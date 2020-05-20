Зеленский заявил, что ему не хватит одного срока для реализации обещаний

"Честно говоря, искренне, одной (каденции – ред.) не хватит", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, хватит ли ему одного срока для выполнения всех обещаний. Трансляцию вели украинские телеканалы.

Он напомнил, что обещал во время избирательной кампании занять президентское кресло на один срок. "Я иду на один срок, как говорил. Я вижу, что работа сложная, никто "спасибо" не скажет… Но если будет большая поддержка народа Украины, я смогу об этом думать (о втором сроке – ред.)… У меня есть чем думать",- сказал Зеленский.