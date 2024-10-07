https://ria.ru/20241007/maslo-1602661504.html

Льняное масло: польза и вред для здоровья человека, как правильно принимать

Льняное масло: польза и вред для организма человека, свойства, противопоказания

Льняное масло: польза и вред для здоровья человека, как правильно принимать

Льняное масло - разновидность растительного масла, которую получают из семян льна. Как льняное масло влияет на организм человека, сколько нужно принимать и... РИА Новости, 07.10.2024

2024-10-07T16:21

2024-10-07T16:21

2024-10-07T16:21

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Льняное масло - разновидность растительного масла, которую получают из семян льна. Как льняное масло влияет на организм человека, сколько нужно принимать и какую пользу и вред для здоровья женщин и мужчин может принести, а также полезные свойства, противопоказания, правила применения, выбора и хранения продукта, - в материале РИА Новости. Льняное маслоЛьняное масло - продукт переработки семян льна. Полезные свойства этого вида растительного масла высоко ценятся на протяжении многих столетий, а сегодня данный продукт считается одним из главных и доступных человеку источников важных жирных кислот омега-3.Как делаютПищевое масло готовят, используя метод холодного отжима. При таком прессовании очищенные и измельченные семена не нагревают. Масло холодного отжима сохраняет большинство полезных компонентов исходного материала.При горячем прессовании сырье измельчается и подогревается до 120 градусов. Полезных веществ в таком продукте меньше.При экстрагировании масло получают из измельченных семян с помощью специальных растворителей, которые потом удаляются при помощи дистилляторов. Считается наименее полезным, так как при его производстве используется много “химии”.Состав и калорийностьВ состав льняного масла входят омега-3, омега-6, омега-9, стеариновая, миристиновая и пальмитиновая насыщенные жирные кислоты, витамины А, В1, В2, В3, В4, В6, В9, Е (холин), K, F, а также калий, фосфор, магний, железо, цинк, фитостеролы, сквален, тиопролин, лецитин, бета-каротин.КБЖУ на 100 грамм продукта:Виды льняного маслаВ зависимости от технологии производства выделяют несколько видов:Польза льняного масла- Льняное масло - отличный источник полиненасыщенных жирных кислот. Оно содержит около 60% альфа-линоленовой кислоты (омега-3). Она обладает противовоспалительным действием, стимулирует работу мозга, ускоряет метаболизм, - рассказала РИА Новости диетолог, специалист по модификации образа жизни и немедикаментозному оздоровлению Мария Урбанович.Употребление продукта помогает снизить уровень холестерина, риск развития диабета, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний.Также масло содержит антиоксиданты, которые блокируют влияние свободных радикалов на все клетки организма.Для мужчинПольза льняного масла для мужчин заключается в том, что оно помогает в борьбе с мужским бесплодием: профилактирует импотенцию и заболевания простаты (предотвращает ее воспаление и отек).Для женщинДля женщин польза льняного масла также оценивается достаточно высоко.- К его достоинствам относится улучшение биотрансформации эстрогенов. Употребление 10 грамм (1 столовая ложка) льняного семени в день оказывает позитивное влияние на их метаболизм, а значит, помогает женщинам защититься от онкологических процессов в период менопаузы, - пояснила специалист.Также исследователи определи, что продукт помогает бороться с клетками рака молочной железы.Для детейВ вопросе использования льняного масла для детей существует несколько мнений. Большинство специалистов считают, что продукт не стоит давать малышам младше шести месяцев. Однако некоторые медики считают, что льняное масло вполне можно включать в рацион ребенка в возрасте до полугода.- В этом вопросе все индивидуально. По поводу употребления льняного масла вашим ребенком лучше проконсультироваться с лечащим врачом, - сообщила диетолог.Вред и противопоказания льняного маслаЛьняное масло противопоказано при панкреатите и проблемах с поджелудочной железой и печенью, желчнокаменной и мочекаменной болезнях, заболеваниях крови, индивидуальной непереносимости и аллергии.- Семя льна обладает высоким содержанием фитоэстрогенов, употребление которых стоит ограничить при таких заболевания, как эндометриоз, гипотериоз, гипертиреоз, - подчеркнула эксперт.Льняное семя может быть небезопасным во время беременности и при грудном вскармливании, поскольку оно оказывает легкий гормональный эффект.Некоторые исследования показывают, что употребление льняного масла во втором или третьем триместре беременности может увеличить риск преждевременных родов.Сомнения, употреблять ли масло в положении и при грудном вскармливании, поможет развеять консультация со специалистом.Как употреблять в пищуНесмотря на многочисленные полезные свойства, злоупотреблять льняным маслом не стоит. В первую очередь потому, что этот продукт обладает достаточно высокой калорийностью, к тому же может создавать лишнюю нагрузку на ЖКТ.“Несмотря на доказанную пользу применения льняного масла в пищу, следует согласовывать со специалистами дозировку, кратность и длительность его употребления, - говорит Елена Прохорова, кандидат медицинских наук, врач восстановительной медицины. - Наиболее безопасным является добавление 3-4 ст.л. масла в сутки в готовую еду, например, в овощной салат. Такой формат использования подходит для взрослых и детей, способствует нормализации реологии желчи и желчеоттока, улучшает состояние ЖКТ и пищеварение, приводит кожу к хорошему состоянию”.Как выбратьВ состав продукта должно входить 100% масла холодного отжима. Важно, чтобы оно было разлито в бутылку из темного стекла либо в прозрачную емкость, но упакованную в коробку.На вкус качественное масло из семени льна холодного отжима немного горчит, цвет его золотисто-желтый.Как правильно хранитьХраниться льняное масло может от одного до трех месяцев с даты изготовления, поэтому лучше покупать продукт в бутылке небольшого объема.Держать масло изо льна надо только в холоде в бутылке из темного стекла с плотно закрытой крышкой. Жирные кислоты быстро окисляются, поэтому продукт важно беречь от воздуха и света.Применение в кулинарии- Из-за большого количества альфа-линоленовой кислоты (АЛК) льняное масло не должно использоваться для приготовления (жарки) пищи. Также из-за этих кислот оно быстро прогоркает. Для сохранения всех полезных свойств масло рекомендуется употреблять в сыром виде, добавляя в готовые блюда, - пояснила специалист.1,9 грамма льняного масла (меньше половины чайной ложки) полностью удовлетворяет суточную потребность организма человека в АЛК.Масло из семян льна добавляют в салаты, соусы, смешивают с медом, употребляют с отварным картофелем и квашеной капустой, заправляют им каши. Также продукт является хорошим дополнением к кефиру, йогурту, творогу. Кроме того, масло включают в состав теста для выпечки. Оно дает особый аромат и желтовато-оранжевый оттенок. Также важно учитывать, что и по вкусу льняное масло заметно отличается от привычных большинству россиян видов масел, то есть обладает характерной горчинкой.Применение в медицинеЛьняное масло продается не только в жидком виде, но и отпускается в капсулах в составе БАДов. Эти добавки приобретают ради омега-3 растительного происхождения. В них чаще всего заинтересованы вегетарианцы, поскольку они не могут употреблять омега-3 животного происхождения в капсулах рыбьего жира. Омега-3 из льняного масла не уступают ему по полезным качествам.- Поскольку продукт является источником клетчатки, то за счет нее благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта: мягко обволакивает слизистую желудка и кишечника и способствует его очищению, профилактирует заболевания этих органов, - отметила диетолог.Применение в косметологииЛьняное масло считается полезным продуктом не только для поддержания здоровья организма, но и для сохранения красоты. А потому продукт часто используют в косметологии.“Применение льняного масла в косметологических целях возможно в составе различных масок и кремов, ингредиенты которых необходимо внимательно изучить на упаковках. Применение в виде самостоятельно приготовленных изделий может вызывать нежелательные побочные действия”, - предупреждает Елена Прохорова.Так, польза масла из семян льна для волос кроется в его богатом составе, который включает витамины A, E, F, группы B, K, а также минеральные вещества и ненасыщенные жирные кислоты. Потому продукт часто добавляют в состав масок для волос.Для оздоровления в домашних условиях продукт часто смешивают со сметаной, луком и другими маслами: касторовым, оливковым, миндальным или персиковой косточки, наносят на волосы и кожу головы.Специалисты из Германии доказали, что регулярное употребление льняного масла приводит к повышению гладкости и эластичности кожи, снижению чувствительности, подавлению любых признаков раздражения и воспаления.Продукт также эффективен при лечении дерматитов, аллергических и инфекционно-воспалительных процессов на уровне кожных покровов.Применение для похудения- Организм преобразует входящую в состав льняного масла альфа-линоленовую кислоту в омега-3 жирные кислоты, которые в результате помогают управлять весом, - пояснила диетолог.Согласно исследованиям, льняное масло способно подавлять аппетит, в результате его употребления человек чувствует себя сытым. Кроме того, продукт улучшает гликемический контроль, помогая сбалансировать уровень сахара в крови и инсулина. Оба этих эффекта могут помочь регулировать вес.Также известно, что льняное семя является хорошим источником как растворимой, так и нерастворимой клетчатки. А высокое ее употребление полезно для профилактики ожирения.Однако если имеются проблемы с ЖКТ, поджелудочной железой, печенью, то от употребления льняного масла для похудения лучше отказаться.Многие любят пить льняное масло натощак по утрам, однако, по мнению врача, такая процедура может навредить организму.- Льняное масло с утра на голодный желудок может негативно повлиять на работу желчного пузыря. Возможен дискомфорт, вплоть до сильных болевых ощущений. А вот предварительно замоченное в воде семя льна в первые часы после пробуждения употреблять можно и полезно, - пояснила специалист.Мнение эксперта“Персонифицированный, индивидуальный подход к организму человека является трендом современной медицины и обуславливает ее эффективность. Поэтому если ваша цель - улучшить здоровье, то перед использованием любого средства рекомендуется обращаться за консультацией к специалистам”, - говорит Елена Прохорова.

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продукты, кулинария, россия, здоровый образ жизни (зож)