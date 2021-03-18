https://ria.ru/20210318/ss-1601780829.html

Названы имена латышских агентов ЦРУ, воевавших против СССР за Германию

Названы имена латышских агентов ЦРУ, воевавших против СССР за Германию

ЦРУ после Второй мировой войны вербовало выходцев из Латвии, воевавших на стороне гитлеровской Германии, в том числе в рядах Латышского легиона СС, и... РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T11:48

2021-03-18T11:48

2021-03-18T13:19

миа "россия сегодня"

центральное разведывательное управление

вторая мировая война (1939-1945)

германия

латвия

ссср

сша

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. ЦРУ после Второй мировой войны вербовало выходцев из Латвии, воевавших на стороне гитлеровской Германии, в том числе в рядах Латышского легиона СС, и использовало их в подрывных акциях против СССР.Имена 23 таких человек обнародованы в докладе фонда "Историческая память", который представили на площадке МИА "Россия сегодня".В документе "Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ", основанном на анализе ранее рассекреченных документов ЦРУ, приведены также оперативные псевдонимы и криптонимы агентов, сведения о службе у гитлеровцев и данные о том, в каких операциях американской разведки они участвовали."Разумеется, рассекречено далеко не все, и мы имеем дело лишь с небольшой частью общей картины. Однако даже имеющиеся данные весьма показательны", — говорится в докладе.Двадцать человек завербовали в западных странах, 19 из них в годы Второй мировой войны служили в подразделениях Латышского легиона СС и/или гитлеровской полиции. Как минимум про шестерых известно, что они принимали непосредственное участие в преступлениях против мирного населения. Все шестеро служили в полицейских подразделениях, а четверо впоследствии — в Латышском легионе СС.Как минимум семеро из латышских агентов ЦРУ в послевоенное время были членами "Ястребов Даугавы" (Daugavas Vanagi) — ветеранской организации Латышского легиона СС, причем не меньше троих из этих семерых ответственны за преступления против человечности. В 1969 году трое из восьми членов правления Daugavas Vanagi были секретными агентами ЦРУ, двое из них в годы войны оказались причастны к массовым убийствам мирных жителей.Daugavas Vanagi — наиболее активная военизированная националистическая организация, учрежденная после Второй мировой войны в лагере для военнопленных в Бельгии бывшими латвийскими легионерами СС. Центр организации размещался в западногерманском Мюнстере с филиалами в 12 странах, в том числе в США, Англии и Канаде. В организацию входило около 130 местных отделений, объединявших более девяти тысяч человек.После распада Советского Союза отделения организации открылись в Латвии. Сейчас они существуют во всех странах, где выявлено наибольшее количество проживающих ветеранов Латышского легиона СС. Именно с подачи "Ястребов Даугавы" в Латвии 16 марта ежегодно отмечается как день памяти Латышского легиона.Еще троих из 23 латышских агентов ЦРУ завербовало на территории Латвийской ССР, и достоверные биографические данные о них отсутствуют. Как минимум один из них был агентом советских органов госбезопасности, специально подставленным американской разведке. В отношении еще одного у американцев впоследствии возникли подозрения.ИменаИз 23 агентов, названных в докладе, 15 человек служили в Латышском легионе СС. Это Робертс Анцанс, Андрейс Апститс, Николайс Балодис, Леонидс (Артурс) Бромбергс, Александрс Бурмайстерс, Янис Цирулис, Вилис Хазнерс, Петерис Янелсинс, Вилис Янумс, Эдвинс Озолиньш, Янис Пресниковс, Альфредс Риекстиньш, Артурс Станкевицс, Видвудс Свейцс и Хербертс Загарс.Установлено, что Анцанс участвовал в блокаде Ленинграда, а Бромбергс, Цирулис, Хазнерс, Янелсинс — в холокосте.Как отмечается в документе, когда началась Великая Отечественная война, Цирулис дезертировал из рядов Красной армии и пошел служить гитлеровцам во вспомогательные формирования ("силы самообороны"), составленные из латышей и занимавшиеся уничтожением евреев и коммунистов.В сентябре 1941-го года его зачислили в 16-й Земгальский полицейский батальон, а в 1942-м в составе "тайлькоманды" полиции безопасности и СД он отправился на восток, в Ленинградскую область.Там, в районе деревни Жестяная Горка (ныне входящей в состав Новгородской области) Цирулис участвовал в массовых убийствах мирного населения. С 1944 года он, как и большинство других латышских коллаборационистов, служил в Ваффен СС: сначала командовал ротой, затем батальоном 34-го полка 15-й латышской дивизии Ваффен СС.После падения Третьего рейха Цирулис проживал в ФРГ, где был одним из членов правления, а затем и председателем западногерманского общества Daugavas Vanagi.Вилис Хазнерс летом 1941 года, после оккупации Латвии нацистами, также пошел на полицейскую службу и был назначен начальником штаба "полиции порядка" в Риге, которая причастна к массовым убийствам евреев. В 1943 году Хазнерса перевели на службу в Латышский легион СС, а с 1944-го он стал командиром батальона в 32-м полку 15-й латышской дивизии Ваффен СС.Последнее звание Хазнерса в Ваффен СС — штурмбаннфюрер, что соответствует майору. После войны он эмигрировал в США, возглавлял там филиал Daugavas Vanagi, работал на радиостанциях "Свобода" и "Свободная Европа", освещая тему нарушений прав человека в СССР.Вилис Янумс к 1940 году дослужился до полковника латвийской армии, в марте 1941 года, после увольнения в отставку, бежал в Германию и через несколько месяцев вернулся в Латвию вместе с нацистами. В оккупационной администрации получил должность начальника кадрового отдела в генеральной дирекции внутренних дел.Фактически Янумс отвечал за персональный состав всех латышских полицейских формирований. В 1943 году, после создания Латышского легиона СС, стал командиром 33-го латышского полка Ваффен СС, который вошел в состав 15-й латвийской дивизии, где командирами батальонов служили Цирулис и Хазнерс.В апреле 1945 года остатки боевой группы Янумса численностью более 700 человек сдались в плен американским войскам. Эти люди и стали костяком Daugavas Vanagi, а Янумс — первым председателем общества. Он умер в Мюнстере в 1981 году, а в 2007 году власти Латвии торжественно перезахоронили его останки на Братском кладбище Риги рядом c генерал-инспектором Латышского легиона СС группенфюрером СС Рудольфом Бангерскисом.Леонидс Бромбергс в 1941-1943 годах был офицером полиции Риги, прямо причастен к убийствам местных евреев. В 1943 году его отправили служить в 32-й латышский полк Ваффен СС, входивший в состав 15-й латышской дивизии. В 1944 году Бромбергс бежал в Швецию, где сначала контактировал с английской разведкой, а с 1948 года — еще и с ЦРУ.Петерис Янелсинс начинал с военной службы в латвийской армии и к 1940 году в звании лейтенант командовал ротой. После присоединения Латвии к СССР служил в Красной армии. Когда в 1941 году пришли нацисты, Янелсинс поступил на службу во вспомогательную полицию Риги и был вовлечен в массовые убийства. В 1945 году служил адъютантом разведывательного батальона 15-й латышской дивизии Ваффен СС, после войны осел в Швеции, был членом местного филиала Daugavas Vanagi."Убийца за письменным столом"Что касается других агентов ЦРУ, то, например, в их числе был Альфредс Берзиньш — в 1937-1940 годах министр Латвии по общественным делам. Эдгарс Лайпениекс и Робертс Штиглиц при гитлеровцах служили в полицейских формированиях и участвовали в холокосте. Янис Озолиньш и Фредс Лаунагс также были в составе полиции, причем Лаунагс позже состоял в Daugavas Vanagi.О Лайпениексе сообщается, что в 1941-1942 годах он был дознавателем в Рижской тюрьме и лично участвовал в убийствах евреев, потом служил в контрразведке. Дальнейшая судьба Лайпениекса полна белых пятен, но в конце концов он оказался в США. Там против него выдвинули обвинения в причастности к убийствам заключенных Рижской тюрьмы, но благодаря усилиям ЦРУ расследование свернули.Штиглиц в докладе назван "убийцей за письменным столом". Он начал службу в латвийской полиции еще в 1919 году, занимался борьбой с коммунистическим и рабочим движением. В 1940 году, накануне вхождения Латвии в состав СССР, занимал должность начальника агентурного отдела полиции безопасности. Бежал из Латвии в Финляндию, пошел на службу нацистам и летом 1941-го вернулся в Ригу.Сначала Штиглиц занимался созданием коллаборационистской полиции, затем был назначен префектом Риги и в этом качестве контролировал деятельность муниципальной, политической и уголовной полиции.В 1944 году он бежал в Германию, через три года перебрался в Великобританию, а затем — в Бразилию, где и обратил на себя внимание оперативников ЦРУ."В Риге имел в своем распоряжении тысячи полицейских и осведомителей. До сих пор поддерживает связь со многими из них: в Германии, России, Латвии и Финляндии. Имеет своих людей в Москве, однако в настоящее время не активен", — цитируется в докладе запись сотрудника ЦРУ, ведшего Штиглица. С 1961 году Штиглиц жил в США.На территории Латвийской ССР ЦРУ завербовало троих — Петериса Рунгиса, Илмарса Рупнерса (о них достоверные данные отсутствуют) и Волдиса Виксну — именно он был "подставой", то есть человеком, на которого органы госбезопасности СССР "ловили" американскую разведку, чтобы водить ее вокруг пальца.Под видом ученых и туристовЦРУ использовало всех 23 агентов в разных программах, проводившихся американской разведкой в послевоенные годы и получивших условные обозначения AECOB/ZRLYNCH, AEMARSH, AEFREEMAN/AEFLAG, CALAND, AEBALCONY и TPTONIC.В рамках проекта AECOB/ZRLYNCH с начала 1950-х годов ЦРУ действовало по трем направлениям: развертывание агентурных сетей, поддержка противников советского режима и организация антикоммунистического фронта из организаций латышской эмиграции.Программа AEMARSH (1953-1959) была направлена на сбор информации о Латвийской СССР с помощью местных источников, а также путешественников и других легальных средств.AEFREEMAN/AEFLAG (1953-1962) предназначалась для укрепления сопротивления коммунизму и советской власти в Латвии.Проект CALAND заключался в совместной работе ЦРУ и шведской разведки по советской Латвии.Проект AEBALCONY (1960-1962) кардинально отличался от обычных разведывательных программ ЦРУ и считался "гражданским", причем имевшим отдельный бюджет и отдельных специалистов. Его целью была подготовка и отправка в прибалтийские республики СССР ранее бежавших оттуда эмигрантов. Эти агенты ЦРУ въезжали в Советский Союз или в компании с кем-то, или под мотивированным предлогом вроде посещения научной конференции.В их задачу входило, в частности, получение конкретной информации, интересовавшей ЦРУ, подбор людей для возможной вербовки в будущем, пополнение "закладок", которые были бы предназначены для кадровых сотрудников ЦРУ.Фонд "Историческая память" призвал российских полицейских запросить у США информацию обо всех работавших на ЦРУ членах Латышского легиона СС для изучения их возможной причастности к геноциду мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20201126/sssr-1586369134.html

https://ria.ru/20190827/1557937709.html

https://ria.ru/20201121/sssr-1585704442.html

https://ria.ru/20201120/nyurnbergskiy-protsess-1585128505.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200317/1568709280.html

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миа "россия сегодня", центральное разведывательное управление, вторая мировая война (1939-1945), германия, латвия, ссср, сша