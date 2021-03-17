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Малышева назвала три суперпродукта для поста
Малышева назвала три суперпродукта для поста
Врач и телеведущая Елена Малышева назвала три продукта, которые помогут поддержать здоровье во время Великого поста. РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T09:40
2021-03-17T09:40
2021-03-17T10:56
елена малышева
здоровье - общество
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева назвала три продукта, которые помогут поддержать здоровье во время Великого поста.Так, специалист рекомендовала включить в рацион пищу, богатую полиненасыщенной кислотой омега-3, которая необходима для нормального функционирования клеток. В частности, в пост лучшим вариантом из таких продуктов могут стать льняное масло, семена чиа и грецкие орехи."Омега-3 должны быть на вашем столе всегда, а в пост — это вообще отличная вещь. Потому что омега-3 — это жир, продукты калорийные. А так как запрещено мясо, это хороший способ получать калории через растительные продукты", — сказала Малышева в эфире программы "Жить здорово".Она отметила, что омега-3 не вырабатывается организмом, поэтому необходимо следить за тем, чтобы потреблять нужное количество ненасыщенных жирных кислот с пищей.
https://radiosputnik.ria.ru/20210317/immunitet-1601506215.html
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елена малышева, здоровье - общество