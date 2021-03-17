https://ria.ru/20210317/malysheva-1601585278.html

Малышева назвала три суперпродукта для поста

Малышева назвала три суперпродукта для поста

Врач и телеведущая Елена Малышева назвала три продукта, которые помогут поддержать здоровье во время Великого поста. РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T09:40

2021-03-17T09:40

2021-03-17T10:56

елена малышева

здоровье - общество

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева назвала три продукта, которые помогут поддержать здоровье во время Великого поста.Так, специалист рекомендовала включить в рацион пищу, богатую полиненасыщенной кислотой омега-3, которая необходима для нормального функционирования клеток. В частности, в пост лучшим вариантом из таких продуктов могут стать льняное масло, семена чиа и грецкие орехи."Омега-3 должны быть на вашем столе всегда, а в пост — это вообще отличная вещь. Потому что омега-3 — это жир, продукты калорийные. А так как запрещено мясо, это хороший способ получать калории через растительные продукты", — сказала Малышева в эфире программы "Жить здорово".Она отметила, что омега-3 не вырабатывается организмом, поэтому необходимо следить за тем, чтобы потреблять нужное количество ненасыщенных жирных кислот с пищей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/immunitet-1601506215.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена малышева, здоровье - общество