https://ria.ru/20210317/sanatorii-1601604816.html

Составлен рейтинг регионов России для реабилитации после коронавируса

Составлен рейтинг регионов России для реабилитации после коронавируса

Крым возглавил рейтинг российских санаторных мест для прохождения реабилитации после коронавируса, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал бронирования... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T11:20

2021-03-17T11:20

2021-03-17T11:20

туризм

куда можно лететь

коронавирус covid-19

куда поехать

туристы

новости - туризм

здоровье

ленинградская область

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577321301_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6593fc8fdf8962b2716a6562afd6b312.jpg

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Крым возглавил рейтинг российских санаторных мест для прохождения реабилитации после коронавируса, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал бронирования Санатории-России.рф.Рейтинг составлен по данным исследования программ по восстановлению здоровья в санаториях России.В первую тройку локаций вошли здравницы южного берега Крыма, Сочи и Татарстана.В десятку регионов-лидеров попали также Московская область, Ставропольский край, Ленинградская область, Алтайский край, Самарская область, Челябинская область и Пермский край. Дешевле всего такая реабилитация обойдется в санаториях Татарстана, от 1800 рублей на человека в сутки за проживание, питание и лечение, и Челябинской области (от 1950 рублей). Дороже всего — в Московской области (3200 рублей) и Ленинградской области (2950 рублей).В санаториях южного берега Крыма на отдых и восстановление придется потратить от 2300 рублей в сутки, в Сочи — от 2550 рублей, в здравницах Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье — от 2450 рублей.В здравницах Крыма и Сочи основным лечебным фактором является климатотерапия. Чистый морской воздух, грязелечение с использованием местных источников способствует скорейшей реабилитации функций дыхательной системы.

https://ria.ru/20210315/kislovodsk-1600789577.html

ленинградская область

московская область (подмосковье)

самарская область

сочи

республика крым

алтайский край

ставропольский край

пермский край

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туристы, новости - туризм, здоровье, ленинградская область, московская область (подмосковье), самарская область, сочи, республика крым, алтайский край, ставропольский край, пермский край, челябинская область, отдых