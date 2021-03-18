https://ria.ru/20210318/krakh-1601803695.html

На Украине назвали две причины возможного краха страны

На Украине назвали две причины возможного краха страны

Украинский бизнесмен Евгений Черняк в статье для издания "Главред" назвал две причины, почему страна "обречена". РИА Новости, 18.03.2021

2021-03-18T13:30

2021-03-18T13:30

2021-03-18T15:25

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинский бизнесмен Евгений Черняк в статье для издания "Главред" назвал две причины, почему страна "обречена".По его мнению, высокие налоги для предпринимателей на Украине приведут к тому, что 80 процентов деловой элиты станут налоговыми резидентами других стран."Все ребята, чьи ленты фейсбука забиты фото с эмиратских пляжей, там не только купаются — в большинстве они заняты оформлением документов для налогового резиденства", — заметил Черняк.Второй проблемой, по мнению бизнесмена, стала ситуация на рынке труда, в частности низкие зарплаты. После пандемии и открытия границ отток рабочей силы увеличится, а удержать хороших специалистов работодатели смогут только с помощью высоких окладов, продолжил он.Евгений Черняк — глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits. На 2020 год бизнесмен входил в тридцатку самых богатых людей Украины по версии Forbes с состоянием 295 миллионов долларов.

https://ria.ru/20201102/ukraina-kredity-1582261885.html

https://ria.ru/20201103/timoshenko-1582755029.html

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2021

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ситуация на украине, forbes, украина, в мире