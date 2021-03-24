https://ria.ru/20210324/maslo-1602661504.html

Льняное масло — польза и вред для здоровья женщин и как его принимать

Льняное масло — польза и вред для здоровья женщин и как его принимать

Льняное масло - растительное масло, получаемое из семян. Чем полезно льняное масло, кому оно вредно или противопоказано, как влияет на организм мужчины и... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T16:44

2021-03-24T16:44

2021-03-24T16:44

здоровый образ жизни (зож)

россия

кулинария

продукты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602667934_0:103:3059:1824_1920x0_80_0_0_5d9fbac0e54115e616dc17d61fd70797.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Льняное масло - растительное масло, получаемое из семян. Чем полезно льняное масло, кому оно вредно или противопоказано, как влияет на организм мужчины и женщины, как его правильно принимать, а также как правильно выбирать и хранить - в материале РИА Новости.Виды льняного маслаЛьняное масло – это продукт переработки семян льна. В зависимости от технологии производства выделяют несколько видов:Как делают льняное маслоПищевое масло готовят, используя метод холодного отжима. При таком прессовании очищенные и измельченные семена не нагревают. Масло холодного отжима сохраняет большинство полезных компонентов исходного материала. При горячем прессовании сырье измельчается и подогревается до 120 градусов. Полезных веществ в таком продукте меньше.При экстрагировании масло получают из измельченных семян с помощью специальных растворителей. Затем при помощи дистилляторов из него удаляются растворители. Считается наименее полезным, так как при его производстве используется много “химии”.Состав и калорийностьВ состав льняного масла входят омега-3, омега-6, омега-9, стеариновая, миристиновая и пальмитиновая насыщенные жирные кислоты, витамины А, В1, В2, В3, В4, В6, В9, Е (холин), K, F, а также калий, фосфор, магний, железо, цинк, фитостеролы, сквален, тиопролин, лецитин, бета-каротин.КБЖУ на 100 грамм продукта:Полезные свойства льняного масла- Льняное масло – отличный источник полиненасыщенных жирных кислот. Оно содержит около 60% альфа-линоленовой кислоты (омега-3). Она обладает противовоспалительным действием, стимулирует работу мозга, ускоряет метаболизм, - рассказала РИА Новости диетолог, health coach (специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению) Мария Урбанович.Употребление продукта помогает снизить уровень холестерина, риск развития диабета, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний.Также масло содержит антиоксиданты, которые блокируют влияние свободных радикалов на все клетки организма.Вред льняного масла и противопоказанияЛьняное масло противопоказано при панкреатите и проблемах с поджелудочной железой и печенью, желчнокаменной и мочекаменной болезнях, заболеваниях крови, индивидуальной непереносимости и аллергии.- Семя льна обладает высоким содержанием фитоэстрогенов, употребление которых стоит ограничить при таких заболевания, как эндометриоз, гипотериоз, гипертиреоз, - подчеркнула эксперт.Польза льняного масла для здоровья мужчинЛьняное масло помогает в борьбе с мужским бесплодием. Оно профилактирует импотенцию и заболевания простаты (предотвращает ее воспаление и отек).По данным американских исследователей, активные вещества льняного семени способны уменьшить скорость роста раковых клеток предстательной железы.Польза и вред льняного масла для организма женщин- К достоинствам льняного масла относится улучшение биотрансформации эстрогенов. Употребление 10 грамм (1 столовая ложка) льняного семени в день оказывает позитивное влияние на их метаболизм, а значит, помогает женщинам защититься от онкологических процессов в период менопаузы, - пояснила специалист.Также исследователи определи, что продукт помогает бороться с клетками рака молочной железы.При беременности и грудном вскармливанииЛьняное семя может быть небезопасным во время беременности и при грудном вскармливании, поскольку оно может оказывать легкие гормональные эффекты. Некоторые исследования показывают, что употребление льняного масла во 2 или 3 триместре беременности может увеличить риск преждевременных родов.Сомнения, употреблять ли масло в положении и при грудном вскармливании, поможет развеять консультация со специалистом.Польза и вред для детейБольшинство специалистов сходится во мнении, что продукт не стоит давать малышам младше 6 месяцев. Однако некоторые медики считают, что льняное масло вполне можно включать в рацион ребенка в возрасте до полугода.- В этом вопросе все индивидуально. По поводу употребления льняного масла вашим ребенком лучше проконсультироваться с лечащим врачом, - сообщила диетолог.Польза нерафинированного льняного масла холодного отжимаБогатый уникальный состав семян льна в полной мере сохраняется в масле, которое произвели способом холодного отжима без использования современных технологий. Именно поэтому льняное нерафинированное масло холодного отжима является более полезным и ценным для здоровья человека в отличие от своих аналогов.Польза льняного масла в капсулахЛьняное масло продается не только в жидком виде, но и отпускается в капсулах, в составе БАДов. Эти добавки приобретают ради омега-3 растительного происхождения. В них чаще всего заинтересованы вегетарианцы, поскольку они не могут употреблять омега-3 животного происхождения – в капсулах рыбьего жира. Омега-3 из льняного масла не уступают ему по полезным качествам.Польза льняного масла для волосПольза масла из семян льна для волос кроется в его богатом составе, который включает витамины A, E, F, группы B, K, а также минеральные вещества и ненасыщенные жирные кислоты. Потому продукт часто добавляют в состав масок для волос.Для оздоровления в домашних условиях продукт часто смешивают со сметаной, луком и другими маслами – касторовым, оливковым, миндальным или персиковой косточки, и наносят на волосы и кожу головы.Польза льняного масла для лицаСпециалисты из Германии доказали, что регулярное употребление льняного масла приводит к повышению гладкости и эластичности кожи, снижению чувствительности, подавлению любых признаков раздражения и воспаления.Продукт также эффективен при лечении дерматитов, аллергических и инфекционно-воспалительных процессов на уровне кожных покровов.Польза льняного масла для желудка- Поскольку продукт является источником клетчатки, то за счет нее благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта: мягко обволакивает слизистую желудка и кишечника и способствует его очищению, профилактирует заболевания этих органов, - отметила диетолог.Как правильно принимать- Из-за большого количества альфа-линоленовой кислоты (АЛК) льняное масло не должно использоваться для приготовления (жарки) пищи. Также из-за этих кислот оно быстро прогоркает. Для сохранения всех полезных свойств масло рекомендуется употреблять в сыром виде, добавляя в готовые блюда, - пояснила специалист.1,9 грамма льняного масла (меньше половины чайной ложки) полностью удовлетворяет суточную потребность организма человека в АЛК.Льняное масло для похудения- Организм преобразует входящую в состав льняного масла альфа-линоленовую кислоту в омега-3 жирные кислоты, которые в результате помогают управлять весом, - пояснила диетолог.Согласно исследованиям, льняное масло способно подавлять аппетит, в результате его употребления человек чувствует себя сытым. Кроме того, продукт улучшает гликемический контроль, помогая сбалансировать уровень сахара в крови и инсулина. Оба этих эффекта могут помочь регулировать вес.Также известно, что льняное семя является хорошим источником как растворимой, так и нерастворимой клетчатки. А высокое ее потребление полезно для профилактики ожирения.Однако если имеются проблемы с ЖКТ, поджелудочной железой, печенью, то от употребления льняного масла для похудения лучше отказаться.Льняное масло натощак по утрамМногие любят употреблять льняное масло натощак по утрам, однако, по мнению врача, такая процедура может навредить организму.Применение в медицинеМасло льна и косметика на его основе – эффективные средства для оздоровления кожи, потому продукт часто используют в косметологии. Его добавляют в составы кремов, масок для кожи и волос, а также обертываний.Кроме того, льняное масло помогает уменьшить некоторые симптомы атопического дерматита.Применение в кулинарииМасло из семян льна добавляют в салаты, соусы, смешивают с медом, употребляют с отварным картофелем и квашеной капустой, заправляют им каши. Также продукт является хорошим дополнением к кефиру, йогурту, творогу. Кроме того, масло включают в состав теста для выпечки. Оно дает особый аромат и желтовато-оранжевый оттенок.Подвергать масло термической обработке не стоит, так как при сильном нагревании оно теряет лечебные свойства.Как правильно выбратьВ состав продукта должно входить 100% масла холодного отжима. Важно, чтобы оно было разлито в бутылку из темного стекла, либо в прозрачную емкость, но упакованную в коробку.На вкус качественное масло из семени льна холодного отжима немного горчит, цвет его золотисто-желтый.Как и сколько хранитьХраниться льняное масло может 1-3 месяца с даты изготовления, поэтому лучше покупать продукт в бутылке небольшого объема.Держать масло изо льна надо только в холоде в бутылке из темного стекла с плотно закрытой крышкой. Жирные кислоты быстро окисляются, потому продукт важно беречь от воздуха и света.

https://ria.ru/20210209/semya_lna-1596720126.html

https://ria.ru/20210323/morkov-1602526561.html

https://ria.ru/20210323/khleb-1602473566.html

https://ria.ru/20210323/redka-1602440459.html

https://ria.ru/20210319/salo-1602050215.html

https://ria.ru/20210309/kurkuma-1600509253.html

https://rsport.ria.ru/20210205/produkty-1596214515.html

https://ria.ru/20210316/luk-1601481573.html

https://rsport.ria.ru/20210317/kishechnik-1601631047.html

https://ria.ru/20210318/yaytsa-1601870491.html

https://ria.ru/20210318/chechevitsa-1601881990.html

https://ria.ru/20210319/keshyu-1602059160.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), россия, кулинария, продукты