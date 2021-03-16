https://ria.ru/20210316/sobaka-1601422291.html

Жителя Ленинградской области задержали за стрельбу по собаке

Жителя Ленинградской области задержали за стрельбу по собаке

Житель деревни Ломоносовского района, стрелявший в собаку из окна, задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T09:48

2021-03-16T09:48

2021-03-16T09:48

гумвд

ленинградская область

ломоносовский район

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Житель деревни Ломоносовского района, стрелявший в собаку из окна, задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Задержан житель деревни Ломоносовского района, стрелявший в собаку из окна. Возбуждено уголовное дело", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 15 марта в полицию обратился житель деревни Красный Бор, сообщивший, что на улице Советская 48-летний местный житель из окна своей квартиры застрелил собаку. "При этом тело животного полицейскими не обнаружено", - отмечает пресс-служба.В этот же день по адресу предполагаемого стрелка прибыл участковый уполномоченный полиции, который задержал мужчину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".Сотрудники полиции изъяли у задержанного несколько охотничьих ружей и карабинов, патроны, банку с порохом и стреляную гильзу. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20210309/sobaka-1600498461.html

https://ria.ru/20201004/zhivotnye-1578107753.html

ленинградская область

ломоносовский район

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ленинградская область, ломоносовский район, санкт-петербург, происшествия