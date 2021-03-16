Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210316/sblizhenie-1601443213.html
Глава Крыма назвал условия сближения России и Украины
Глава Крыма назвал условия сближения России и Украины
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на сближение России и Украины после смены власти в Киеве. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:53
2021-03-16T12:26
сергей аксенов (политик)
республика крым
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_0:52:2113:1242_1920x0_80_0_0_65feab555b04c8e20bffb92e25fea2e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на сближение России и Украины после смены власти в Киеве."Украинский народ нам не враг, и никогда жители Украины врагами для нас не будут. Надеюсь, что после того, как сменится руководство Украины, курс сближения наши страны займут неизменный", — сказал он на торжественном собрании по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией.Ранее в интервью РИА Новости Аксенов напомнил, как Крым стал украинским. По его мнению, люди бы не стали мириться с передачей в 1954 году региона Украинской ССР, если бы знали, что произойдет после распада Советского Союза. Поведенный в 2014 году референдум восстановил историческую справедливость, добавил собеседник агентства.Отношения Москвы и Киева испортились после возвращения полуострова в состав России, за что семь лет назад — после госпереворота на Украине — проголосовали крымчане.Украина по-прежнему считает регион своей, но временно оккупированной территорией. Владимир Путин не раз говорил, что этот вопрос окончательно закрыт.
https://ria.ru/20210316/krym-1601413695.html
республика крым
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601372119_248:0:1995:1310_1920x0_80_0_0_c7d0bc47753ec3c688a7ffc6d4e16a65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов (политик), республика крым, киев, украина, в мире

Глава Крыма назвал условия сближения России и Украины

11:53 16.03.2021 (обновлено: 12:26 16.03.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на сближение России и Украины после смены власти в Киеве.
"Украинский народ нам не враг, и никогда жители Украины врагами для нас не будут. Надеюсь, что после того, как сменится руководство Украины, курс сближения наши страны займут неизменный", — сказал он на торжественном собрании по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией.
Ранее в интервью РИА Новости Аксенов напомнил, как Крым стал украинским. По его мнению, люди бы не стали мириться с передачей в 1954 году региона Украинской ССР, если бы знали, что произойдет после распада Советского Союза. Поведенный в 2014 году референдум восстановил историческую справедливость, добавил собеседник агентства.
Отношения Москвы и Киева испортились после возвращения полуострова в состав России, за что семь лет назад — после госпереворота на Украине — проголосовали крымчане.
Украина по-прежнему считает регион своей, но временно оккупированной территорией. Владимир Путин не раз говорил, что этот вопрос окончательно закрыт.
Девушка в защитной маске в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
08:28
Норвежский политик объяснил, почему Крым имел право вернуться в Россию
 
Сергей Аксенов (политик)Республика КрымКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:25В Кремле выступили против конкуренции вакцин
13:23Суд признал продление ареста бизнесмену Быкову законным
13:20В Италии расследуют смерти восьми человек после прививки АstraZeneca
13:17Вице-премьер призвала запретить выпуск пластиковых трубочек
13:15В Кремле прокомментируют оборонную стратегию Британии после ее объявления
13:14Политолог оценил условие признания Крыма на Западе
13:13Гинцбург предсказал затяжной дефицит вакцин от COVID-19 в мире
13:12Нарышкин сравнил политику Варшавы с действиями Польши при Пилсудском
13:12В Кремле рассказали о работе по одобрению "Спутника V" в Евросоюзе
13:11Xiaomi научит смартфоны защищаться от стороннего взгляда
13:10В школе под Красноярском, где отравились дети, уволили повара
13:03Главы ФЕОР и ПАСЕ договорились провести в Страсбурге выставку о Холокосте
13:01Песков переадресовал вопрос о массовых мероприятиях в Крыму Аксенову
13:01В Кремле выступили против политизации ситуации с вакцинами от COVID-19
12:59В Кремле назвали конституционный комитет Сирии безальтернативным
12:59Eurockot удалила информацию о первом пуске ракеты "Рокот"
12:58Названы популярные города России для путешествий на майские праздники
12:57В Кремле не допускают возможности референдума по выходу из состава России
12:54В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии
12:52Референдум в Крыму не противоречил законам Украины, заявил Песков
Лента новостейМолния