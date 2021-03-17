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Составлен рейтинг регионов России для реабилитации после коронавируса
Составлен рейтинг регионов России для реабилитации после коронавируса
Крым возглавил рейтинг российских санаторных мест для прохождения реабилитации после коронавируса, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал бронирования... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T11:20
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Крым возглавил рейтинг российских санаторных мест для прохождения реабилитации после коронавируса, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал бронирования Санатории-России.рф.Рейтинг составлен по данным исследования программ по восстановлению здоровья в санаториях России.В первую тройку локаций вошли здравницы южного берега Крыма, Сочи и Татарстана.В десятку регионов-лидеров попали также Московская область, Ставропольский край, Ленинградская область, Алтайский край, Самарская область, Челябинская область и Пермский край. Дешевле всего такая реабилитация обойдется в санаториях Татарстана, от 1800 рублей на человека в сутки за проживание, питание и лечение, и Челябинской области (от 1950 рублей). Дороже всего — в Московской области (3200 рублей) и Ленинградской области (2950 рублей).В санаториях южного берега Крыма на отдых и восстановление придется потратить от 2300 рублей в сутки, в Сочи — от 2550 рублей, в здравницах Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье — от 2450 рублей.В здравницах Крыма и Сочи основным лечебным фактором является климатотерапия. Чистый морской воздух, грязелечение с использованием местных источников способствует скорейшей реабилитации функций дыхательной системы.
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Крым возглавил рейтинг российских санаторных мест для прохождения реабилитации после коронавируса, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал бронирования Санатории-России.рф.
Рейтинг составлен по данным исследования программ по восстановлению здоровья в санаториях России.
В первую тройку локаций вошли здравницы южного берега Крыма, Сочи и Татарстана.
В десятку регионов-лидеров попали также Московская область, Ставропольский край, Ленинградская область, Алтайский край, Самарская область, Челябинская область и Пермский край.
Дешевле всего такая реабилитация обойдется в санаториях Татарстана, от 1800 рублей на человека в сутки за проживание, питание и лечение, и Челябинской области (от 1950 рублей). Дороже всего — в Московской области (3200 рублей) и Ленинградской области (2950 рублей).
В санаториях южного берега Крыма на отдых и восстановление придется потратить от 2300 рублей в сутки, в Сочи — от 2550 рублей, в здравницах Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье — от 2450 рублей.
В здравницах Крыма и Сочи основным лечебным фактором является климатотерапия. Чистый морской воздух, грязелечение с использованием местных источников способствует скорейшей реабилитации функций дыхательной системы.