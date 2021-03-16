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В Москве начались слушания по жалобе Навального на следователя
В Москве начались слушания по жалобе Навального на следователя
В 235-м гарнизонном военном суде началось судебное заседание по жалобе Алексея Навального на отказ следователя возбудить уголовное дело по ситуации с его... РИА Новости, 16.03.2021
2021-03-16T10:10
2021-03-16T10:10
госпитализация алексея навального
главное военное следственное управление
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
покров
белоруссия
происшествия
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В 235-м гарнизонном военном суде началось судебное заседание по жалобе Алексея Навального на отказ следователя возбудить уголовное дело по ситуации с его предполагаемым отравлением, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Навальный, который находится в колонии в Покрове Владимирской области, как предполагается, будет участвовать в заседании по видеосвязи.Как следует из документов, которые в соцсетях опубликовал юрист признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) Вячеслав Гимади, представитель Навального жалуется на "бездействие следователя", связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации Навального. В том заявлении представитель просил о возбуждении уголовного дела об отравлении.В документах говорится, что заявление было подано в Главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет.Бездействие следователя, принявшего такое решение, юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Владлен Лось обжаловал в суде.В январе Лося, который является гражданином Белоруссии, выслали из РФ и запретили приезжать обратно до ноября 2023 года. По данным "Новой газеты", выдворению предшествовал административный арест в Москве за неповиновение сотруднику полиции.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://radiosputnik.ria.ru/20210315/navalnyy-1601374556.html
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госпитализация алексея навального, главное военное следственное управление, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, покров, белоруссия, происшествия

В Москве начались слушания по жалобе Навального на следователя

10:10 16.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
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МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В 235-м гарнизонном военном суде началось судебное заседание по жалобе Алексея Навального на отказ следователя возбудить уголовное дело по ситуации с его предполагаемым отравлением, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Навальный, который находится в колонии в Покрове Владимирской области, как предполагается, будет участвовать в заседании по видеосвязи.
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Как следует из документов, которые в соцсетях опубликовал юрист признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) Вячеслав Гимади, представитель Навального жалуется на "бездействие следователя", связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации Навального. В том заявлении представитель просил о возбуждении уголовного дела об отравлении.
В документах говорится, что заявление было подано в Главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет.
Бездействие следователя, принявшего такое решение, юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Владлен Лось обжаловал в суде.
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В январе Лося, который является гражданином Белоруссии, выслали из РФ и запретили приезжать обратно до ноября 2023 года. По данным "Новой газеты", выдворению предшествовал административный арест в Москве за неповиновение сотруднику полиции.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
 
Госпитализация Алексея НавальногоГлавное военное следственное управлениеАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПокровБелоруссияПроисшествия
 
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