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В России предложили создать новую категорию льготников
В России предложили создать новую категорию льготников
Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением установить... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T06:17
2021-03-17T14:25
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россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением установить новую льготную категорию - "ликвидаторы пандемии коронавируса", предоставив им ряд преференций.По его словам, эти люди могли бы иметь право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и иные дополнительные социальные гарантии, наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы аварии ЧАЭС.Петров подчеркнул, что пандемию коронавируса можно сравнить с крупной техногенной катастрофой — взрывом на Чернобыльской АЭС. "Тогда, после завершения ликвидационных работ, было принято решение о введении льгот для участников борьбы с радиационным заражением. Тогда статус ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС был присвоен более 500 тысячам гражданам СССР, которые впоследствии пользовались рядом льгот и получили набор дополнительных социальных гарантий", - напомнил зампред общественной палаты Ленобласти.Петров считает, что сейчас приходит время задуматься о социальной поддержке тех, кто принимал участие в борьбе с коронавирусом в России, так как борьба с инфекцией в России проходит "с определенным позитивным успехом".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество

В России предложили создать новую категорию льготников

06:17 17.03.2021 (обновлено: 14:25 17.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением установить новую льготную категорию - "ликвидаторы пандемии коронавируса", предоставив им ряд преференций.
"Прошу вас рассмотреть возможность выделения специалистов (врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб), принимавших активное участие в борьбе с пандемией коронавируса в Российской Федерации в отдельную льготную категорию "Ликвидаторов пандемии коронавируса" (с награждением отличительным знаком)", - отмечается в письме Мишустину (есть у РИА Новости).
По его словам, эти люди могли бы иметь право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и иные дополнительные социальные гарантии, наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы аварии ЧАЭС.
Петров подчеркнул, что пандемию коронавируса можно сравнить с крупной техногенной катастрофой — взрывом на Чернобыльской АЭС. "Тогда, после завершения ликвидационных работ, было принято решение о введении льгот для участников борьбы с радиационным заражением. Тогда статус ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС был присвоен более 500 тысячам гражданам СССР, которые впоследствии пользовались рядом льгот и получили набор дополнительных социальных гарантий", - напомнил зампред общественной палаты Ленобласти.
Петров считает, что сейчас приходит время задуматься о социальной поддержке тех, кто принимал участие в борьбе с коронавирусом в России, так как борьба с инфекцией в России проходит "с определенным позитивным успехом".
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинОбщество
 
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