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Глава Крыма назвал условия сближения России и Украины
Глава Крыма назвал условия сближения России и Украины
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на сближение России и Украины после смены власти в Киеве. РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T11:53
2021-03-16T11:53
2021-03-16T12:26
сергей аксенов (политик)
республика крым
киев
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на сближение России и Украины после смены власти в Киеве."Украинский народ нам не враг, и никогда жители Украины врагами для нас не будут. Надеюсь, что после того, как сменится руководство Украины, курс сближения наши страны займут неизменный", — сказал он на торжественном собрании по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией.Ранее в интервью РИА Новости Аксенов напомнил, как Крым стал украинским. По его мнению, люди бы не стали мириться с передачей в 1954 году региона Украинской ССР, если бы знали, что произойдет после распада Советского Союза. Поведенный в 2014 году референдум восстановил историческую справедливость, добавил собеседник агентства.Отношения Москвы и Киева испортились после возвращения полуострова в состав России, за что семь лет назад — после госпереворота на Украине — проголосовали крымчане.Украина по-прежнему считает регион своей, но временно оккупированной территорией. Владимир Путин не раз говорил, что этот вопрос окончательно закрыт.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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сергей аксенов (политик), республика крым, киев, украина, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов
выразил надежду на сближение России и Украины после смены власти в Киеве.
"Украинский народ нам не враг, и никогда жители Украины врагами для нас не будут. Надеюсь, что после того, как сменится руководство Украины, курс сближения наши страны займут неизменный", — сказал он на торжественном собрании по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией.
Ранее в интервью РИА Новости Аксенов напомнил
, как Крым стал украинским. По его мнению, люди бы не стали мириться с передачей в 1954 году региона Украинской ССР, если бы знали, что произойдет после распада Советского Союза. Поведенный в 2014 году референдум восстановил историческую справедливость, добавил собеседник агентства.
Отношения Москвы и Киева испортились после возвращения полуострова в состав России, за что семь лет назад — после госпереворота на Украине — проголосовали крымчане.
Украина по-прежнему считает регион своей, но временно оккупированной территорией. Владимир Путин не раз говорил, что этот вопрос окончательно закрыт.