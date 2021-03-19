https://ria.ru/20210319/vzyatka-1601949685.html

На замглавы новосибирского Минтранса завели уголовное дело о взятках

На замглавы новосибирского Минтранса завели уголовное дело о взятках

Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело о получении взяток в отношении замминистра транспорта и РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T12:03

2021-03-19T12:03

2021-03-19T12:03

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 19 мар – РИА Новости. Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело о получении взяток в отношении замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, сообщает управление в пятницу.Ранее источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости о проводящихся в пятницу следственных действиях в облминтрансе, в том числе с участием замглавы министерства Сергея Ставицкого."Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области по факту совершения им коррупционного преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении СК.По предварительным данным следствия, с марта по октябрь 2019 года замминистра для обогащения предложил начальнику подведомственного государственного казенного учреждения "Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области" (ТУАД) регулярно передавать ему взятки в виде денег и незаконного оказания имущественных услуг.За взятки, пояснили в СК, замминистра обещал способствовать "дополнительному получению ГКУ "ТУАД" бюджетного финансирования по заключенным государственным контрактам для выполнения учреждением своих плановых показателей по освоению бюджетных средств, а также за общее покровительство по службе в интересах начальника ГКУ "ТУАД", выраженное в установлении ему максимальных надбавок и иных дополнительных выплат к заработной плате".В управлении уточнили, что на это начальник ТУАД согласился и с октября 2019 года по декабрь 2020 года передал подозреваемому взятки в виде денег и незаконного оказания ему услуг имущественного характера в размере более 1,5 миллиона рублей."Преступная деятельность подозреваемого была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области", - отметили в СК.С декабря 2020 года за совершение коррупционных преступлений начальник ГКУ "ТУАД" Михаил Чуманов содержится под стражей в рамках ранее возбужденного уголовного дела в отношении него, его брата и двоих представителей коммерческих организаций. По данным СК, с августа по декабрь 2020 года начальник казенного учреждения лично и через брата получил от двоих представителей коммерческих организаций взятки - 100 тысяч и 5 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210318/politsiya--1601514197.html

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), новосибирская область, происшествия