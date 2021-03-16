https://ria.ru/20210316/sblizhenie-1601443213.html

Глава Крыма назвал условия сближения России и Украины

Глава Крыма назвал условия сближения России и Украины

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на сближение России и Украины после смены власти в Киеве. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T11:53

2021-03-16T11:53

2021-03-16T12:26

сергей аксенов (политик)

республика крым

киев

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил надежду на сближение России и Украины после смены власти в Киеве."Украинский народ нам не враг, и никогда жители Украины врагами для нас не будут. Надеюсь, что после того, как сменится руководство Украины, курс сближения наши страны займут неизменный", — сказал он на торжественном собрании по случаю годовщины воссоединения полуострова с Россией.Ранее в интервью РИА Новости Аксенов напомнил, как Крым стал украинским. По его мнению, люди бы не стали мириться с передачей в 1954 году региона Украинской ССР, если бы знали, что произойдет после распада Советского Союза. Поведенный в 2014 году референдум восстановил историческую справедливость, добавил собеседник агентства.Отношения Москвы и Киева испортились после возвращения полуострова в состав России, за что семь лет назад — после госпереворота на Украине — проголосовали крымчане.Украина по-прежнему считает регион своей, но временно оккупированной территорией. Владимир Путин не раз говорил, что этот вопрос окончательно закрыт.

https://ria.ru/20210316/krym-1601413695.html

республика крым

киев

украина

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сергей аксенов (политик), республика крым, киев, украина, в мире