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На замглавы новосибирского Минтранса завели уголовное дело о взятках
На замглавы новосибирского Минтранса завели уголовное дело о взятках
Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело о получении взяток в отношении замминистра транспорта и РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T12:03
2021-03-19T12:03
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело о получении взяток в отношении замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, сообщает управление в пятницу.Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости о проводящихся в пятницу следственных действиях в облминтрансе, в том числе с участием замглавы министерства Сергея Ставицкого."Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области по факту совершения им коррупционного преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении СК.По предварительным данным следствия, с марта по октябрь 2019 года замминистра для обогащения предложил начальнику подведомственного государственного казенного учреждения "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" (ТУАД) регулярно передавать ему взятки в виде денег и незаконного оказания имущественных услуг.За взятки, пояснили в СК, замминистра обещал способствовать "дополнительному получению ГКУ "ТУАД" бюджетного финансирования по заключенным государственным контрактам для выполнения учреждением своих плановых показателей по освоению бюджетных средств, а также за общее покровительство по службе в интересах начальника ГКУ "ТУАД", выраженное в установлении ему максимальных надбавок и иных дополнительных выплат к заработной плате".В управлении уточнили, что на это начальник ТУАД согласился и с октября 2019 года по декабрь 2020 года передал подозреваемому взятки в виде денег и незаконного оказания ему услуг имущественного характера в размере более 1,5 миллиона рублей."Преступная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области", - отметили в СК.С декабря 2020 года за совершение коррупционных преступлений начальник ГКУ "ТУАД" Михаил Чуманов содержится под стражей в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении него, его брата и двоих представителей коммерческих организаций. По данным СК, с августа по декабрь 2020 года начальник казенного учреждения лично и через брата получил от двоих представителей коммерческих организаций взятки - 100 тысяч и 5 миллионов рублей.
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новосибирская область, происшествия

На замглавы новосибирского Минтранса завели уголовное дело о взятках

12:03 19.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело о получении взяток в отношении замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, сообщает управление в пятницу.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости о проводящихся в пятницу следственных действиях в облминтрансе, в том числе с участием замглавы министерства Сергея Ставицкого.
"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области по факту совершения им коррупционного преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении СК.
По предварительным данным следствия, с марта по октябрь 2019 года замминистра для обогащения предложил начальнику подведомственного государственного казенного учреждения "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" (ТУАД) регулярно передавать ему взятки в виде денег и незаконного оказания имущественных услуг.
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За взятки, пояснили в СК, замминистра обещал способствовать "дополнительному получению ГКУ "ТУАД" бюджетного финансирования по заключенным государственным контрактам для выполнения учреждением своих плановых показателей по освоению бюджетных средств, а также за общее покровительство по службе в интересах начальника ГКУ "ТУАД", выраженное в установлении ему максимальных надбавок и иных дополнительных выплат к заработной плате".
В управлении уточнили, что на это начальник ТУАД согласился и с октября 2019 года по декабрь 2020 года передал подозреваемому взятки в виде денег и незаконного оказания ему услуг имущественного характера в размере более 1,5 миллиона рублей.
"Преступная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области", - отметили в СК.
С декабря 2020 года за совершение коррупционных преступлений начальник ГКУ "ТУАД" Михаил Чуманов содержится под стражей в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении него, его брата и двоих представителей коммерческих организаций. По данным СК, с августа по декабрь 2020 года начальник казенного учреждения лично и через брата получил от двоих представителей коммерческих организаций взятки - 100 тысяч и 5 миллионов рублей.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Новосибирская областьПроисшествия
 
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