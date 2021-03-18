https://ria.ru/20210318/krakh-1601803695.html
На Украине назвали две причины возможного краха страны
На Украине назвали две причины возможного краха страны
Украинский бизнесмен Евгений Черняк в статье для издания "Главред" назвал две причины, почему страна "обречена". РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:30
2021-03-18T13:30
2021-03-18T15:25
ситуация на украине
forbes
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152298/95/1522989533_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_a309eb72c012f7ac66b447f75058f34e.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинский бизнесмен Евгений Черняк в статье для издания "Главред" назвал две причины, почему страна "обречена".По его мнению, высокие налоги для предпринимателей на Украине приведут к тому, что 80 процентов деловой элиты станут налоговыми резидентами других стран."Все ребята, чьи ленты фейсбука забиты фото с эмиратских пляжей, там не только купаются — в большинстве они заняты оформлением документов для налогового резиденства", — заметил Черняк.Второй проблемой, по мнению бизнесмена, стала ситуация на рынке труда, в частности низкие зарплаты. После пандемии и открытия границ отток рабочей силы увеличится, а удержать хороших специалистов работодатели смогут только с помощью высоких окладов, продолжил он.Евгений Черняк — глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits. На 2020 год бизнесмен входил в тридцатку самых богатых людей Украины по версии Forbes с состоянием 295 миллионов долларов.
https://ria.ru/20201102/ukraina-kredity-1582261885.html
https://ria.ru/20201103/timoshenko-1582755029.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/152298/95/1522989533_581:0:3312:2048_1920x0_80_0_0_a80e41844da8d5c096a68885daf3e3eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация на украине, forbes, украина, в мире
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Украинский бизнесмен Евгений Черняк в статье для издания "Главред
" назвал две причины, почему страна "обречена".
По его мнению, высокие налоги для предпринимателей на Украине приведут к тому, что 80 процентов деловой элиты станут налоговыми резидентами других стран.
"Все ребята, чьи ленты фейсбука забиты фото с эмиратских пляжей, там не только купаются — в большинстве они заняты оформлением документов для налогового резиденства", — заметил Черняк.
Второй проблемой, по мнению бизнесмена, стала ситуация на рынке труда, в частности низкие зарплаты. После пандемии и открытия границ отток рабочей силы увеличится, а удержать хороших специалистов работодатели смогут только с помощью высоких окладов, продолжил он.
"Причем как платить европейскую зарплату, привязанную к евро, а свой продукт продавать за украинский средний чек, никто не знает. Математика никак не складывается", — подытожил предприниматель.
Евгений Черняк — глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits. На 2020 год бизнесмен входил в тридцатку самых богатых людей Украины по версии Forbes с состоянием 295 миллионов долларов.