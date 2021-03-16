https://ria.ru/20210316/navalnyy-1601431755.html

Решение по жалобе Навального на следователя объявят 22 марта

Решение по жалобе Навального на следователя объявят 22 марта

Суд объявил до 22 марта перерыв в процессе по жалобе блогера Алексея Навального на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T10:48

2021-03-16T10:48

2021-03-16T10:48

госпитализация алексея навального

главное военное следственное управление

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

покров

происшествия

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Суд объявил до 22 марта перерыв в процессе по жалобе блогера Алексея Навального на отказ следователя Главного военного следственного управления СК РФ провести процессуальную проверку по ситуации с его предполагаемым отравлением, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда."В заседании объявляется перерыв до 11 часов 22 марта, будут реплики сторон и решение", - сказал судья Андрей Толкаченко.Сегодня судья объявил, что Навальный отказался участвовать в заседании по видеосвязи из колонии в Покрове, а следователь и прокурор попросили отклонить жалобу.Как следует из документов, которые в соцсетях опубликовал юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Вячеслав Гимади, представитель Навального жалуется на "бездействие следователя", связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации Навального. В том заявлении представитель просил о возбуждении уголовного дела об отравлении.В документах говорится, что заявление подано в главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет. Бездействие следователя, принявшего такое решение, ФБК* обжаловал в суде.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210315/navalnyy-1601366511.html

https://ria.ru/20210314/zapad-1601158170.html

покров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, главное военное следственное управление, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покров, происшествия