https://ria.ru/20210316/naletchiki-1601525148.html

В Петербурге поймали налетчиков, грабивших офисы микрофинансовых компаний

В Петербурге поймали налетчиков, грабивших офисы микрофинансовых компаний

Полицейские раскрыли серию нападений на офисы микрофинансовых организаций в Петербурге, подозреваемые доставлены в территориальный отдел полиции, сообщила... РИА Новости, 16.03.2021

2021-03-16T17:36

2021-03-16T17:36

2021-03-16T17:36

ирина волк

всеволожский район

ленинградская область

владикавказ

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Полицейские раскрыли серию нападений на офисы микрофинансовых организаций в Петербурге, подозреваемые доставлены в территориальный отдел полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли серию нападений на офисы финансовых организаций. В городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области в квартире одного из домов на Охтинской аллее полицейскими сначала был задержан соучастник преступления, имевшего место 11 марта, а немного позднее - и сам фигурант. Оба подозреваемых - уроженцы города Владикавказа, им по 22 года", - сообщила Волк.По ее словам, мужчины подозреваются в том, что совершили хищение денег в офисах микрофинансовых организаций на улице Уточкина, улице Ефимова и на проспекте Маршала Жукова."В ходе мероприятий по горячим следам оперативники уголовного розыска УМВД России по Адмиралтейскому району города Санкт-Петербурга установили, что все три нападения были совершены одним человеком", - отметила Волк. Она добавила, что подозреваемого уже разыскивали за похищение 50 тысяч рублей из помещения микрофинансовой организации на Сенной площади 11 марта.Следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".

https://ria.ru/20210312/arest-1601015747.html

всеволожский район

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Кадры задержания налетчика на микрофинансовые организации в Петербурге Кадры ограблений и задержания петербургского налетчика, совершившего серию нападений на офисы микрофинансовых организаций. 2021-03-16T17:36 true PT1M14S

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ирина волк, всеволожский район, ленинградская область, владикавказ, санкт-петербург, происшествия