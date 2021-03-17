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В России предложили создать новую категорию льготников

В России предложили создать новую категорию льготников

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением установить... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T06:17

2021-03-17T06:17

2021-03-17T14:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением установить новую льготную категорию - "ликвидаторы пандемии коронавируса", предоставив им ряд преференций.По его словам, эти люди могли бы иметь право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и иные дополнительные социальные гарантии, наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы аварии ЧАЭС.Петров подчеркнул, что пандемию коронавируса можно сравнить с крупной техногенной катастрофой — взрывом на Чернобыльской АЭС. "Тогда, после завершения ликвидационных работ, было принято решение о введении льгот для участников борьбы с радиационным заражением. Тогда статус ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС был присвоен более 500 тысячам гражданам СССР, которые впоследствии пользовались рядом льгот и получили набор дополнительных социальных гарантий", - напомнил зампред общественной палаты Ленобласти.Петров считает, что сейчас приходит время задуматься о социальной поддержке тех, кто принимал участие в борьбе с коронавирусом в России, так как борьба с инфекцией в России проходит "с определенным позитивным успехом".

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество