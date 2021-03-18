https://ria.ru/20210318/allergiya-1601742395.html
Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
Врачи дали советы, как защитить себя в сезон аллергий
Москвичам стоит носить на улице очки и маску, часто орошать слизистую носа солевыми растворами в сезон аллергий, а также принимать душ и переодеваться после... РИА Новости, 18.03.2021
2021-03-18T03:23
2021-03-18T03:23
2021-03-18T03:23
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общество
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Москвичам стоит носить на улице очки и маску, часто орошать слизистую носа солевыми растворами в сезон аллергий, а также принимать душ и переодеваться после возвращения домой, сообщили РИА Новости опрошенные врачи.По ее словам, наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается рано утром, в сухие и жаркие дни, поэтому в этот период времени не рекомендуется выходить на улицу. Соответственно, лучше гулять в вечерние часы, после дождя, когда концентрация пыльцы значительно меньше."После возвращения с улицы сразу принять душ, тщательно смыть пыльцу с волос, бровей, ресниц, сменить одежду. Не следует сушить вещи после стирки на балконе, так как на них оседает пыльца", - отметила Бобрикова.Собеседница агентства также сообщила, что не следует также открывать окна в квартире или офисе. Проветривать помещение лучше после дождя, вечером и в безветренную погоду, а на открытые окна и двери можно повесить хорошо смоченную простыню или марлю в несколько слоев."Ежедневно проводите влажную уборку в квартире. Используйте сетки на окнах, которые нужно смачивать несколько раз в день, часто протирайте подоконники и другие горизонтальные поверхности в доме влажной тряпкой. Рекомендуется использовать воздухоочистители с угольными и HEPA-фильтрами, позволяющими существенно снизить концентрацию пыльцы в помещении", - добавила она.Врач аллерголог-иммунолог КДО центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Ольга Мухина рекомендует, если есть возможность, на сезон цветения выехать в другую климатическую зону, где цветение растений, на которые проявляется аллергия, уже закончилось или этих растений там нет."Планируя очередной отпуск, необходимо узнать сроки цветения растений в районе выбранного вами курорта. В воздухе морских курортов и в горах концентрация пыльцы ниже. А вот поездок за город рекомендую избегать, как и занятий садоводством, стрижки газонов и другой активности, связанной с риском повышенной экспозиции пыльцы растений", - рассказала Мухина.По словам эксперта, во время поездки на автомобиле, особенно за городом, необходимо держать окна закрытыми."Также аллергикам необходимо соблюдать гипоаллергенную диету с исключением перекрестно-реагирующих продуктов. Симптомы перекрестной пищевой аллергии включают обычно зуд в полости рта, горла, возможен отек языка, губ. А также избегать употребления спиртного во время цветения - алкоголь еще больше расширяет кровеносные сосуды носовых ходов и затрудняет дыхание", - заключила она.
https://ria.ru/20210313/orekhi-1601109436.html
https://ria.ru/20210221/allergiya-1598453248.html
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россия, общество
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Москвичам стоит носить на улице очки и маску, часто орошать слизистую носа солевыми растворами в сезон аллергий, а также принимать душ и переодеваться после возвращения домой, сообщили РИА Новости опрошенные врачи.
"Ношение маски в период палинации может помочь, так как является барьером: пыльца адсорбируется на поверхности маски. Ношение очков, в том числе солнцезащитных, также эффективно – они защищают слизистую глаз. Также можно рекомендовать применение защитных спреев, которые обволакивают полость носа и препятствуют адсорбции на слизистой пыльцевых аллергенов. В течение дня нужно часто орошать слизистую носовых ходов солевыми растворами, такое орошение механически удаляет пыльцу со слизистой носа, полоскать горло физиологическим раствором и промывать глаза препаратами морской воды", - рассказала заведующая КДО аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Москвы Елена Бобрикова.
По ее словам, наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается рано утром, в сухие и жаркие дни, поэтому в этот период времени не рекомендуется выходить на улицу. Соответственно, лучше гулять в вечерние часы, после дождя, когда концентрация пыльцы значительно меньше.
"После возвращения с улицы сразу принять душ, тщательно смыть пыльцу с волос, бровей, ресниц, сменить одежду. Не следует сушить вещи после стирки на балконе, так как на них оседает пыльца", - отметила Бобрикова.
Собеседница агентства также сообщила, что не следует также открывать окна в квартире или офисе. Проветривать помещение лучше после дождя, вечером и в безветренную погоду, а на открытые окна и двери можно повесить хорошо смоченную простыню или марлю в несколько слоев.
"Ежедневно проводите влажную уборку в квартире. Используйте сетки на окнах, которые нужно смачивать несколько раз в день, часто протирайте подоконники и другие горизонтальные поверхности в доме влажной тряпкой. Рекомендуется использовать воздухоочистители с угольными и HEPA-фильтрами, позволяющими существенно снизить концентрацию пыльцы в помещении", - добавила она.
Врач аллерголог-иммунолог КДО центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Ольга Мухина рекомендует, если есть возможность, на сезон цветения выехать в другую климатическую зону, где цветение растений, на которые проявляется аллергия, уже закончилось или этих растений там нет.
"Планируя очередной отпуск, необходимо узнать сроки цветения растений в районе выбранного вами курорта. В воздухе морских курортов и в горах концентрация пыльцы ниже. А вот поездок за город рекомендую избегать, как и занятий садоводством, стрижки газонов и другой активности, связанной с риском повышенной экспозиции пыльцы растений", - рассказала Мухина.
По словам эксперта, во время поездки на автомобиле, особенно за городом, необходимо держать окна закрытыми.
"Также аллергикам необходимо соблюдать гипоаллергенную диету с исключением перекрестно-реагирующих продуктов. Симптомы перекрестной пищевой аллергии включают обычно зуд в полости рта, горла, возможен отек языка, губ. А также избегать употребления спиртного во время цветения - алкоголь еще больше расширяет кровеносные сосуды носовых ходов и затрудняет дыхание", - заключила она.