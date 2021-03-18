https://ria.ru/20210318/zelenskiy-1601700555.html

Зеленский пошел по стопам Януковича. Но еще не подозревает об этом

Зеленский пошел по стопам Януковича. Но еще не подозревает об этом

Итак, это случилось. Украинская партия "Слуга народа" уже объявила, что будет умолять своего основателя и духовного лидера Владимира Зеленского выдвигаться на... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T08:00

2021-03-18T08:00

2021-03-18T07:57

правый сектор

петр порошенко

организация украинских националистов

игорь коломойский

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Итак, это случилось. Украинская партия "Слуга народа" уже объявила, что будет умолять своего основателя и духовного лидера Владимира Зеленского выдвигаться на второй президентский срок. Об этом публично объявили два номинальных лидера партии Александр Корниенко и Давид Арахамия по итогам съезда политической силы. И хотя они сделали вид, что еще не догадываются о том, что же решит сам Зеленский, ответ очевиден для всех.Напомним: нынешний президент Украины шел на выборы с торжественным обещанием не выдвигаться на второй срок. Причем он заявлял об этом как о принципе для всех. "Я считаю, что президент должен быть максимум пять лет", — говорил он скандальному журналисту Дмитрию Гордону в декабре 2018 года. И тот, кстати, выражал полное согласие с тогдашним актером. В апреле 2019 года на нашумевших стадионных дебатах со своим визави Петром Порошенко Зеленский громогласно пообещал: "Я иду на один срок, и через пять лет будет другой президент". Уже после вступления лидера "Слуги народа" в должность мысль о том, что он является "президентом одного срока", его соратники повторяли неоднократно.Отмечая же год нахождения у власти, Зеленский впервые заявил, что для реализации своей программы ему не хватит одной каденции. С тех пор тема второго срока стала постепенно обкатываться на различных площадках, дойдя до нынешнего почти официального заявления "слуг народа".При этом Зеленский прозрачно намекал на то, что поступит так, как захочет общество. И на упомянутом съезде своей партии он постоянно повторял мысль о необходимости во всем следовать мнению украинских граждан. Вряд ли его подчиненные донесли своему патрону данные свежих опросов, свидетельствующие о том, что выдвижения Зеленского на второй срок не хотят почти 60% избирателей. Иначе от этой партии не звучали бы одновременно два противоречащих друг другу месседжа.Владимир Зеленский явно не догадывается и о том, что стараниями своих политтехнологов (в основном молодых людей, глубоко не изучавших опыт предыдущих поколений украинских политиков) он уверенными шагами пошел по стопам Виктора Януковича. Возьмем, к примеру, новую доктрину "Слуги народа", принятую на упомянутом съезде. Партия долго пыталась сформулировать свою идеологию. Сначала ее лидеры говорили о "либертарианстве", затем о "меритократии", не особо представляя, что стоит за этими терминами. И вот они пришли к выводу, что отныне идеологией президентской партии будет "центризм". Но поскольку все безыдейные партии Украины всегда называли себя центристскими, "слуги" объявили, что ведут речь о "новом центризме", совершенно не похожем на то, что было раньше.Наверняка они очень удивятся, узнав о том, что именно этот термин ("новый центризм") был выдвинут в качестве идеологии Партии регионов в момент ее создания ровно 20 лет назад — еще когда среди ее пяти соучредителей был Петр Порошенко, который тогда метался, выбирая между "правоцентристской" и "левоцентристской" идеологиями. Киевская газета "Факты" так описывала этот процесс: "Председатель редакционной группы по подготовке программных документов новосозданной партии Владимир Семиноженко в срочном порядке придумал совершенно новую идеологию — новый центризм! Ее-то и возьмет на вооружение "объединение пяти". И дело не в том, что больше ни у одной партии нет столь цельной идейной платформы — просто никто толком не знает, что же это такое "новый центризм". Очень удобно, ведь в любой момент можно повернуть куда хочешь, и никто не придерется". Теперь идеологи "Слуги народа" не придумали ничего лучшего, кроме как двинуться ровно по тому же пути.Судя по решительным действиям Зеленского и СНБО, превращенного в карательный "орган простых решений", со стратегией в общих чертах его команда уже определилась. Похоже, это и есть стратегия Януковича образца 2013 года. Сейчас принято абсолютно неправовое решение об устранении основной оппозиции, которая отбирала рейтинги у Зеленского, — Виктора Медведчука с его "Оппозиционной платформой" и тремя популярными телеканалами. Напомним: Янукович тоже решительно устранил главного конкурента на пост президента Юлию Тимошенко, бросив ту за решетку на основании более чем сомнительных обвинений, пусть и подкрепленных формальным решением суда (тогда на Украине на юридические процедуры еще обращали какое-то внимание).Сейчас, вспоминая Майдан, многие полагают, что народ Украины якобы восстал против непопулярного лидера. Но если мы сравним рейтинги "непопулярного" Януковича образца 2013 года и "популярного" Зеленского образца 2020-го, то удивимся, насколько они совпадают. Так, Януковича тогда поддерживали 25% избирателей, а далее следовали: Кличко — 15%, Тимошенко — 14%, Тягнибок — восемь процентов. Сейчас рейтинги выглядят так: Зеленский — 25%, Бойко — 15%, Порошенко — 14%, Тимошенко — 12%. Невероятное совпадение большинства цифр! Можно предположить, что этим совпадения не ограничатся.В 2013 году Янукович, будучи самым популярным политиком Украины, тем не менее проигрывал в гипотетическом втором туре практически всем своим соперникам, кроме одного — лидера ультраправой "Свободы" Олега Тягнибока. И именно тогда стратеги Партии регионов приняли совершенно безумное решение, которое им показалось гениальным: зачистив электоральное поле центризма от Тимошенко, подыграть крайним националистам, медийно поддержать "Свободу" и вытянуть Тягнибока на второе место рейтингов, тем самым обеспечив Януковичу комфортную победу во втором туре. Так они выковали основную движущую силу боевиков Майдана, свергнувшего их.Похоже, стратеги Зеленского сейчас решили заняться тем же. Зачищая Медведчука и ОПЗЖ, они надеются оставить без альтернативы электорат Юго-Востока, приведший их к власти, а заодно активно заигрывают с ультрарадикалами. Ну совсем как Янукович в начале 2013-го.Скажем, недавнее решение Зеленского наградить (в основном посмертно) представителей самых кровавых батальонов АТО, которых не решался награждать даже Порошенко, является явным подыгрыванием крайним националистам. Вдумайтесь, среди награжденных Зеленским боевиков — представители "Правого сектора"*, батальонов "Донбасс", "Айдар", ОУН* и "Шахтерск". Видимо, сам Зеленский и не догадывается, что "Шахтерск", набранный в основном из уголовников, настолько замарал себя военными преступлениями, что был расформирован главой МВД еще в 2014 году. Затем на его основе был создан батальон "Торнадо", который за еще более скандальные и не менее кровавые военные преступления был расформирован спустя год, а значительная часть его боевиков отдана под суд. И вот теперь Зеленский награждает подобных "героев", тем самым реабилитируя военных преступников. Уроки Януковича остались неусвоенными.Зеленский никак не может понять, что "своим" для радикальных украинских националистов он не станет никогда. А тот путь, по которому его уже толкнули, ведет к серьезным юридическим последствиям для него. Подписывая абсолютно противоправные решения СНБО, неопытный президент наивно полагает, что речь идет о коллегиальной ответственности. И явно не подозревает, что данный орган является всего лишь консультативным и координационным при главе державы, без подписи которого ни одно решение СНБО не имеет силы. Стало быть, и ответственность за творящийся сейчас правовой беспредел ляжет на одно лицо. И уж поверьте, в нужный момент ему обязательно вспомнят все эти указы даже те, кто сейчас им аплодирует.Команда Зеленского думает, что ведет его к будущей победе, а на самом деле это путь на заклание, по какому следовал Янукович. Между тем американские хозяева Украины недвусмысленно подталкивают нынешнего президента к политическому харакири. Недавняя редакционная статья газеты The Washington Post является своеобразной черной меткой от Белого дома. Там прямо выдвигается ультиматум Зеленскому с требованием "порвать с Коломойским и поддержать уголовные обвинения против него".Президент, возможно, и рад бы порвать с давним спонсором, но понимает, сколько у того материалов против своего недавнего протеже. И уж кто-кто, а Игорь Коломойский, если пойдет на дно, обязательно потащит за собой и актера, которого он сделал президентом. А значит, все стратегии похода Зеленского на второй срок закончатся — как и "гениальные" стратегии Януковича. С одним лишь отличием: тому было куда бежать.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210313/zelenskiy-1601093744.html

https://ria.ru/20200520/1571721496.html

https://ria.ru/20210316/medvedchuk-1601542450.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/ukraina-1601444230.html

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правый сектор, петр порошенко, организация украинских националистов, игорь коломойский, владимир зеленский, украина, авторы, мнение - авторы