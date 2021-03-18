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На Украине назвали две причины возможного краха страны
На Украине назвали две причины возможного краха страны
Украинский бизнесмен Евгений Черняк в статье для издания "Главред" назвал две причины, почему страна "обречена". РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T13:30
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинский бизнесмен Евгений Черняк в статье для издания "Главред" назвал две причины, почему страна "обречена".По его мнению, высокие налоги для предпринимателей на Украине приведут к тому, что 80 процентов деловой элиты станут налоговыми резидентами других стран."Все ребята, чьи ленты фейсбука забиты фото с эмиратских пляжей, там не только купаются — в большинстве они заняты оформлением документов для налогового резиденства", — заметил Черняк.Второй проблемой, по мнению бизнесмена, стала ситуация на рынке труда, в частности низкие зарплаты. После пандемии и открытия границ отток рабочей силы увеличится, а удержать хороших специалистов работодатели смогут только с помощью высоких окладов, продолжил он.Евгений Черняк — глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits. На 2020 год бизнесмен входил в тридцатку самых богатых людей Украины по версии Forbes с состоянием 295 миллионов долларов.
https://ria.ru/20201102/ukraina-kredity-1582261885.html
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ситуация на украине, forbes, украина, в мире

На Украине назвали две причины возможного краха страны

13:30 18.03.2021 (обновлено: 15:25 18.03.2021)
 
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© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинский бизнесмен Евгений Черняк в статье для издания "Главред" назвал две причины, почему страна "обречена".
По его мнению, высокие налоги для предпринимателей на Украине приведут к тому, что 80 процентов деловой элиты станут налоговыми резидентами других стран.
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"Все ребята, чьи ленты фейсбука забиты фото с эмиратских пляжей, там не только купаются — в большинстве они заняты оформлением документов для налогового резиденства", — заметил Черняк.
Второй проблемой, по мнению бизнесмена, стала ситуация на рынке труда, в частности низкие зарплаты. После пандемии и открытия границ отток рабочей силы увеличится, а удержать хороших специалистов работодатели смогут только с помощью высоких окладов, продолжил он.

"Причем как платить европейскую зарплату, привязанную к евро, а свой продукт продавать за украинский средний чек, никто не знает. Математика никак не складывается", — подытожил предприниматель.

Евгений Черняк — глава наблюдательного совета алкогольного холдинга Global Spirits. На 2020 год бизнесмен входил в тридцатку самых богатых людей Украины по версии Forbes с состоянием 295 миллионов долларов.
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