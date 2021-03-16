https://ria.ru/20210316/navalnyy-1601431755.html
Решение по жалобе Навального на следователя объявят 22 марта
Решение по жалобе Навального на следователя объявят 22 марта
Суд объявил до 22 марта перерыв в процессе по жалобе блогера Алексея Навального на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:48
2021-03-16T10:48
2021-03-16T10:48
госпитализация алексея навального
главное военное следственное управление
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покров
происшествия
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Суд объявил до 22 марта перерыв в процессе по жалобе блогера Алексея Навального на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести процессуальную проверку по ситуации с его предполагаемым отравлением, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда."В заседании объявляется перерыв до 11 часов 22 марта, будут реплики сторон и решение", - сказал судья Андрей Толкаченко.Сегодня судья объявил, что Навальный отказался участвовать в заседании по видеосвязи из колонии в Покрове, а следователь и прокурор попросили отклонить жалобу.Как следует из документов, которые в соцсетях опубликовал юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Вячеслав Гимади, представитель Навального жалуется на "бездействие следователя", связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации Навального. В том заявлении представитель просил о возбуждении уголовного дела об отравлении.В документах говорится, что заявление подано в главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет. Бездействие следователя, принявшего такое решение, ФБК* обжаловал в суде.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210315/navalnyy-1601366511.html
https://ria.ru/20210314/zapad-1601158170.html
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госпитализация алексея навального, главное военное следственное управление, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покров, происшествия