В Москве задержали депутата Мосгордумы Митрохина
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПресс-конференция Сергея МитрохинаГлава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин на пресс-конференции, посвященной представлению программы кандидата в мэры Москвы. 12 декабря 2017
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутат Мосгордумы от фракции "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что его вновь задержали в Москве якобы за организацию массового мероприятия, он находится в отделении полиции и ждет адвоката.
Митрохина задержали в Москве 12 марта, его доставили в отделение полиции по Тверскому району столицы, но вскоре отпустили. Он сообщил РИА Новости, что на него составили административный протокол за участие в несогласованной акции 23 января, суд назначен на 18 марта.
"Меня задержали, я в отделении полиции по Тверскому району нахожусь. Я давал интервью рядом с Советом Федерации, в 70 метрах от меня проходил одиночный пикет жителей общежитий... Я лично в пикете не участвовал, о чем я и сообщил сотрудникам ОВД "Тверское". Они сначала сказали, что да, пикет должен производиться в одиночку, что и сделал тот его участник. Он встал у дверей Совета Федерации, и его потом задержали в достаточно грубой форме, потом задержали и меня. Мне теперь приписывают организацию массового мероприятия", - сказал Митрохин.
Он добавил, что пока ждет своего адвоката.
РИА Новости пока не располагает комментариями ГУВД Москвы.