https://ria.ru/20210316/oplata-1601517036.html

Голикова рассказала о разработке предложений по оплате труда педагогов

Голикова рассказала о разработке предложений по оплате труда педагогов

Предложения по единой системе оплаты труда педагогов разрабатываются, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T17:06

2021-03-16T17:06

2021-03-16T17:12

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Предложения по единой системе оплаты труда педагогов разрабатываются, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."По предложению правительства были внесены изменения в Трудовой кодекс, которые дали полномочия правительству внедрять или разрабатывать отраслевые системы оплаты труда. В настоящее время такие предложения разрабатываются. Предполагается, что будет принята модель оплаты труда на основе профессионально-квалификационных групп педагогических работников, что исключит многообразие используемых сегодня систем оплаты труда в субъектах Российской Федерации ", - рассказала Голикова в рамках "Открытого диалога" председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на тему "О стратегических направлениях развития системы образования Российской Федерации".

https://ria.ru/20210316/uchitel-1601416409.html

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2021

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социальный навигатор, сн_образование, россия, валентина матвиенко, татьяна голикова, совет федерации рф, общество