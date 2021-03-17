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Комитет Госдумы не поддержал законопроект КПРФ о выплатах "детям войны"
Комитет Госдумы не поддержал законопроект КПРФ о выплатах "детям войны"
Комитет Госдумы по труду и социальной политике на заседании в среду рекомендовал Госдуме отклонить законопроект депутатов фракции КПРФ о выплатах детям войны. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T12:09
2021-03-17T12:09
2021-03-17T12:09
великая отечественная война (1941-1945)
кпрф
госдума рф
общество
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по труду и социальной политике на заседании в среду рекомендовал Госдуме отклонить законопроект депутатов фракции КПРФ о выплатах детям войны.КПРФ вносила данную инициативу неоднократно. Согласно законопроекту, к категории детей войны относятся граждане РФ, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживавшие на территории СССР в годы Великой Отечественной войны.Правительство данный законопроект не поддержало. В отзыве кабмина на инициативу отмечается, что в настоящее время указанные лица являются гражданами старшего поколения и большинству из них предоставляются меры социальной поддержки. Также в правительстве отметили, что в проекте не указаны расходные обязательства.В кабмине напомнили, что КПРФ в 2018 и 2019 годах вносили аналогичную инициативу, и она также получала отрицательные отзывы.
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великая отечественная война (1941-1945), кпрф, госдума рф, общество
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Комитет Госдумы
по труду и социальной политике на заседании в среду рекомендовал Госдуме отклонить законопроект депутатов фракции КПРФ
о выплатах детям войны.
КПРФ вносила данную инициативу неоднократно. Согласно законопроекту, к категории детей войны относятся граждане РФ, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года, постоянно проживавшие на территории СССР в годы Великой Отечественной войны.
"Сегодня поколение "детей войны" превратилось в поколение лишних людей. У них мизерная пенсия, нет льгот, нет обеспечения достойной старости", - отмечают авторы в пояснительной записке к документу.
Правительство данный законопроект не поддержало. В отзыве кабмина на инициативу отмечается, что в настоящее время указанные лица являются гражданами старшего поколения и большинству из них предоставляются меры социальной поддержки. Также в правительстве отметили, что в проекте не указаны расходные обязательства.
В кабмине напомнили, что КПРФ в 2018 и 2019 годах вносили аналогичную инициативу, и она также получала отрицательные отзывы.