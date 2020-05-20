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2020-05-20T12:37
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Зеленский заявил, что ему не хватит одного срока для реализации обещаний
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РИА Новости

Зеленский заявил, что ему не хватит одного срока для реализации обещаний

12:09 20.05.2020 (обновлено: 12:37 20.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время итоговой пресс-конференции в среду, что ему не хватит одного президентского срока для выполнения всех обещаний, но обещал подумать над вторым сроком, если будет поддержка народа.
"Честно говоря, искренне, одной (каденции – ред.) не хватит", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, хватит ли ему одного срока для выполнения всех обещаний. Трансляцию вели украинские телеканалы.
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Он напомнил, что обещал во время избирательной кампании занять президентское кресло на один срок. "Я иду на один срок, как говорил. Я вижу, что работа сложная, никто "спасибо" не скажет… Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать (о втором сроке – ред.)… У меня есть чем думать",- сказал Зеленский.
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Популярные комментарии
Он хотя бы ОДНО обещание сможет во время первого срока выполнить?
20 мая, 12:12
scoffer
820000
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