дорог Новосибирской области".
ГКУ "ТУАД" является организацией подведомственной министерству транспорта Новосибирской области. Согласно официальному сайту облминтранса, ее начальником является Михаил Чуманов.