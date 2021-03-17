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Комитет Госдумы не поддержал законопроект КПРФ о выплатах "детям войны"

Комитет Госдумы не поддержал законопроект КПРФ о выплатах "детям войны"

Комитет Госдумы по труду и социальной политике на заседании в среду рекомендовал Госдуме отклонить законопроект депутатов фракции КПРФ о выплатах детям войны. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T12:09

2021-03-17T12:09

2021-03-17T12:09

великая отечественная война (1941-1945)

кпрф

госдума рф

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и социальной политике на заседании в среду рекомендовал Госдуме отклонить законопроект депутатов фракции КПРФ о выплатах детям войны.КПРФ вносила данную инициативу неоднократно. Согласно законопроекту, к категории детей войны относятся граждане РФ, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживавшие на территории СССР в годы Великой Отечественной войны.Правительство данный законопроект не поддержало. В отзыве кабмина на инициативу отмечается, что в настоящее время указанные лица являются гражданами старшего поколения и большинству из них предоставляются меры социальной поддержки. Также в правительстве отметили, что в проекте не указаны расходные обязательства.В кабмине напомнили, что КПРФ в 2018 и 2019 годах вносили аналогичную инициативу, и она также получала отрицательные отзывы.

https://ria.ru/20210316/pensiya-1601410697.html

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2021

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великая отечественная война (1941-1945), кпрф, госдума рф, общество