Зеленский заявил, что ему не хватит одного срока для реализации обещаний

КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время итоговой пресс-конференции в среду, что ему не хватит одного президентского срока для выполнения всех обещаний, но обещал подумать над вторым сроком, если будет поддержка народа.
"Честно говоря, искренне, одной (каденции – ред.) не хватит", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, хватит ли ему одного срока для выполнения всех обещаний. Трансляцию вели украинские телеканалы.
Он напомнил, что обещал во время избирательной кампании занять президентское кресло на один срок. "Я иду на один срок, как говорил. Я вижу, что работа сложная, никто "спасибо" не скажет… Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать (о втором сроке – ред.)… У меня есть чем думать",- сказал Зеленский.