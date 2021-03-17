https://ria.ru/20210317/deputat-1601695768.html

В Москве задержали депутата Мосгордумы Митрохина

В Москве задержали депутата Мосгордумы Митрохина

Депутат Мосгордумы от фракции "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что его вновь задержали в Москве якобы за организацию массового мероприятия, он... РИА Новости, 17.03.2021

2021-03-17T18:01

2021-03-17T18:01

2021-03-17T18:01

сергей митрохин

совет федерации рф

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутат Мосгордумы от фракции "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что его вновь задержали в Москве якобы за организацию массового мероприятия, он находится в отделении полиции и ждет адвоката.Митрохина задержали в Москве 12 марта, его доставили в отделение полиции по Тверскому району столицы, но вскоре отпустили. Он сообщил РИА Новости, что на него составили административный протокол за участие в несогласованной акции 23 января, суд назначен на 18 марта."Меня задержали, я в отделении полиции по Тверскому району нахожусь. Я давал интервью рядом с Советом Федерации, в 70 метрах от меня проходил одиночный пикет жителей общежитий... Я лично в пикете не участвовал, о чем я и сообщил сотрудникам ОВД "Тверское". Они сначала сказали, что да, пикет должен производиться в одиночку, что и сделал тот его участник. Он встал у дверей Совета Федерации, и его потом задержали в достаточно грубой форме, потом задержали и меня. Мне теперь приписывают организацию массового мероприятия", - сказал Митрохин.Он добавил, что пока ждет своего адвоката.РИА Новости пока не располагает комментариями ГУВД Москвы.

https://ria.ru/20210312/shtraf-1600939181.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей митрохин, совет федерации рф, москва, происшествия