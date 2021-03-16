https://ria.ru/20210316/krym-1601412544.html

Аксенов напомнил историю передачи Крыма Украине в 1954 году

Аксенов напомнил историю передачи Крыма Украине в 1954 году

Жители Крыма не стали бы мириться с передачей полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году, если бы знали, что произойдет после распада Советского... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T08:12

2021-03-16T08:12

2021-03-16T11:10

сергей аксенов (политик)

владимир путин

республика крым

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - РИА Новости. Жители Крыма не стали бы мириться с передачей полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР в 1954 году, если бы знали, что произойдет после распада Советского Союза, считает глава Крыма Сергей Аксенов."В 1954 году (первый секретарь ЦК КПСС Никита) Хрущев принял решение (о передаче Крыма в состав УССР – ред.) в рамках одной страны, поэтому люди особо разницу не чувствовали. Был рубль, можно было ехать без загранпаспортов в любую республику, никаких проблем не было, поэтому так к этому люди и отнеслись. И вообще, после войны у людей были другие заботы. Если бы кто-то мог предвидеть, что произойдет, уверен, что население и тогда было бы против", - сказал Аксенов в интервью РИА Новости.Он добавил, что немаловажным мотивом решения людей на референдуме стало восстановление исторической справедливости."Историческая справедливость, поэтому высокий уровень поддержки… В 2014 году это было историческое решение, принятое президентом при поддержке, волеизъявлении крымчан. Он видел, что подавляющее большинство людей "за", и защита граждан лежала в основе этого решения о воссоединении", - сказал глава региона.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте полный текст интервью с Сергеем Аксеновым >>

https://ria.ru/20210316/krym-1601405535.html

https://ria.ru/20210316/aksenov-1601405399.html

республика крым

севастополь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина