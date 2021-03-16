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Стрелявший из ракетницы в Петербурге и его оппонент оказались братьями
Стрелявший из ракетницы в Петербурге и его оппонент оказались братьями
Водитель в Петербурге, стрелявший в пассажира из ракетницы, и потерпевший оказались братьями, стрелок задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T17:20
2021-03-16T17:20
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Водитель в Петербурге, стрелявший в пассажира из ракетницы, и потерпевший оказались братьями, стрелок задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Конфликт произошел между водителем иномарки и его пассажиром в салоне автомобиля во вторник. Когда пассажир стал выходить из автомобиля, водитель ранил его, предположительно, из ракетницы, после чего догнал и нанес множественные колото-резаные ранения."Задержан злоумышленник, нанесший тяжелые ранения своему брату в ходе конфликта в Купчино", - сказано в сообщении.По уточненным данным, нападавшим оказался 35-летний житель Петербурга. "В настоящее время он задержан и находится в отделе полиции. Пострадавшим является его 38-летний брат, а причиной столь агрессивного поведения задержанного стала внезапная ссора", - сказано в сообщении.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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60
В Санкт-Петербурге водитель напал с ножом на пассажира. Кадры ЧП
В питерском Купчине водитель напал на пассажира своего авто. Сначала он выстрелил в него из сигнального пистолета, а потом еще несколько раз ранил ножом. Пострадавшего увезли в тяжелом состоянии в больницу, а напавшего сейчас ищут.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

Стрелявший из ракетницы в Петербурге и его оппонент оказались братьями

17:20 16.03.2021
 
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Водитель в Петербурге, стрелявший в пассажира из ракетницы, и потерпевший оказались братьями, стрелок задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Конфликт произошел между водителем иномарки и его пассажиром в салоне автомобиля во вторник. Когда пассажир стал выходить из автомобиля, водитель ранил его, предположительно, из ракетницы, после чего догнал и нанес множественные колото-резаные ранения.
"Задержан злоумышленник, нанесший тяжелые ранения своему брату в ходе конфликта в Купчино", - сказано в сообщении.
По уточненным данным, нападавшим оказался 35-летний житель Петербурга. "В настоящее время он задержан и находится в отделе полиции. Пострадавшим является его 38-летний брат, а причиной столь агрессивного поведения задержанного стала внезапная ссора", - сказано в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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