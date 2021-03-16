https://ria.ru/20210316/navalnyy-1601425764.html

В Москве начались слушания по жалобе Навального на следователя

В Москве начались слушания по жалобе Навального на следователя

В 235-м гарнизонном военном суде началось судебное заседание по жалобе Алексея Навального на отказ следователя возбудить уголовное дело по ситуации с его... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T10:10

2021-03-16T10:10

2021-03-16T10:10

госпитализация алексея навального

главное военное следственное управление

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

москва

покров

белоруссия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597649423_0:0:877:493_1920x0_80_0_0_783eef75fefaf506fceae90d3c8bbd65.jpg

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. В 235-м гарнизонном военном суде началось судебное заседание по жалобе Алексея Навального на отказ следователя возбудить уголовное дело по ситуации с его предполагаемым отравлением, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Навальный, который находится в колонии в Покрове Владимирской области, как предполагается, будет участвовать в заседании по видеосвязи.Как следует из документов, которые в соцсетях опубликовал юрист признанного иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*) Вячеслав Гимади, представитель Навального жалуется на "бездействие следователя", связанное с рассмотрением его заявления после госпитализации Навального. В том заявлении представитель просил о возбуждении уголовного дела об отравлении.В документах говорится, что заявление было подано в Главное военное следственное управление СК РФ после публикации Навального, обвинившего сотрудников ФСБ в своем отравлении. Однако военный следователь посчитал, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ РФ, в заявлении не содержится", поэтому оснований для процессуальной проверки нет.Бездействие следователя, принявшего такое решение, юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Владлен Лось обжаловал в суде.В январе Лося, который является гражданином Белоруссии, выслали из РФ и запретили приезжать обратно до ноября 2023 года. По данным "Новой газеты", выдворению предшествовал административный арест в Москве за неповиновение сотруднику полиции.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://radiosputnik.ria.ru/20210315/navalnyy-1601374556.html

https://ria.ru/20210314/zapad-1601158170.html

москва

покров

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, главное военное следственное управление, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, покров, белоруссия, происшествия