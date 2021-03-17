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В Ленинградском зоопарке проснулись сурки
В Ленинградском зоопарке проснулись сурки
Сурки Ижорик и Августина проснулись в Ленинградском зоопарке после зимней спячки, сообщает учреждение. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T17:53
2021-03-17T18:34
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ленинградский зоопарк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Сурки Ижорик и Августина проснулись в Ленинградском зоопарке после зимней спячки, сообщает учреждение."Спешим сообщить радостную новость: в Ленинградском зоопарке проснулись сурки", - сообщает зоопарк на своей странице в соцсети "ВКонтакте".В зоопарке отмечают, что сурки уже стали регулярно выходить из своего убежища."Мы слышали шуршание в домике Ижорика и Августины уже давно, с первого потепления, однако звери не спешили выходить, причиной этому стали внезапно наступившие холода. Сейчас сурки появляются регулярно. Самец активно проверяет территорию: все ли в порядке? Самочка более осторожная, далеко от убежища не отходит", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что сурки Ижорик и Августина в Ленинградском зоопарке проспали День сурка, который традиционно отмечается в США 2 февраля.Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
https://radiosputnik.ria.ru/20210202/surki-1595659944.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/giatsinty-1601002531.html
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В Петербурге проснулись сурки. Кадры из зоопарка
В Ленинградском зоопарке проснулись сурки: Ижорик и Августина.
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земля, ленинградский зоопарк, ленинград, сша, общество

В Ленинградском зоопарке проснулись сурки

17:53 17.03.2021 (обновлено: 18:34 17.03.2021)
 
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Сурки Ижорик и Августина проснулись в Ленинградском зоопарке после зимней спячки, сообщает учреждение.
"Спешим сообщить радостную новость: в Ленинградском зоопарке проснулись сурки", - сообщает зоопарк на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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В зоопарке отмечают, что сурки уже стали регулярно выходить из своего убежища.
"Мы слышали шуршание в домике Ижорика и Августины уже давно, с первого потепления, однако звери не спешили выходить, причиной этому стали внезапно наступившие холода. Сейчас сурки появляются регулярно. Самец активно проверяет территорию: все ли в порядке? Самочка более осторожная, далеко от убежища не отходит", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что сурки Ижорик и Августина в Ленинградском зоопарке проспали День сурка, который традиционно отмечается в США 2 февраля.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, занимает территорию в четыре гектара и является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери для посетителей 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом примерно для 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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