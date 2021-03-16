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https://ria.ru/20210316/sobaka-1601422291.html
Жителя Ленинградской области задержали за стрельбу по собаке
Жителя Ленинградской области задержали за стрельбу по собаке
Житель деревни Ломоносовского района, стрелявший в собаку из окна, задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T09:48
2021-03-16T09:48
гумвд
ленинградская область
ломоносовский район
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Житель деревни Ломоносовского района, стрелявший в собаку из окна, задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."Задержан житель деревни Ломоносовского района, стрелявший в собаку из окна. Возбуждено уголовное дело", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, 15 марта в полицию обратился житель деревни Красный Бор, сообщивший, что на улице Советская 48-летний местный житель из окна своей квартиры застрелил собаку. "При этом тело животного полицейскими не обнаружено", - отмечает пресс-служба.В этот же день по адресу предполагаемого стрелка прибыл участковый уполномоченный полиции, который задержал мужчину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".Сотрудники полиции изъяли у задержанного несколько охотничьих ружей и карабинов, патроны, банку с порохом и стреляную гильзу. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20210309/sobaka-1600498461.html
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ленинградская область
ломоносовский район
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гумвд, ленинградская область, ломоносовский район, санкт-петербург, происшествия

Жителя Ленинградской области задержали за стрельбу по собаке

09:48 16.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости. Житель деревни Ломоносовского района, стрелявший в собаку из окна, задержан в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Задержан житель деревни Ломоносовского района, стрелявший в собаку из окна. Возбуждено уголовное дело", - сказано в сообщении.
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9 марта, 17:21
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По данным пресс-службы, 15 марта в полицию обратился житель деревни Красный Бор, сообщивший, что на улице Советская 48-летний местный житель из окна своей квартиры застрелил собаку. "При этом тело животного полицейскими не обнаружено", - отмечает пресс-служба.
В этот же день по адресу предполагаемого стрелка прибыл участковый уполномоченный полиции, который задержал мужчину. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
Сотрудники полиции изъяли у задержанного несколько охотничьих ружей и карабинов, патроны, банку с порохом и стреляную гильзу. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.
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