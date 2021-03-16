В Москве начались слушания по жалобе Навального на следователя
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В 235-м гарнизонном военном суде началось судебное заседание по жалобе Алексея Навального на отказ следователя возбудить уголовное дело по ситуации с его предполагаемым отравлением, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Навальный, который находится в колонии в Покрове Владимирской области, как предполагается, будет участвовать в заседании по видеосвязи.
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Как следует из документов, которые в соцсетях опубликовал юрист признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) Вячеслав Гимади, представитель Навального жалуется на "бездействие следователя", связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации Навального. В том заявлении представитель просил о возбуждении уголовного дела об отравлении.
В документах говорится, что заявление было подано в Главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет.
Бездействие следователя, принявшего такое решение, юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Владлен Лось обжаловал в суде.
В январе Лося, который является гражданином Белоруссии, выслали из РФ и запретили приезжать обратно до ноября 2023 года. По данным "Новой газеты", выдворению предшествовал административный арест в Москве за неповиновение сотруднику полиции.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.