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В Москве задержали депутата Мосгордумы Митрохина
В Москве задержали депутата Мосгордумы Митрохина
Депутат Мосгордумы от фракции "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что его вновь задержали в Москве якобы за организацию массового мероприятия, он... РИА Новости, 17.03.2021
2021-03-17T18:01
2021-03-17T18:01
сергей митрохин
совет федерации рф
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутат Мосгордумы от фракции "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что его вновь задержали в Москве якобы за организацию массового мероприятия, он находится в отделении полиции и ждет адвоката.Митрохина задержали в Москве 12 марта, его доставили в отделение полиции по Тверскому району столицы, но вскоре отпустили. Он сообщил РИА Новости, что на него составили административный протокол за участие в несогласованной акции 23 января, суд назначен на 18 марта."Меня задержали, я в отделении полиции по Тверскому району нахожусь. Я давал интервью рядом с Советом Федерации, в 70 метрах от меня проходил одиночный пикет жителей общежитий... Я лично в пикете не участвовал, о чем я и сообщил сотрудникам ОВД "Тверское". Они сначала сказали, что да, пикет должен производиться в одиночку, что и сделал тот его участник. Он встал у дверей Совета Федерации, и его потом задержали в достаточно грубой форме, потом задержали и меня. Мне теперь приписывают организацию массового мероприятия", - сказал Митрохин.Он добавил, что пока ждет своего адвоката.РИА Новости пока не располагает комментариями ГУВД Москвы.
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сергей митрохин, совет федерации рф, москва, происшествия

В Москве задержали депутата Мосгордумы Митрохина

18:01 17.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПресс-конференция Сергея МитрохинаГлава московского отделения партии "Яблоко" Сергей Митрохин на пресс-конференции, посвященной представлению программы кандидата в мэры Москвы. 12 декабря 2017
Пресс-конференция Сергея МитрохинаГлава московского отделения партии Яблоко Сергей Митрохин на пресс-конференции, посвященной представлению программы кандидата в мэры Москвы. 12 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Депутат Мосгордумы от фракции "Яблоко" Сергей Митрохин сообщил РИА Новости, что его вновь задержали в Москве якобы за организацию массового мероприятия, он находится в отделении полиции и ждет адвоката.
Митрохина задержали в Москве 12 марта, его доставили в отделение полиции по Тверскому району столицы, но вскоре отпустили. Он сообщил РИА Новости, что на него составили административный протокол за участие в несогласованной акции 23 января, суд назначен на 18 марта.
"Меня задержали, я в отделении полиции по Тверскому району нахожусь. Я давал интервью рядом с Советом Федерации, в 70 метрах от меня проходил одиночный пикет жителей общежитий... Я лично в пикете не участвовал, о чем я и сообщил сотрудникам ОВД "Тверское". Они сначала сказали, что да, пикет должен производиться в одиночку, что и сделал тот его участник. Он встал у дверей Совета Федерации, и его потом задержали в достаточно грубой форме, потом задержали и меня. Мне теперь приписывают организацию массового мероприятия", - сказал Митрохин.
Он добавил, что пока ждет своего адвоката.
РИА Новости пока не располагает комментариями ГУВД Москвы.
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Сергей МитрохинСовет Федерации РФМоскваПроисшествия
 
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